Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

—Здесь похоронен знаменитый стоматолог Доктор Кац, а сын его ведет прием пациентов на Дерибасовской 13!

Приходит жена с работы уставшая, а муж ей:

- Сегодня ночью будем играть в ролевые игры.

Жена:

- Чур, я бревно!

Пассажирский самолет переворачивается и летит вверх ногами. Стюардесса: -Граждане пассажиры! Успокойтесь, сейчас пилот закапает себе в нос капли, и дальше полетим как обычно!

Выходит из института первокурсница, с косичками такая.Вдруг возле нее тормозит какaя-то тачка. Из нее вылетают два амбала, хватают девчонку и в машине оказалось один говорит:

- Даем тебе на выбор два варианта. Или мы едем туда, где твой папаша заныкал свои драгоценности. Или едем прямо и на каждом светофоре каждый из нас трахнет тебя и так пока бензин не кончится. Так куда мы едем? - На заправку, мальчики!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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