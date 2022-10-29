Фотография испуганного Сталина: При каких обстоятельствах был сделан кадр

Если заходит речь о первых месяцах Великой Отечественной, то многие считают убедительным доводом показать фотографию товарища Сталина, который был в паническом настроении. Вот только не все так просто и однозначно.

Люди в сидящие в Кремле, а там сидел (сюрприз) не только товарищ Сталин, не верили в нападение Германии. Да и с чего нападать ведь в 1939 году был тот самым договор дружбы. К тому же СССР очень плотно торговал с Германией поставляя ей немалые объемы ресурсов, которые были жизненно важны Третьему рейху. Причем Советский Союз также нуждался в немецких технологиях, образцах новейшего вооружения и много чего еще.

Деньги и технологии в обмен на ресурсы

И это выгодный обмен. Никто из Кремля и помыслить не мог что Германия решиться на войну на два фронта. Да и история показывала, что воевать и с Западом, и с Востоком немцы не могут. Еще свеж был опыт Первой мировой.

Да и поставки говорили, что Германии крайне невыгодно воевать. В Кремле если и ждали войны, то точно не так скоро.

Поэтому и было так неожиданно то что 21 июня вечером Молотов сказал Сталину, что война неизбежна. А всего через пару часов все еще сомневающемуся Сталину принесли весть, что немецкие дипломаты передали ноту об объявлении войны.

Сталин был потрясен. Вот именно с этого момента и начинаются истории о том, что в начале войны Сталин чуть ли не плакал в своем кабинете на даче ни представляя какие действия предпринимать.

И именно эта фотография, которая представлена ниже и есть свидетельство о том моральном состоянии вождя народов. Причем фотография была сделана совершенно случайно, и как раз после того как Сталину сообщили что Киев, заняли немцы.

Запрещенная фотография в СССР - когда Сталин узнал о падении Киева

Все это начали писать, как раз после того как Советский Союз пал, что Сталин дескать был морально парализован и управлять страной в этот период просто не мог, а просто был в запое у себя на даче.

Особенно это любят западные историки, что неудивительно. Однако откуда мы знаем эту историю? Говорил это Хрущев, который развенчивал культ личности вождя народов.

Обращение к советскому народу

Вот только если эта версия и вошла в различные западные и либеральные книжки, то почему никто хотя бы не усомнился в их достоверности. Ведь Хрущев в это время был на Украине, а не со Сталиным. При этом озвучивалось это якобы со слов Берии, вот только можно ли верить, что Берия это говорил, так как сам Хрущев повинен в его смерти. Поэтому спросить у него самого не получится.

7 ноября 1941 года. Парад в Москве

Хотя все это можно просто опровергнуть, посмотрев на журнал посетителей кабинета товарища Сталина. Причем вели его с точностью до минуты. И если 21 июня было позднее совещание, то уже в 5:45 следующего дня был создан Верховный штаб и объявлена мобилизация.

Да и может ли быть паникером тот человек, который отказывался уезжать из столицы, когда немецкие войска уже видели столицу в бинокль. Каждый ответит на это по-своему, однако нужно понимать, что Сталин тоже был человеком.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Именно после того, как Гитлер в начале войны развел палача народов Сталина как лоха и первым напал на СССР, опередив его с нападением , обманутый глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в прострацию и скрылся в подмосковной даче Кунцево. Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.

Сталин же беспомощно находился на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны. Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро , сильно испугался , подумав что его пришли арестовывать, и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»!

Именно после этого, когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны не арестовали и не придали справедливому суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .И именно поэтому после войны, стоя по пояс в крови русских людей , он произнес на одном из торжественных заседаний свой знаменитый тост за Великий Русский Народ ! Правда, Сталин тогда признал некоторые свои ошибки, но это был, как бы предел покаяния за собственные ошибки, предел, который мог определить только лично кровавый диктатор.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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