Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Если нам кажется , что мы избавились от самообманов ...То наши самообманы скрываются именно там ...Где , нам кажется ...6 вредных видов с...
  • ТАТЬЯНА УДАЛОВА
    Где в наше время найти настоящую ведунью ?3 проверенных спо...
  • Владимир Еговцев
    Богу не нужны посредники - попы, он вездесущий и всемогущий!!!Люби и делай, что...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                        СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

—Здесь похоронен знаменитый стоматолог Доктор Кац, а сын его ведет прием пациентов на Дерибасовской 13!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Приходит жена с работы уставшая, а муж ей:
- Сегодня ночью будем играть в ролевые игры.
  Жена:
- Чур, я бревно!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Пассажирский самолет переворачивается и летит вверх ногами. Стюардесса: -Граждане пассажиры! Успокойтесь, сейчас пилот закапает себе в нос капли, и дальше полетим как обычно!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Выходит из института первокурсница, с косичками такая.Вдруг возле нее тормозит какaя-то тачка. Из нее вылетают два амбала, хватают девчонку и в машине оказалось один говорит:

- Даем тебе на выбор два варианта. Или мы едем туда, где твой папаша заныкал свои драгоценности. Или едем прямо и на каждом светофоре каждый из нас трахнет тебя и так пока бензин не кончится. Так куда мы едем? - На заправку, мальчики!!!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайти делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Самая опальная невестка британской королевской семьи: Принцесса Каролина

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Аляска может войти в состав России. Правда раскрыта

Обсудить

Картина дня

наверх