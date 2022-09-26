6 признаков того, что умерший близкий пытается выйти с вами на контакт

В нашем мире все еще очень много неизученного и непознанного.

Например, многие верят в то, что после смерти наша душа покидает тело и переходит в другое измерение или другой мир. И хотя научно подтвержденных доказательств тому все еще нет, эта теория остается вполне возможной.

Многие люди утверждают, что чувствовали незримое присутствие близких даже после их смерти. Духи общались с ними посредством знаков и чувств. Иногда души наших близких пытаются сказать что-то важное, помочь нам или просто попрощаться. Не стоит игнорировать их, ведь они могут подсказать вам выход из сложной ситуации. Вот как понять, что дух пытается выйти с вами на контакт.

1. Вы физически ощущаете чье-то присутствие

Чаще всего это проявляется как резкое падение температуры или холодок. Воздух может стать тяжелым и как будто неподвижным. Некоторых людей это пугает, но не стоит бояться этого. В следующий раз, когда это случится, примите это и не пытайтесь избежать.

2. Изменения в работе электроприборов

Призраки, это, по сути, сгустки энергии, именно поэтому они часто влияют на работу электрического поля. Так, в присутствии духа электрический свет может начать мерцать, а электроприборы будут сами включаться или выключаться.

3. Они приходят к вам во снах

Компьютеры могут начать странно себя вести, радио и телевизоры будут переключать волны или каналы, автомобиль будет отказываться завестись. Таким способом души наших близких привлекают к себе внимание. Не стоит нервничать, иногда они пытаются предупредить вас и оградить от беды.

Принято считать, что когда нам снятся умершие близкие, они пытаются сказать нам что-нибудь важное. Эти сны могут содержать ответы на важные для вас вопросы. Не воспринимайте такой сон, как пустяк. Задумайтесь, какую пользу вы можете извлечь из него.

4. Знакомые запахи

Иногда вы буквально можете учуять знакомых запах, который ассоциируется у вас с умершим любимым человеком. Это так же один из способов привлечения внимания.

5. Внезапное появление случайных вещей

Перья или монеты, которые вы можете найти в неожиданных местах, могут оказаться вовсе не случайностью. Духи ваших близких могут подкладывать монетки в самые неожиданные места, чтобы вы случайно наткнулись на них. Так они хотят показать вам, что они всегда рядом с вами. В следующий раз, когда вы найдете монетку или перышко в самом неподходящем для них месте, просто поблагодарите своих близких за этот небольшой подарок.

6. Вы чувствуете и понимаете, что они рядом

Иногда для того, чтобы почувствовать присутствие ушедших близких, нам не нужны явные знаки. Ведь мы просто чувствуем, что любимый человек рядом. Это шестое чувство успокаивает и умиротворяет нас. Оно никогда не бывает пугающим, наоборот, присутствие любимых обнадеживает и дает нам силы.

Верить в это или нет, выбор каждого. Но как бы там ни было, любимые люди действительно навсегда остаются рядом с нами, в наших снах, воспоминаниях и в нашем сердце.

Источник

А вы знали об этом?

У мозамбикского сома процесс оплодотворения происходит у самки во рту. Отложив икру, она поворачивается, чтобы проглотить ее. Тут к ней подплывает самец, пятна на анальном плавнике которого очень походят на икринки. Самка, сбитая с толку, открывает рот, чтобы проглотить и эти икринки, и тут самец выделят сперму, оплодотворяя икру, уже находящуюся у самки во рту. Там мальки развиваются до тех пор, пока не подрастут. Даже после того, как маленькие рыбки начинают самостоятельно искать пищу, при малейшей опасности они устремляются в надежное укрытие — рот своей матери.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Молитва Архангелу Михаилу — сильнейшая защитаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43775977073/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!