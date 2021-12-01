Почему сам Ленин никогда не хотел оказаться в мавзолее

Мы уже не представляем себе Красную площадь без мавзолея и захороненного там вождя мирового пролетариата. Хотя изначально никто и не думал уподоблять тело Ленина «святым мощам», выставляя его на всеобщее обозрение.



«Живее всех живых»

На закате СССР всплыла версия о том, что существует письменное завещание Ленина, в котором он якобы просит похоронить себя рядом с матерью на Волковском кладбище Петрограда. Об этом сообщал историк Аким Арутюнов, однако никаких документальных подтверждений этой версии он не привел. Он ссылался лишь фрагмент разговора между Крупской и Лениным, услышанного третьим лицом. Если верить воспоминаниям соратника Ленина Бонч-Бруевича, то лидер большевиков отдавал предпочтение кремации. Видимо если бы существовало ленинское завещание, то именно таким способом предпочел бы быть захороненным Владимир Ильич.

Нет никаких сомнений, как убежденный атеист Ленин категорически бы возражал против бальзамирования и выставления напоказ своего тела. По мнению большинства историков, на сохранении тела Ленина для потомков настоял Сталин. Троцкий, к примеру, резко возражал против мумифицирования своего соратника, отмечая, что негоже Ленина уподоблять мощам святых старцев. Впрочем, для Сталина это было принципиальным вопросом. Он как никто другой осознавала силу религиозного культа. Впрочем, Сталин лишь подхватил идею, витавшую в воздухе – идею противопоставления двух образов: смертного человека и бессмертного вождя.

В газетах тогда писали: «Ленин умер. Но Ленин жив в миллионах сердец… И даже самой физической смертью своей отдаёт Ленин свой последний приказ: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Ленин для миллионов жителей страны продолжал быть «живее всех живых». Идею следовало воплотить в жизнь. И вот 25 января в газете «Рабочая Москва» были опубликованы три письма якобы написанные представителями из народа под общим заголовком: «Тело Ленина надо сохранить!». Партия не могла противиться желаниям трудящихся и летом 1924 года было объявлено, что тело Владимира Ильича решено не предавать земле, а поместить в специально сооруженном мавзолее, чтобы к нему имел доступ каждый желающий.



До сих пор живуча версия, что сохранить тело Ленина желали представители молодой советской науки. Они вроде бы искренне верили, что в недалеком будущем медицина шагнет далеко вперед и появится возможность оживить величайшего человека на планете. Но возможно это всего лишь легенда. Современный ученый, доктор исторических наук, член РАН Владимир Лавров говорит, что пришло время попрощаться с Лениным в том виде, в котором он находится сейчас, так как без этого невозможно подлинное духовное возрождение России. Кто знает, если бы власти похоронили Владимира Ульянова, как этого желали его родственники, возможно не было бы у нас ни «вождизма», ни культа личности, ни тех перегибов в идейном воспитании масс, которые насаждала коммунистическая партия.

Мнения разделились

По результатам опроса, который провела партия «Единая Россия», только 43% респондентов желают перезахоронения Ленина, большинство хочет, чтобы все оставалось, как и раньше. Правда согласно данным Фонда общественного мнения, 61% опрошенных высказался за то, чтобы Ленина перезахоронили. В целом в российском обществе наблюдается паритет мнений насчет судьбы тела Владимира Ильича. Именно это и сдерживает власти к принятию решения о перезахоронении вождя революции.



По словам представителей КПРФ, эта тема является инструментом для определенных политических сил, чтобы провоцировать коммунистов. Геннадий Зюганов по этому вопросу высказался так: «Заявления о гробокопательстве, от кого бы ни исходили, мы рассматриваем как абсолютно провокационные. Те, кто покушается на светлые имена основателей государства, покушаются на стабильность в стране. Это провокация против российской государственности». В ответ оппоненты коммунистов в шутку замечают, что «из мавзолея вынесут Ленина, а хоронить придется КПРФ».

По мнению сторонников перезахоронения Ленина, с одной стороны этот шаг позволит нанести политический удар по КПРФ, с другой – прекратить столетний раздор, который вызывает мумифицированное тело вождя. В обществе дискутируют не только о Ленине, но и о судьбе захоронений у Кремлевской стены, которых бы не было без мавзолея. Часто звучит мнение, что кладбище в центре города – это нонсенс, некрополь должен быть перенесен. В случае, если все-таки положительно разрешится инициатива по захоронению тела Ленина, очевидно, что следующей повесткой станет вопрос о ликвидации этого мемориального кладбища. Некоторые политические деятели всерьез опасаются, не запустит ли все это процесс декоммунизации, который охватил соседнюю Украину?



Под охраной ЮНЕСКО

Московский мавзолей – сооружение для нашего времени уникальное. Подобные усыпальницы есть только в Пекине, Нанкине, Ханое и Пхеньяне. Что еще более важно, мавзолей Ленина находится под защитой ЮНЕСКО: это может стать серьезной помехой для его уничтожения. Подразумевается, если тело Ленина из мавзолея вынесут, то нахождение на Красной площади самого сооружения потеряет свой смысл. В 90-х годах премьер-министр Израиля Ицхак Рабин во время своего визита в Россию задал Борису Ельцину непростой вопрос: «Если Ленина вынесут из Мавзолея, кого вместо него положат? Ведь вы же не станете разрушать Мавзолей, охраняемый ЮНЕСКО»?

