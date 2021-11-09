Проверь себя, ты умная женщина? 10 определяющих признаков

Умной женщине полученный комплимент говорит о мужчине, в то время как глупышка по услышанному оценивает себя.
В сети можно найти десяток статей в духе: «125 признаков, по которым можно определить насколько ты мудрая женщина». Конечно, в большинстве подобных статей старые, всем известные сведения. Интересно, что о мудрости там упоминания нет. Лишь об удобстве. Дескать, мудрая женщина – та, кто способен быть удобной мужчине. Соглашаться с данным утверждением невозможно, но в ответ необходимые другие аргументы, разве нет? Вот они.
Ты не лжешь себе
Никогда, даже в мелочах. Почему? Смысл? Если проблема есть, ее придется разгребать все равно. Ложь лишь забирает силы, которые потом нужно восполнять. Зачем лишние усилия?
Он не звонит, значит вывод простой – ты не понравилась. Все. Фантазировать, как он внезапно уехал покорять Альпы или потерялся в Африке, забыл номер или настолько влюблен, что мается, не зная, как звонить – не твое. Ты не тратишь время на иллюзии самообмана, зато потом не страдаешь, разгребая последствия.
Для тебя мужчины не центр Вселенной
Конечно, ты любишь их. Но кроме прекрасных ребят есть и другие любимые вещи – работа, родные люди, хобби. Конечно, мужчины всегда были, сейчас есть и будут потом.Возможно, тебе удалось отыскать своего мужчину, с кем планируешь встречать старость.
Однако, этот факт не дает тебе чувства, что ты состоялась как личность и как женщина. Ты уже была состоявшейся женщиной до вашей встречи и будешь, если вдруг ваши отношения прекратятся.
Что наиболее важно – тебе не грозит превращение в душную женщину. Ту, что душит любовью и вниманием, не давая мужчине глоток воздуха и немного свободы. Постоянно рядом и висит на нем. Нет, ты самодостаточна.
Ты не цепляешься за эмоции
Когда ты счастлива – тебе радостно, когда несчастна – тебе плохо. Тебе незачем прятать эмоции, копить их внутри. Ты понимаешь, что они – часть тебя, твоей души.
Правда из тебя вряд ли получится профессиональная страдалица, ведь ты не накручиваешь себя, не перебираешь обиды, не вспоминаешь потери. В целом, не изображаешь актрису драмы – смотрите, как страдаю я! Случилось – пережила и все, зачем в прошлом годами ковыряться.
Ты проницательна
Значит, тебе сразу ясно, когда люди лгут и это в жизни всегда помогает. Однако, твоя интуиция не избирательна, она охватывает не только тебя. Ты ощущаешь, когда кто-то страдает и ты обязательно предложишь поддержку. Ты видишь, когда человек искренне радуется и ты поздравишь, сделав ему приятное.
Твой образ ясен
В одежде и аксессуарах ты всегда видишь, что идет, что – нет. И обычно ты предпочитаешь проверенные варианты. Не устраиваешь эксперименты, после которых будешь жалеть потраченное время.
Ты не устраиваешь гонок за меняющейся модой. Да, ты следишь за ее новинками, но среди вереницы вещей выбираешь лишь те, что будут дополнять твой стиль. Ты не стараешься впечатлить кого-то. Главное, это поддержать гармонию, внутри и снаружи.
Интересно, что со стороны кажется, будто ты легко выбираешь наряды и красива всегда, без каких-то усилий. Ты умудряешься выглядеть гармонично и уместно везде. Ровно настолько, насколько это требует сама ситуация.
Свои рамки ты устанавливаешь сама
Любая сфера твоей устоявшейся жизни имеет границы, и за них тебе самой не хочется выходить. Или наоборот, нет желания пускать кого-то ближе.
Причем, окружающие чувствуют границы и не могут продавить их или уничтожить. Никак. Не помогают ни уговоры, ни угрозы, даже шантаж и попытки обмана. Это напрасно, лишь упущенное время и потраченные силы. Ведь ты решаешь, когда и ради кого можно сдвинуть установленные рамки.
Ты отлично знаешь себя
Твой организм не станет преподносить тебе каких-нибудь неожиданных или неприятных сюрпризов. Причина проста – ты внимательна к нему. Конечно, ты человек и можешь заболеть, самочувствие может ухудшится, бывают дни, когда просто не высыпаешься или нет настроения.
Но если предстоит впереди важный день, ты не проснешься с жутким похмельем. Ведь вчера ты остановилась вовремя. Кстати, это результат не железной воли или самоконтроля. Просто, ты чувствуешь желания своего организма и знаешь, насколько это важно.
Ты отличный аналитик
Мечты конечно хороши, но тебе больше нравятся конкретные планы, особенно если нужно обдумывать важные вещи. Притом, планы вполне выполнимые. Это плюс к пункту «честности перед собой», но не только. Ведь строить планы – это одно, а умение анализировать сложившуюся ситуацию и просчитывать варианты – совсем другое. Тебе удается все это.
Ты живешь всегда настоящим
Прошлое ты воспринимаешь как источник воспоминаний и количеством накопленного опыта. А вот жалеть о сделанных выборах или сказанных словах тебе незачем.
Его прошлое тебя также интересует только в плане: «Что вообще случилось там?» Все. Без «Почему так?», «Представь, если бы…» или «Неужели, как он мог!» Прошлое для тебя прошло. Насчет будущего, то ты осознаешь, что предсказать его невозможно. Можно мечтать или строить планы, но жизнь идет сейчас. И ты помнишь это.
Ты всегда женщина
Тебе не интересы уловки: «настоящая женщина, она…», притом, ты отрицать свою женственность тоже не будешь. Зачем? Для женщин красивые сумочки, благоухающие цветы, домашний уют, вкусная еда и увлекательное общение с подругами. Ты помнишь, что быть женщиной – это гармонично и прекрасно. Отказываться от этого будет глупо, разве нет?
Источник : https://test.temaretik.com/2342735592335345872/
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