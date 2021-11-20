Топ-25: Интересные факты про орлов, которые могут изменить ваше представление о них

10 января в США отмечается День защиты орлов (Save The Eagles Day), и мы решили рассказать об этом дне и орлах в целом, написав статью, посвящённую этим великолепным птицам.



День защиты орлов изначально был инициирован в качестве кампании, направленной на спасение популяции белоголовых орланов, чей вид оказался на грани исчезновения в XX веке. Усилия были не напрасными, поскольку в 2007 году он был удалён из списка диких животных, находящихся под угрозой. Национальная птица США и символ силы, бесстрашия и свободы, белоголовый орлан был спасён, но будущее некоторых других видов орлов всё ещё остаётся неопределённым, что делает День защиты орлов актуальным каждый год.



Чтобы показать вам, насколько удивительными существами на самом деле являются эти птицы, мы составили этот пост с 25-тью интересными фактами про орлов, узнав которые, вы измените о них своё представление!







25. В настоящее время существует около 60 видов орлов. Большинство из них обитает в Евразии и Африке, но некоторые виды можно также обнаружить в Северной и Южной Америке, а также в Австралии.







24. Подавляющее большинство орлов являются плотоядными, однако грифовый орлан, крупная хищная птица, обитающая в Африке южнее Сахары, питается в основном мякотью плодов масличной пальмы.



23. Самые крупные орлы в мире (такие как гарпия и филиппинский орёл) имеют размах крыльев более 250 см и известны тем, что способны убить и унести свою добычу таких размеров, как антилопа, коза и обезьяна.







22. Среди представителей большинства видов орлов самки крупнее и сильнее, чем самцы.









21. Некоторые орлы, такие как боевой орёл, способны парить в воздухе в течение долгих часов без единого взмаха крыльев. Они делают это, используя восходящие потоки тёплого воздуха.







20. Орлы многих видов откладывают только два яйца, а старший и наиболее крупный птенец зачастую убивает младшего, как только тот вылупляется. Орлы-родители не предпринимают никаких действий, чтобы помешать ему сделать это.







19. Белоплечий орлан, взрослые особи которого могут весить более 9 кг, является самым тяжёлым орлом в мире.







18. В глазах орлов находится миллион светочувствительных клеток на один квадратный миллиметр сетчатки, что в 5 раз больше, чем у человека. В то время как человек видит всего 3 основных цвета, орлы видят 5. Эта адаптация даёт орлам чрезвычайно острое зрение, давая возможность обнаружить даже самую хорошо замаскированную потенциальную добычу с очень большого расстояния.







17. Самой крупной известной жертвой орла стал дукер, весом 37 кг, в 8 раз превышавшим вес боевого орла, который его убил.







16. Большинство орлов имеют самый разнообразный рацион питания, но некоторые из них являются узконаправленными хищниками. Например, кафрский орёл почти всегда питается исключительно капскими даманами.







15. Будучи до 102 см в длину и имея вес до 8 кг, филиппинский орёл является одним из крупнейших, самых тяжёлых и сильных орлов в мире. К сожалению, он также является одной из самых редких птиц, поскольку вид находится под угрозой исчезновения. Убийство этой птицы на Филиппинах (где она является национальным животным), согласно местному законодательству, наказывается тюремным сроком до 12 лет.







14. Самое большое гнездо, когда-либо построенное животным на дереве, было сделано белоголовым орланом. Оно было 4 метра глубиной, 2,5 метра шириной и весило одну тонну.







13. Орлы — очень умные птицы. Например, в Греции беркуты, чтобы съесть черепаху, сбрасывают её с большой высоты на камни, чтобы разломать защищающий их туловище карапакс.







12. Орлы играют важную роль во многих культурах, как древних, так и современных. Древние поэты и писатели, такие как Марк Анней Лукан и Плиний Старший, утверждали, что орлы могли смотреть прямо на Солнце, и что они заставляли своих птенцов (орлят) делать то же самое. Тех, кто закрывал глаза, сбрасывали с гнезда. Это убеждение поддерживалось вплоть до Средневековья.







11. Орлы являются невероятно распространённым геральдическим символом, считаясь "царём птиц" по аналогии с тем, что "лев — царь зверей". По меньшей мере, 25 стран имеют на своих гербах изображение орла.







10. Название белоголового орла в английском языке, "Bald eagle" ("bald" в переводе означает "лысый"), происходит от устаревшего значения этого слова, происходящего от "piebald", то есть "пегий", ссылающегося на его белую голову.







9. Подобно лошадям, которые могут спать стоя, орлы имеют в ногах специализированный механизм, позволяющий им зафиксироваться в положении, благодаря чему они могут спать, сидя на ветке.







8. Для защиты своей территории и привлечения внимания партнёров для спаривания, белоголовый орлан устраивает зрелищное воздушное представление, включающее в себя смертельные, стремительные пикирования и воздушные бои, при которых самец с самкой сцепляются когтями и парашютом падают вниз, вертясь по спирали.







7. Орлы неофициально делятся на четыре группы: орланы (питающиеся преимущественно рыбой), орлы-карлики (имеют оперённую цевку), змееяды (охотящихся за рептилиями) и гарпии (обитают в тропических лесах).







6. Орлы имеют до 7000 перьев, что составляет около 5% общей массы их тела.







5. Достигая максимальной воздушной скорости 320 км/час, беркут является самым быстрым орлом и второй по скорости птицей в мире (после сапсана, летающего со скоростью 389 км/час).







4. Несмотря на все предпринимаемые усилия для защиты белоголовых орланов, 68% смертей среди них до сих пор происходят по вине человека. Учёные обнаружили, что 23% орлов погибают, сталкиваясь и ударяясь о созданные руками человека объекты и предметы, такие как провода, автомобили и здания, в то время как 22% погибают от выстрелов. Ещё 4% погибают после того, как попадают в ловушки, 9% — от поражения электрическим током и 10% — после того, как были отравлены.







3. Относительно своего размера орлиные крылья на самом деле обладают большей силой и мощью, нежели крылья самолёта.







2. У белоголовых орланов в языке есть небольшая дырочка (известная как голосовая щель), которая служит отверстием для дыхательной системы.







1. Большинство хищных птиц имеют привычку поглядывать через плечо в том случае, если позади них находится другой хищник. Но не орлы, которые, очевидно, настолько уверены в себе, что никто не посмеет на них напасть.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2350324133021878727

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Шокирующая правда о «пролетарском писателе» Максиме Горьком https://otari.mirtesen.ru/blog/43491907200/

Как Хрущев поступил с cыном Сталина после смерти «вождя народов» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43075489053/)

«Бунт чувственности»: к чему привёл декрет об отмене браков в СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43627273704/