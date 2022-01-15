3 знака, которые указывают на то, что Вселенная требует от нас перемен

Если вы слишком «приросли» к насиженному месту, и несмотря ни на что отказываетесь двигаться вперед, то Высшие Силы могут напомнить о ваших истинных задачах и послать знаки, которые призваны указать правильный путь.



Вот те сигналы, увидев которые вы должны понять, что Вселенная всячески намекает на необходимость серьёзных перемен.

Ещё вчера это было пределом мечтаний, сегодня не вызывает даже улыбки

Вы как будто начинаете чувствовать, что уже добились максимальной реализации в рамках той действительности, которая вас сейчас окружает. И став директором филиала крупной сети гипермаркетов, все вокруг вас будто замерло.

Потолок достигнут, и никакие выполнения квартальных показателей вас уже не радуют.



Это знак того, что пора меняться и выходить за те рамки, в которых вам уже тесно!

Вы стали чувствовать лёгкую социопатию

Совсем недавно вы чувствовали себя полноценным и важным членом общества, а сейчас все вокруг приобрело очертания сюрреалистичных полотен Сальвадора Дали.

Вам непонятны и скучны окружающие вас люди, дискуссии, в которые вас пытаются вовлечь кажутся вам бессмысленными, а совместный просмотр футбольных матчей в компании друзей превратился в настоящую каторгу.

Это знак того, что вам необходимо трансформировать свое окружение, искать людей, которые решают действительно важные задачи и проводят серьёзную работу над своим духовным самосовершенствованием.

Вы сами от себя устаёте

Да, бывает и такое. Это происходит когда вы впадаете в уныние и испытываете состояние перманентного стресса, а ваши энергетические вибрации находятся на самом низкой частоте.

Очень часто в такой ситуации люди пытаются найти отдушину и спасаются деструктивным поведением: уходят в зaпoй, начинают вести бeспoрядoчную пoлoвую жизнь или традиционно заедают стресс тоннами вредной еды.

На самом деле, конечно, это путь в никуда, а не решение той задачи, с которой вы столкнулись. Так вы только усугубите свое положение и ничего больше. Высшие Силы настойчиво указывают вам на необходимость трансформации жизни, а вовсе не на маргинальное поведение.

Если вы замечаете подобные сигналы в своей жизни, то рекомендую вам спокойно проанализировать и понять в какую сторону двигаться. Ведь Вселенная явно сигнализирует вам о том, что назрела необходимость перемен!

Главное — это не бояться изменений. Помните, что обновления необходимы не только смартфонам, но и людям. Как бы вы не привыкли к своему окружению и привычном ритму жизни, если для роста и саморазвития вам необходимо сменить ставшую тесной жизнь — решайтесь и действуйте без всякого сожаления.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2385461002375530844/

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