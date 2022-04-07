Царь который правил всего 49 дней

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После прихода к власти Бориса Годунова, к моменту воспитания и образования его 9 летнего сына стали относится иначе. По приказу старшего Годунова лучшие Московские учителя готовили молодого мальчика к престолу.

К 10 годам мальчик был настолько смышленым, что при небольшой помощи и консультации бояр принимал различных послов, учувствовал в заседаниях Боярской Думы, а также в благотворительной деятельности своего отца. Ко всему прочему у молодого царевича была даже собственная государственная печать.

В итоге уже в 16 лет сразу после смерти отца 13 апреля 1605 года царевич Федор принял власть и стал полноправным царем.

Даже не смотря на то, что находился на престоле новый молодой царь всего несколько недель им было выдвинуто несколько довольно интересных указов, среди которых: упорядочивание каменного строительства, а также составление карты России. Издана карта была в Амстердаме через 8 лет после смерти Федора, и по тем временам считалась довольно точной.

1 июня 1605 года сторонники Лжедмитрия I проникнув в кремль задушили молодого царя и его мать, а сразу после попытались склонить к сожительству сестру Федора, но после многократных отказов и попыток побега, решено было отправить её в монастырь.

Все родственники Годунова были арестованы, а их усадьбы разграблены.

Похоронены были без всяких почестей, однако пришедший позже к власти Шуйский приказал перезахоронить Годуновых в Троице-Сергиевском монастыре.

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