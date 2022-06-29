Павел Дыбенко и Александра Коллонтай: печальный финал неравного брака 

Их любовь случилась на фоне глобальных перемен, которые происходили в стране. Их страсть сопровождалась залпом революционных орудий.

Александра Коллонтай и Павел Дыбенко стали своего рода символом новых отношений между мужчиной и женщиной, основанных на свободе и равенстве.

Однако со временем обоим стало понятно, что семья — не место для воплощения революционных идей, а свобода от взаимных обязательств не может гарантировать счастья.

Когда отношения Павла и Александры подойдут к завершению, феминистка Коллонтай признается, что она еще очень далека от идеала независимой женщины.

«Любовь с ожиданием неземного счастья очень долго играла в моей жизни большую роль. Слишком большую", — скажет отчаянная революционерка.

Любовь, рожденная революцией

К моменту встречи с 28-летним Павлом Дыбенко Александра Коллонтай была зрелой 45-летней женщиной с богатой жизненной биографией.

В молодости жертвами ее женской привлекательности стал не один мужчина. Далеко не всех она подпускала близко, а если и подпускала, то хранить им верность не считала нужным.

Ухаживания тех, кто, по мнению родителей, мог бы составить ей хорошую партию, Шурочка Домонтович отвергала. Замуж же выскочила за троюродного брата, бедного офицера Владимира Коллонтая.

На закате лет Александра Михайловна будет вспоминать, что Владимир обладал редкими душевными качествами, которые отсутствовали у мужчин, встречавшихся на ее пути.

Он был понимающим, милосердным, умел любить и прощать. От первого мужа Коллонтай родила единственного сына Михаила.

Когда в России начались революционные движения, Коллонтай почувствовала себя в своей стихии. На митингах она выступала за свободу женщин и уравнивание их прав с мужчинами.

За счастье народа боролся и Павел Дыбенко, только не на суше, а на море. Он возглавлял движение революционно настроенных матросов Балтийского флота, а в апреле 1917 года возглавил матросский орган власти — Центробалт.

Однажды Коллонтай выступала с речью на одном из линкоров. Ее внимательно слушали обступившие матросы.

В какой-то момент взгляд Александры остановился на высоком, атлетически сложенном брюнете с угольно-черными глазами, которые внимательно смотрели на нее.

После мероприятия Павел Дыбенко доставил Коллонтай в порт и на руках перенес на берег.

Между ними началась безумная страстная любовь, которую подогревали революционные настроения. Влюбленные дышали ветром перемен и жили друг другом.

Дворянка по происхождению, знавшая несколько иностранных языков Александра Коллонтай и малограмотный матрос Павел Дыбенко поженились.

В новой России это был первый брачный союз, скрепленный государством, а не Церковью.

После совершения переворота и Коллонтай, и Дыбенко вошли в состав Советского правительства. Павел стал наркомом по военным и морским делам.

Александра заняла должность, как сегодня бы сказали, министра социального обеспечения.

Коллонтай оказывала большую поддержку молодому супругу. В феврале 1918 года Дыбенко с отрядами, которые он возглавлял, не смог остановить немецкие войска под Псковом и Нарвой.

Его должны были расстрелять. Но благодаря ходатайству Александры Михайловны революционный трибунал вынес приговор — снять со всех постов и исключить из партии.

Летом того же года Александра снова спасла супруга от смертной казни, после того как в Севастополе он попал в плен к немцам. Осенью по просьбе Коллонтай Дыбенко обменяли на немецких офицеров.

Именно жена помогла разжалованному наркому вернуться в строй. Она договорилась с командующими войсками Южного фронта, в числе которых были Ворошилов и Сталин, доверить Дыбенко любое воинское подразделение.

Со временем ему удалось дослужиться до командующего Крымской армией. И таких случаев было немало.

Летом 1919 года, после того как Крымская советская республика прекратила свое существование, Коллонтай пристроила Дыбенко в армию Тухачевского и уехала в Москву.

Плоды феминизма

Александра Михайловна по-прежнему была одержима идеями о том, что женщины должны служить интересам всего общества, а не отдельно взятой его ячейке.

Пока жена реформировала семью на государственном уровне, Дыбенко возглавил Черноморские рубежи России и переехал в Одессу.

Он поселился на Французском бульваре в роскошном особняке. Из находившегося неподалеку винного завода ему доставляли лучшие коллекционные вина.

Вскоре в его доме появилась одесская красавица Валентина Стефеловская. С ней и застала мужа внезапно приехавшая в Одессу Коллонтай.

Она вычеркнула Дыбенко из своей жизни. Павел пытался вернуть жену и, говорят, даже предпринимал попытки самоубийства, но на Коллонтай это не действовало.

