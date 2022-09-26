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6 признаков того, что умерший близкий пытается выйти с вами на контакт

6 признаков того, что умерший близкий пытается выйти с вами на контакт

В нашем мире все еще очень много неизученного и непознанного. 

Например, многие верят в то, что после смерти наша душа покидает тело и переходит в другое измерение или другой мир. И хотя научно подтвержденных доказательств тому все еще нет, эта теория остается вполне возможной.

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Многие люди утверждают, что чувствовали незримое присутствие близких даже после их смерти. Духи общались с ними посредством знаков и чувств. Иногда души наших близких пытаются сказать что-то важное, помочь нам или просто попрощаться. Не стоит игнорировать их, ведь они могут подсказать вам выход из сложной ситуации. Вот как понять, что дух пытается выйти с вами на контакт.

1. Вы физически ощущаете чье-то присутствие

Чаще всего это проявляется как резкое падение температуры или холодок. Воздух может стать тяжелым и как будто неподвижным. Некоторых людей это пугает, но не стоит бояться этого. В следующий раз, когда это случится, примите это и не пытайтесь избежать.

6 признаков того, что умерший близкий пытается выйти с вами на контакт

2. Изменения в работе электроприборов

Призраки, это, по сути, сгустки энергии, именно поэтому они часто влияют на работу электрического поля. Так, в присутствии духа электрический свет может начать мерцать, а электроприборы будут сами включаться или выключаться.

Компьютеры могут начать странно себя вести, радио и телевизоры будут переключать волны или каналы, автомобиль будет отказываться завестись. Таким способом души наших близких привлекают к себе внимание. Не стоит нервничать, иногда они пытаются предупредить вас и оградить от беды.

6 признаков того, что умерший близкий пытается выйти с вами на контакт

3. Они приходят к вам во снах

Принято считать, что когда нам снятся умершие близкие, они пытаются сказать нам что-нибудь важное. Эти сны могут содержать ответы на важные для вас вопросы. Не воспринимайте такой сон, как пустяк. Задумайтесь, какую пользу вы можете извлечь из него.

6 признаков того, что умерший близкий пытается выйти с вами на контакт

4. Знакомые запахи

Иногда вы буквально можете учуять знакомых запах, который ассоциируется у вас с умершим любимым человеком. Это так же один из способов привлечения внимания.

5. Внезапное появление случайных вещей

Перья или монеты, которые вы можете найти в неожиданных местах, могут оказаться вовсе не случайностью. Духи ваших близких могут подкладывать монетки в самые неожиданные места, чтобы вы случайно наткнулись на них. Так они хотят показать вам, что они всегда рядом с вами. В следующий раз, когда вы найдете монетку или перышко в самом неподходящем для них месте, просто поблагодарите своих близких за этот небольшой подарок.

6 признаков того, что умерший близкий пытается выйти с вами на контакт

6. Вы чувствуете и понимаете, что они рядом

Иногда для того, чтобы почувствовать присутствие ушедших близких, нам не нужны явные знаки. Ведь мы просто чувствуем, что любимый человек рядом. Это шестое чувство успокаивает и умиротворяет нас. Оно никогда не бывает пугающим, наоборот, присутствие любимых обнадеживает и дает нам силы.

Верить в это или нет, выбор каждого. Но как бы там ни было, любимые люди действительно навсегда остаются рядом с нами, в наших снах, воспоминаниях и в нашем сердце.

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А вы знали об  этом?

У мозамбикского сома процесс оплодотворения происходит у самки во рту. Отложив икру, она поворачивается, чтобы проглотить ее. Тут к ней подплывает самец, пятна на анальном плавнике которого очень походят на икринки. Самка, сбитая с толку, открывает рот, чтобы проглотить и эти икринки, и тут самец выделят сперму, оплодотворяя икру, уже находящуюся у самки во рту. Там мальки развиваются до тех пор, пока не подрастут. Даже после того, как маленькие рыбки начинают самостоятельно искать пищу, при малейшей опасности они устремляются в надежное укрытие — рот своей матери.

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