Проверь себя, ты умная женщина? 10 определяющих признаков

Умной женщине полученный комплимент говорит о мужчине, в то время как глупышка по услышанному оценивает себя.

В сети можно найти десяток статей в духе: «125 признаков, по которым можно определить насколько ты мудрая женщина». Конечно, в большинстве подобных статей старые, всем известные сведения. Интересно, что о мудрости там упоминания нет. Лишь об удобстве. Дескать, мудрая женщина – та, кто способен быть удобной мужчине. Соглашаться с данным утверждением невозможно, но в ответ необходимые другие аргументы, разве нет? Вот они.

Ты не лжешь себе

Никогда, даже в мелочах. Почему? Смысл? Если проблема есть, ее придется разгребать все равно. Ложь лишь забирает силы, которые потом нужно восполнять. Зачем лишние усилия?