Плюется своими же органами, ведет себя как террорист: увлекательная жизнь морского огурца

Морские огурцы называют также голотуриями — это беспозвоночные иглокожие животные. Да-да, именно животные. Огурцы едят, спариваются и ведут вполне себе осознанную жизнь. А еще они вкусные.

Название «морской огурец» эти моллюски получили за способность сильно сжиматься при малейшем прикосновении, становясь похожими на огурцы. Но не стоит всех равнять под одну гребенку — в природе существует 1150 видов огурцов, которые отличаются по форме, размеру, цвету и форме щупальцев. В длину они бывают от 0,5 сантиметра до 5 метров, а питаются планктоном и различными полуразложившимися останками, скапливающимися на дне. Обитают эти животные в основном в Японском и Желтом морях, но встретить их можно только на очень большой глубине — от 100 метров. Хотя на первый взгляд и кажется, что это какой-то бесформенный червь, у огурца есть голова, тело и маленькие ножки, которые нужны для сбора пищи.

В азиатской кухне морские огурцы считаются очень вкусным и сытным блюдом, японцы даже едят их сырыми. По вкусу они не похожи ни на рыбу, ни на мясо, ни на овощи, но что-то в них определенно есть. А еще они диетичны — 33 ккал на 100 грамм — и содержат целый список полезных веществ. Китайцы верят, что морские огурцы обладают целебными свойствами, улучшают потенцию (вероятно, из-за формы) и вообще продлевают жизнь.

Среди голотурий есть действительно интересные виды. Например, гигантский калифорнийский морской огурец, который питается как через рот, так и через анальное отверстие. Более того, через пятую точку он может еще и дышать.

А еще морские огурцы очень интересно защищаются от хищников. Природа наделила их кювьеровыми органами — это когда из клоаки в случае опасности вылетает клейкое вещество, моментально твердеющее в воде. Агрессивная рыба не застрянет в этой субстанции на века, но может испугаться, растеряться и передумать нападать на странного червя. У некоторых видов огурцов вылетающее вещество может быть токсичным — тогда уже хищнику несдобровать.

Но это еще не все! Морские огурцы умеют стрелять своими органами. Если хищника не остановить, голотурия выстреливает внутренний орган, чтобы агрессор отвлекся на его поедание. В это время огурец уползает в безопасное место, где и регенерируется. Если же ситуация такова, что одним органом не отделаться, морской огурец взрывается и разбрасывает свое тело по частям. Пока хищник собирает всю эту вкуснятину, передняя часть огурца уползает в безопасное место и, опять же, благополучно отращивает туловище.

Для некоторых угреобразных рыб морские огурцы играют роль пещеры. Да, рыбки заплывают прямо внутрь через одно из отверстий огурца, где пережидают опасность. Что до размножения, то морские огурцы готовы к спариванию, но бывают и однополыми. За год самка голотурии может отложить до 50 миллионов яиц, а после того, как она перестает метать фонтаны икры, отсыпается два месяца.

После пробуждения самка очень голодная — она начинает есть все вокруг. В среднем голотурии живут около 10 лет.

Источник

А вы знали об этом?

Муравьиный меланерпес создает своеобразные кладовые — выдалбливает в стволах мертвых деревьев (в том числе на телефонных столбах или в деревянных домах) отдельное отверстие под каждый желудь. Чтобы оценить трудолюбие этой птички и ее запасливость, обратите внимание: в одной сосне было обнаружено около 60 тыс. спрятанных плодов.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Готтентоты — самая странная народность Африки https://otari.mirtesen.ru/blog/43240180822/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!