Ответ российского президента нам неизвестен. Мавзолей Ленина — это еще одна из главных достопримечательностей столицы. Долгие годы в часы посещения мавзолея выстраивалась такая очередь, что приходилось полностью перекрывать Красную площадь. Только в 2007 году это ограничение было снято. В советское время мавзолей ежегодно посещали около 2,5 млн человек. Сегодня эти цифры значительно скромнее. По словам коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, в год число посетителей мавзолея составляет порядка 450 тысяч человек. Мавзолей – один из символов не только Москвы, но и России, который притягивает сюда многочисленных иностранцев. Не будь мавзолея, не увидели бы нашу страну миллионы туристов.

Некоторые из них поделились своими впечатлениями от посещения этого «странного и страшного места». «Смотрели на тело Ленина меньше минуты, но музей рекомендую посетить», – отмечает иранец по имени Bami. А житель Детройта признался, что «невероятно было видеть человека, который так много значит не только для российской, но для мировой истории». Конечно, будь Ленин не мумифицирован, а захоронен, это вряд ли бы как-нибудь повлияло на ход отечественной истории. Очевидно лишь то, что наша страна лишилась бы одного из наиболее ярких и противоречивых символов.



Тарас Репин

Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-sam-lenin-nikogda-ne-khotel...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей.

Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями. Кроме того, в мавзолее лежит генетически неполноценный изувер , поскольку дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психику вождя мирового пролетариата(в этом отношении поучительна книга Василия Варга «Гений зла», в которой можно найти много подобных интересных фактов про кровавых вождей революции).

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.). Этот подлый изувер даже не позволил по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции.

Что же касается российской истории, то она не изменится вне зависимости от того, где будет валяться пролетарский вождь , руки которого были запятнаны кровью миллионов соотечественников и грехи которого вряд ли когда-то искупятся !Мнение же о том, что раз тело Ленина покоится в саркофаге на глубине трех метров в земле, то это , в принципе , соответствует традициям православия и нормам Федерального закона. Это полнейший абсурд , поскольку покойник должен быть похоронен не в глубине земли, а полностью под землей, тем самым не превращая его в музейный экспонат .

Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм". Безусловно , в 1917 г. было весьма не справедливо отнять у некоторых, чтобы отдать всем , также как и отнять у всех, чтобы опять отдать некоторым ! Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции , которая , к сожалению, закончилась полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру . Если же этого не сделать , то «призрак коммунизма» все еще будет витать во Вселенной!

Безусловно, октябрьский переворот 1917 года однозначно является трагедией для России, приостановившей дальнейшее эволюционное развитие российского общества! Уверен, если бы не этот зловещий заговор большевиков во главе с Лениным и с самого начала финансируемый и подготовленный Западом и русскими старообрядцами , то Февральская буржуазно-демократическая революция рано или поздно обязательно привела бы Россию к небывалому процветанию.

И уже тогда она стала бы современным государством с развитой демократией, прогрессивным судебным и избирательным законодательством, стимулирующими и охраняющими созидательный труд россиян. Не было бы никакого ВЧК , ГУЛАГа, миллионов жертв и трагедий. Не было бы сотен и тысяч уехавших из России выдающихся ученых и представителей искусства , и сегодня, после сотни лет стабильного развития, именно Россия была бы самой могущественной страной с высоким жизненным уровнем и с богатейшим и многочисленным населением на планете (как и подобает стране с богатейшими природными ресурсами)!

Даже после своей смерти Ильич является своеобразным яблоком раздора, делящим страну на два лагеря. Если закопать вождя революции в землю, одним серьёзным поводов для споров будет меньше. Большевики начали войну с прошлым, уничтожая статуи, взрывая здания и переименовывая улицы. Конечно, сейчас есть большое искушение вернуть всё «как было», уничтожив уже памятники большевиков, однако тем самым мы только продолжим разрушительную войну с собственной историей!

Любопытно, что после смерти Ленина больше всех на сохранение его тела и культа «Ильича» настаивал палач народов Сталин, поскольку фигура Ленина, которая якобы была «живее всех живых», требовалась Сталину для легитимации его собственной еще не до конца укрепившейся власти в стране. Лозунг: «Сталин – это Ленин сегодня» создавал преемственность от одного вождя к другому , хотя политика Сталина кардинально отличалась от политики Ленина!

Русская православная церковь всегда однозначно выступала и выступает за его захоронение, поскольку в соответствии с православными нормами тело умершего человека обязательно должно быть предано земле. Кроме того, его пребывание в культурно-историческом центре столицы представляет собой неестественную ситуацию. Вместе с тем нельзя сравнивать тело Ленина с мощами святых, тем более что мы говорим о восстановлении культурных православных ценностей и возвращении к русским традициям.

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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