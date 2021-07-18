5 загадочных случаев исчезновения самолётов под облаками, которым пока не нашли объяснение

Современные системы радиолокации неустанно следят за передвижением самолётов в небе, кажется, не оставляя им ни единого шанса на загадочное исчезновение.

Однако за последние несколько десятилетий не раз складывались ситуации, когда самолёты бесследно исчезали с радаров. Самое удивительное в том, что иногда многочисленные поисковые операции не могут обнаружить никаких следов авиасудна и его пассажиров.

Avro Tudor IV Star Tiger

Avro Tudor Mk.IVB Super Trader, похожий на самолет, который исчез.

Самолёт компании British South American Airways, на борту которого находился 31 человек, включая 6 членов экипажа, исчез ранним утром в конце января 1948 года. Это произошло над Атлантическим океаном во время полета между Санта-Марией на Азорских островах и Бермудами. Расследование показало, что самолёт, скорее всего, сбился с курса из-за сильного ветра, а решимость пилота продолжить рейс по маршруту привела к крушению. Спасательная операция результатов не дала, а последовавшие за ней поиски судна не обнаружили никаких следов Star Tiger.

Cessna 182L

Cessna 182 похожа на самолет, который исчез.

21 октября 1978 года самолёт Cessna 182L, управляемый 19-летним пилотом 4-го класса Фредериком Валентичем, бесследно исчез во время полёта над Бассовым проливом в Австралии.

В 18-00 он сел в кабину самолёта и поднялся в воздух, а уже через час с небольшим диспетчеры получили от него весьма странное сообщение: якобы над ним летит большой странный самолёт с зажжёнными посадочными огнями. Диспетчеры на своих радарах не обнаружили в том районе никаких самолётов, кроме Cessna 182L. Пока наземные службы пытались понять, что происходит в небе, Фредерик Валентич стал отчаянно паниковать. Он с нарастающим беспокойством рассказывал о том, что неизвестный странный самолёт словно играет с ним, пролетев над его маленьким авиасудном три раза подряд.

Фредерик Валентич.

После этого Фредерик самовольно изменил свой маршрут, принявшись летать по кругу, якобы стараясь оторваться от преследования. Всё действие продолжалось шесть минут, а затем пилот заявил, будто странный висящий над ним самолёт вовсе не самолёт, в динамиках послышался скрежещущий звук, после чего наступила полная тишина. Самолёта больше не было ни на одном радаре. Поисковая операция началась спустя всего полчаса. Никаких признаков крушения обнаружено не было. Самолёт и его 19-летний пилот бесследно исчезли. Некоторым столь загадочное исчезновение дало повод считать, будто легкий самолет вместе с пилотом были похищены инопланетянами.

Boeing-707

Boeing 707-320C авиакомпании VARIG, идентичный исчезнувшему.

На борту этого грузового самолёта компании «Varig Brazilian Airlines», вылетевшего 30 января 1979 года из Международного аэропорта Нарита в Токио, находились картины бразильского художника японского происхождения Манубу Мабе. Стоимость их составляла 1,24 миллиона долларов США. Примерно через полчаса после вылета самолёт, находившийся в это время над Тихим океаном, бесследно исчез с радаров. Судьба самого самолёта, шести членов экипажа и 153 картин до сих пор остаются неизвестны, так как никаких следов их во время поисковых операций найдено не было.

Boeing-727

Boeing-727.

Из Международного аэропорта Куатро де Феверейро в Анголе 25 мая 2003 года был угнан Boeing-727. В этот день бортинженер и авиамеханик Бен Чарльз Падилья, обладавший лишь лицензией частного пилота, и его помощник Джон Микел Мутанту поднялись на борт, чтобы совместными усилиями с ангольскими механиками провести предполетную подготовку. При этом ни Падилья, ни Мутанту управлять самолётом не могли, так как для полёта необходимо присутствие трёх хорошо обученных пилотов. Тем не менее после поднятия на борт инженера и его помощника самолёт стал совершать хаотичные движения по взлётной полосе, а после взлетел и исчез в небе навсегда. Больше никто не видел ни самого самолёта, ни двух человек, его угнавших.

Boeing 777-200ER

Boeing 777-200ER.

Этот самолёт авиакомпании «Malaysia Airlines», на борту которого находились 239 человек, включая 12 членов экипажа, исчез со всех радаров 8 марта 2014 года спустя всего 40 минут после вылета из аэропорта Куала-Лумпур в Малайзии. Плановая предполётная подготовка показала работоспособность всех систем и отсутствие неисправностей. Взлёт и полёт происходили в обычном режиме, никаких сообщений о внештатных ситуациях на борту в службы не поступало. В 01:22 Boeing 777-200ER, находившийся на высоте около 10 500 метров, пропал со всех радаров. После исчезновения, по данным расследования, самолёт отклонился от маршрута и провел в небе ещё семь часов, а потом пропал окончательно. Две масштабные поисковые операции результата не дали, но спустя полтора года после исчезновения в 4000 км от предполагаемого места крушения и вне рамок официальных поисков были обнаружены несколько разрозненных частей самолёта, что позволило сделать вывод о его падении. Правда, причины, по которым лайнер находился в небе ещё несколько часов после исчезновения с радаров, и обстоятельства гибели 239 людей до сих пор остаются неизвестными.

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