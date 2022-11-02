 А вы знали об этом?(Статья 98)

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Именно при палаче народов Сталине небывало расцвел институт массового доносительства! Принятая в 1926 году специальная статья , предусматривала уголовное наказание «за недонесение». Доносчики же регулярно получали награды, ценные подарки и даже ордена. Любопытно , что Иосиф Виссарионович очень любил читать Салтыкова-Щедрина и до слез смеялся над фразой: «Пишите доносы, мерзавцы, пишите!..».Что же особенно печально и подло так это то, что сталинский институт доносительства распространялся и поощрялся даже среди детей, которые в обязательном порядке должны были доносить не только на соседей, учителей , товарищей , но и на своих родителей.

Например, весной 1934 года Оля Балыкина выдала своего отца и его друзей, за что они были осуждены на длительные сроки заключения за торговлю зерном. Однако несмотря на преданность сталинским идеалам и доносительство, из пионерки Балыкиной все равно не удалось сделать патриота страны , поскольку во время Отечественной войны она стала сотрудничать с немцами, за что отсидела в лагере 10 лет.

Самой распиаренной стала трагическая история Павлика Морозова — советского школьника, получившего в известность как пионер-герой , противостоявший расхищению социалистической собственности в лице своего отца — Трофима Морозова, и поплатившийся за это жизнью.

Павлика сделали основоположником, так сказать, "классиком доносительства". "Подвиг" его воспевался в стихах и песнях, которые исполняли хоры по всей стране. Наиболее оперативным поэтом в этом плане оказался молодой Сергей Михалков, который написал первую "песню о Павлике", опередив десятки других создателей жанра доносительской лирики. Рвение Михалкова не осталось незамеченным и он стал секретарем Союза писателей России. Сочинял он и стихотворения-доносы, требуя в них смертной казни врагам народа. Впрочем, Михалков не был одинок, у доносительского жанра литературы быстро появились многочисленные приверженцы: Демьян Бедный, Александр Безыменский, Бруно Ясенский, и т.д.

Вместе с тем Сталин "умело" использовал систему доносительства для оправдания массового террора, всю вину возлагая на огромное количество доносчиков. Дескать, откуда ни возьмись в СССР появились миллионы доносчиков и по их доносам как-то нечаянно расстреляли сотни тысяч людей! В связи с этим популярна стала фраза известного писателя Сергея Довлатова: "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?" !

К сожалению, из-за доносительства официально были зарегистрированы 56 убийств детей-доносчиков. Несмотря на это, сталинская пропаганда использовала эту жуткую трагедию в своих целях и ставила убитых подростков в пример подрастающему поколению. Таким образом, сталинский институт доносительства делал из советских людей не патриотов своей страны, а обыкновенных завистливых, жестоких и подлых членов советского общества! Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской социалистической эпохи!

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Еще во время войны Леонид Ильич жил с «походно-полевой женой», военврачом Тамарой Лаверченко. Будущий генеральный секретарь после войны даже хотел развестись со своей официально женой, но, по слухам, та ему пригрозила скандалом в партийных верхах, и Брежнев был вынужден расстаться со своей фронтовой любовью.Но вскоре появилась солистка сочинской филармонии Анна Шалфеева.

Ее Брежнев заметил еще во время войны во время концерта. По его приказу девушку даже закрыли в толовой, но она смогла бежать, чем очень раззадорила будущего генерального секретаря. Сменила гнев на милость Шалфеева уже после войны. Против ожидания, бывшей любовнице Брежнев не помог никак, в отличие от Лаверченко, которая получила от Леонида Ильича квартиру в Москве.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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