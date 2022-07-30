 Влюбленный Сталин

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве не позор , когда выдающимся деятелем всех времён и народов выбирают обыкновенного вора и бандита, а что еще хуже человека, уличенного в изнасиловании несовершеннолетней! Последний довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов, находясь в ссылке, поселился в доме сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных. Именно там молодой и «горячий» Иосиф изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней (14-летней) сироткой Лидией. Чтобы его не наказали за совращение малолетней, будущий «отец народов» пообещал жениться на уже беременной Лидии, но так этого и не сделал, предательски сбежав из ссылки и не признав даже родившегося сына ! Вообще, Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет.

Не отказался любвеобильный Иосиф от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле .

Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом! Любопытно также, что масштабы пьяного разгула Сталина и Орджоникидзе в Кремле смутили даже Ленина и он был вынужден часто отчитывать соратников и писать им записки: «С кем сегодня пили и гуляли? Откуда у вас бабы?»!

Любопытно, но Сталин со временем остепенился и пил в умеренных количествах, однако любил «спаивать подчиненных», считая спиртное своеобразным «эликсиром правды», благодаря которому развязывались языки и можно было узнать, что о нем думают его подчиненные на самом деле.

Что же касается «баб», то, начиная с 1932 года, президент АН СССР Александр Богомолец делал Сталину инъекции уникального препарата, изготовляемого из клеток овечьей плаценты. У Сталина под действием этих инъекций значительно усилилась мужская функция и он уже не довольствовался половой жизнью со своей тайной женой Валентиной Истоминой, служившей на его ближней даче горничной, и в 1933 году завел молодую любовницу – Веру Александровну Давыдову, солистку Большого театра, женщину редкой красоты. Правда, вождь мирового пролетариата этим нарушал «12 половых заповедях пролетариата» Залкинда (1924 г.) ,повествующие ,что сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения !

Любопытно также, что Иосиф Джугашвили был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом сбежал жить в другое село. Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые с ума сводили палача народов Сталина! Когда же Паукер надоел палачу народов и стал представлять угрозу в связи с его болтливостью,Сталин приказал казнить своего страстного сексуального партнера! Именно из-за педерастии палача народов Сталина покончила жизнь его жена , не вынесшая гомосексуализм и педофилию мужа и частые измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками! !

Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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