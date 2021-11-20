Старинный ритуал на 7 лет богатства и благополучия

Счастье, конечно, не в деньгах, но без них сложно обустраивать быт и воплощать свои мечты. Сильнейший старинный обряд на 7 лет благополучия — особый ритуал, который делает жизнь насыщенной и богатой.

Денежный ритуал важно выполнять уверенно. Если вы верите в его эффективность и чувствуете в себе должные силы, то сможете привлечь желаемое без особых усилий. Приступая к выполнению старинного обряда, доверьтесь себе и своей интуиции. Отбросьте сомнения и тревоги: вы и только вы распоряжаетесь своей жизнью, а значит, у вас есть все шансы сделать ее лучше.

Обряд проводят на растущей Луне либо с получением зарплаты. Возьмите семь монет одного достоинства, положите в полдень на Солнце и скажите: «Семь монет, вам солнцем да золотом наливаться, деньги привлекать. В мой кошелек монеты упадут, в мой дом доходы придут».

Как только солнце зайдет, монеты положите в разные мешочки и спрячьте в тайное место. Каждую неделю нужно делать по ритуалу. 7 ритуалов нужно проводить в течение 7 недель, чтобы привлечь процветание и улучшить свои денежные дела на долгих 7 лет. Магия заработает, если вы никому не сообщите о том, что делаете. Так вы оградите себя от завистников, которые могут обнулить все ваши успехи.

Шестая неделя. Вечером достаньте монетки, положите их в укромное место, а рядом поставьте угощение (молоко и хлеб) для домового. Вежливо обратитесь к хозяину дома, попросив его о сытой и богатой жизни: «Домовой-батюшка, седенький хозяюшка! Хорошо покушай, нас послушай. Чтобы в доме была жизнь богатая да сытая, чтобы каждый день тебе пировать, счастье и удачу в дом запускай, денежки копи да привечай». К ночи уберите денежки обратно.

Седьмая неделя. На блюдце рассыпьте соль, приговаривая: «Пока соль соленая, нищетой не испугать, удачу не отнять, денег не пересчитать».Сверху на горку соли положите 7 монет и оставьте их на несколько часов. После этого у вас будут 7 монет, заряженных на процветание и обогащение. Каждая монета служит год, а значит, впереди вас ждет 7 лет богатства и изобилия. Главное — 1 монету всегда носить при себе, а остальные спрятать в доме от посторонних глаз. Так вы с каждым годом все больше будете увеличивать свои доходы. Источник : https://mistika.temaretik.com/2350673662440638953/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : 10 невероятных инопланетных бурь https://otari.mirtesen.ru/blog/43544742942/ Марк Солонин: Сталин ошибся и проиграл https://otari.mirtesen.ru/blog/43935435550/ Александра Канель: что случилось с женщиной-врачом, которая знала тайну смерти Надежды Аллилуевой (https://otari.mirtesen.ru/blog/43670249914/)

Первая неделя. В первый день, в полдень и 7 минут достаньте 7 монет. Пересчитайте их 7 раз, а затем, бросив об стол, скажите: «От бедности откупаюсь, с нищетой не знаюсь». Монеты спрячьте обратно.Вторая неделя. Достаньте монеты, положите их поверх старой купюры или старой монетки времен СССР. Ценность не важна, главное, чтобы она денежка была старой. Оставьте на 7 часов.Третья неделя. Положите 7 монет поверх своего кошелька, главное условие — там должны лежать деньги. Ненадолго оставьте. Спустя несколько часов монеты спрячьте, достаньте любую банкноту. В течение недели разменяйте ее и пожертвуйте на благотворительность. Можно подать милостыню, а можно купить продукты и раздать нуждающимся. Деньги, заряженные благом и отданные с добрыми мыслями, вернутся сторицей.Четвертая неделя. Перед тем как выйти из дома первый раз на неделе, разотрите между ладонями монету, а затем прижмите ее ко лбу, к точке между бровей — в этом месте находится «третий глаз», который позволит находить и замечать дополнительные источники дохода. Монетку можно обработать антисептиком.Пятая неделя. Напишите на листе бумаги заговор, положите его к мешочкам с монетами и оставьте на неделю. Текст заговора: «Себе богатство да удачу нашепчу, богатство на 7 лет заполучу».