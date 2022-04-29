В нашем мире много хаоса, однако выбор души всегда сознателен. И есть сразу пять причин, почему вы живете эту жизнь в этом теле.

1. Задача

Возможно, в прошлой жизни вы не сумели довести до конца начатое, испытали разочарование или сильнейшую боль. Настоящая жизнь призвана позволить душе исправить это, довести до конца начатое или взять на себя ответственность.

2. Желание

Нашей душе, независимо от тела, в котором она находится, хочется испытывать наслаждения. Кушать вкусную еду, общаться с природой… Возможно, в прошлой жизни душа не смогла реализовать свое стремление. Теперь вы чувствуете, что больше всего на свете хотите увидеть этот мир, вы зависимы от еды, вы испытываете удовольствие от телесных наслаждений и так далее.

5 причин, почему ваша душа выбрала эту жизнь / pixabay.com

3. Развитие

Душе необходимо развиваться, особенно если опыта не хватило в прошлом.

4. Призвание

Иногда душа попадает в тело, чтобы понять, какая на ней лежит миссия, в чем заключается ее предназначение. Наша душа подталкивает нас вперед к прогрессу, к самовыражению, к смелым поступкам. Она делает все, чтобы вы реализовали свои таланты.

5. Служение другим

Считается наивысшим предназначением души, к которому она приходит далеко не сразу.

Сначала отрабатывает грехи, заканчивает дела из прошлых жизней, учится и ищет свое предназначение. Набравшись опыта, зрелая душа понимает, что имеет бескорыстные намерения делать добро и помогать окружающим людям.

5 причин, почему ваша душа выбрала эту жизнь / pixabay.com