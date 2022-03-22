Как императрица Жозефина заставляла мужа заплатить по ее счетам

Единственная любовь Наполеона, неподражаемая креолка Жозефина обожала новые платья. А Наполеон обожал разумную экономию и ясность в расчётных книгах.

Все хотели подражать императрице Франции, она носила самые модные наряды, выбирала самые прекрасные драгоценные камни, а ее шалям не было числа.

Портрет Жозефины, худ. Жерар, 1801г.

Не только наряды, шляпки, шали и драгоценности составляли сферу интересов императрицы. Она занималась ботаническим садом при Мельмезоне, там же содержались экзотические животные. Из-за границы она постоянно заказывала различные растения.

Дворцы и дома Жозефина обставляла с особым шиком и вкусом. Она коллекционировала искусство и ценную мебель.

Конечно же, все это требовало денег. Больших денег.

Наполеон и Жозефина

Как императрица, Жозефина могла рассчитывать на определенную сумму. Но проектов и идей было так много…. Ей приходилось делать долги.

Жозефина разрабатывала сложные финансовые схемы. Она постоянно должна была кому-то денег. Что бы покрыть один долг она открывала другой, сама иногда путаясь в них. Иногда приходилось просить дочь Ортанс занять денег для нее.

У императрицы был доступ к информации, и этим грех был не пользоваться.

Узнав о предстоящем мире с Англией Жозефина обратилась к брокеру, пообещав ему прибыль, однако все деньги оставила себе. Можно понять эту страсть к деньгам у женщины, всегда зависимой от мужчин.

Но, огромные траты ужасали Наполеона. Он был экономным человеком и хорошо разбирался в финансах. Про него говорили, что император знает, сколько стоят пуговицы на мундирах солдат.

Наполеона невероятно раздражала расточительность Жозефины. Он даже запретил модисткам посещать ее покои. Одну из них пришлось арестовать в назидание другим. Но, это не помогло.

Очаровательная Жозефина хорошо знала своего супруга и понимала, как правильно уговорить его оплатить долги жены.

Итак, долги росли, а Наполеону приходилось их покрывать. Как она уговаривала мужа?

Хорошо изучив своего супруга, Жозефина знала, что он не может терпеть, когда перед ним плачут. Это только раздражало и сердило императора Франции.

Поняв, что слезами и уговорами своего не добиться, Жозефина разработала психологическую схему.

Близкие к Наполеону люди заранее начинали ему намекать, что императрица нуждается в деньгах, у нее образовались долги и она не может их покрыть. Эти люди принимали на себя гнев императора, а уже после этого появлялась Жозефина. Она была мила и ласкова, и он с удовольствием выплачивал ее долги.

А что ему было делать, ведь Жозефина своим имиджем прославляла Францию и поднимала престиж империи.

Порой женской хитростью можно добиться большего, чем прямыми просьбами и скандалами. Жозефина хорошо это понимала.

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