Александра Михайловна попросила руководство страны отправить ее работать за границу и никогда не связывать фамилию Коллонтай с фамилией Дыбенко.

В последующие годы бывший главный матрос революции занимал разные военные и гражданские должности. Но его имя все чаще стало звучать в негативном контексте.

В январе 1938 года Сталин обвинил Дыбенко в морально-бытовом разложении и пьянстве, а затем уволил из рядов Красной Армии.

В феврале этого же года его арестовали за участие в военно-фашистском заговоре и шпионаже в пользу США. Дыбенко приговорили к смертной казни и расстреляли.

Александра Михайловна прожила долгую жизнь и покинула этот мир в 1952 году в возрасте 80 лет.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но большевики, придя к власти, подобно сексуальной утопии маздакизма, провозгласили свою «сексуальную революцию», главным идеологом которой была сексуально неудовлетворенная и озабоченная госпожа Коллонтай ! Как известно, одним из первых утопистов, пытавшихся отнять у богатых, чтобы отдать бедным был Маздак , потомок иудеев , бежавших из Римской империи в Персию. Именно поэтому его можно однозначно назвать первым «коммунистом» в истории человечества!

Именно Маздак, ловко манипулируя бедными людьми , разжег революционный мятежный дух черни против класса имущих, открыто призывая к убийствам и грабежам . Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял и одобрил «мистико-коммунистические» идеи Маздака и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор.

Однако со временем ситуация вышла из – под контроля и страну охватила гражданская война и хаос. Идеи Маздака приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, которым особенно понравилось учение Маздака о женщинах, которых он также приравнивал к имуществу и считал общим достоянием! В результате Иран был ввергнут в сексуальную анархию и каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом !Маздакизм просуществовал течение почти 40 лет пока благодаря мудрости и осмотрительности сына Ковада – Хосрова I Маздак и его сторонники были пойманы и казнены !

Так бесславно закончил свою жизнь величайший авантюрист и душегуб Средневековья Маздак , утопическое учение которого ,к сожалению, было подхвачено многими его последователями, среди которых были большевистские нехристи в России!Именно сексуальную утопию Маздака и вопросы свободной любви широко пропагандировала сексуально озабоченная госпожа Коллонтай.

Действительно, она первая в России пропагандировала «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков, если они оплачивали членские взносы. Правда, ей категорически запрещалось вступать в половой контакт с представителям буржуазии.

С 1 января 1918 года отменяется право на постоянное владение женщинами, которые достигли семнадцати лет.В Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».Каждый член партии имел право получать талоны на использование от трех до пяти женщин . Большевики , пришедшие к власти в 1917 году, призывали псевдо пуританской морали царской морали надо противопоставить коммунистическую мораль: ревность – это мещанство, а брак – пережиток прошлого! А вот свободный секс это не только право гражданина, но и его обязанность!

Тогда же в России получает распространение нудистское движение.Тысячи обнажённых людей время от времени дефилировали по улицам пролетарских столиц под лозунгами «Долой стыд!». Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на начало и середину 1920-х годов. Так, А. Залкинд в «12 половых заповедях пролетариата» (1924 г.) отмечал, что сознательный пролетарий не имеет права полностью растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения.

Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма»!

Любопытно, что на одном из пропагандистских митингах свободной любви мадам Коллонтай познакомилась с обыкновенным неотесанным моряком Павлом Дыбенко ,в постели которого она ,наконец-то, испытала настоящий оргазм и полное секусуальное удовлетворение, в результате чего по ее протекции пылкий любовник Павлуша был назначен наркомом по морским делам !Молодой любовник Дыбенко настолько удовлетворял сексуальный пыл Александры,что , попав в 1918 году в плен немцам , Коллонтай заставила Ленина обменять его на пленных немецких генералов.

На митингах Коллонтай всегда демонстрировала Дыбенко, целуя его в губы и говоря, что вот ее любовник и нам не нужен никакой брак.Однако через несколько лет Александра Коллонтай горько пожалеет о своих учениях свободной любви , найдя в постели любимого свою же секретаршу !Именно после этого она откажется от предложенной «сексуальной революции» и принципах свободной любви, вновь предложив институт брака!Но было уже поздно, поскольку высеченная Александрой Коллонтай искра разожгла настоящий костер!В голодной ,разрушенной и нищей стране началась сексуальная вакханалия и ее последствия были катастрофическими!

Таким образом, суть учения и действия большевиков практически соответствовали учению Маздака: экспроприация экспроприаторов, никакой собственности, все общее, включая женщин. С большой долей уверенности можно утверждать, что и сам Ленин являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение иудея Мордыхая Леви (Маркса) вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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