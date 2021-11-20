Старинный ритуал на 7 лет богатства и благополучия

Счастье, конечно, не в деньгах, но без них сложно обустраивать быт и воплощать свои мечты. Сильнейший старинный обряд на 7 лет благополучия — особый ритуал, который делает жизнь насыщенной и богатой.
Денежный ритуал важно выполнять уверенно. Если вы верите в его эффективность и чувствуете в себе должные силы, то сможете привлечь желаемое без особых усилий. Приступая к выполнению старинного обряда, доверьтесь себе и своей интуиции. Отбросьте сомнения и тревоги: вы и только вы распоряжаетесь своей жизнью, а значит, у вас есть все шансы сделать ее лучше.
Обряд проводят на растущей Луне либо с получением зарплаты. Возьмите семь монет одного достоинства, положите в полдень на Солнце и скажите: «Семь монет, вам солнцем да золотом наливаться, деньги привлекать. В мой кошелек монеты упадут, в мой дом доходы придут».
Как только солнце зайдет, монеты положите в разные мешочки и спрячьте в тайное место. Каждую неделю нужно делать по ритуалу. 7 ритуалов нужно проводить в течение 7 недель, чтобы привлечь процветание и улучшить свои денежные дела на долгих 7 лет. Магия заработает, если вы никому не сообщите о том, что делаете. Так вы оградите себя от завистников, которые могут обнулить все ваши успехи.
Вторая неделя. Достаньте монеты, положите их поверх старой купюры или старой монетки времен СССР. Ценность не важна, главное, чтобы она денежка была старой. Оставьте на 7 часов.
Третья неделя. Положите 7 монет поверх своего кошелька, главное условие — там должны лежать деньги. Ненадолго оставьте. Спустя несколько часов монеты спрячьте, достаньте любую банкноту. В течение недели разменяйте ее и пожертвуйте на благотворительность. Можно подать милостыню, а можно купить продукты и раздать нуждающимся. Деньги, заряженные благом и отданные с добрыми мыслями, вернутся сторицей.
Четвертая неделя. Перед тем как выйти из дома первый раз на неделе, разотрите между ладонями монету, а затем прижмите ее ко лбу, к точке между бровей — в этом месте находится «третий глаз», который позволит находить и замечать дополнительные источники дохода. Монетку можно обработать антисептиком.
Пятая неделя. Напишите на листе бумаги заговор, положите его к мешочкам с монетами и оставьте на неделю. Текст заговора: «Себе богатство да удачу нашепчу, богатство на 7 лет заполучу».
Шестая неделя. Вечером достаньте монетки, положите их в укромное место, а рядом поставьте угощение (молоко и хлеб) для домового. Вежливо обратитесь к хозяину дома, попросив его о сытой и богатой жизни: «Домовой-батюшка, седенький хозяюшка! Хорошо покушай, нас послушай. Чтобы в доме была жизнь богатая да сытая, чтобы каждый день тебе пировать, счастье и удачу в дом запускай, денежки копи да привечай». К ночи уберите денежки обратно.
Седьмая неделя. На блюдце рассыпьте соль, приговаривая: «Пока соль соленая, нищетой не испугать, удачу не отнять, денег не пересчитать».Сверху на горку соли положите 7 монет и оставьте их на несколько часов. После этого у вас будут 7 монет, заряженных на процветание и обогащение. Каждая монета служит год, а значит, впереди вас ждет 7 лет богатства и изобилия. Главное — 1 монету всегда носить при себе, а остальные спрятать в доме от посторонних глаз. Так вы с каждым годом все больше будете увеличивать свои доходы.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2350673662440638953/
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