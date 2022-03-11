«Варвар, залитый кровью»: Как Наполеон оценивал Суворова

Два великих полководца никогда не встретились на полях сражений. Они могли бы сразиться, если бы, например, Бонапарт не отправился в поход на Египет и Сирию в 1798 году. Тогда в 1799 году, весьма вероятно, он был бы назначен командующим французской армии в Италии, чтобы отразить нашествие Суворова. Или если бы в 1799 году российский император Павел I не отозвал армию Суворова в Россию – тогда в 1800 году Суворов мог бы сразиться с Наполеоном, когда тот во главе армии вторгся в Италию. Но не судьба.

Однако оба военачальника, принадлежавших к совершенно разным поколениям (Суворов родился в 1730 году, Бонапарт – в 1769-м), давали друг другу оценки, ставшие достоянием истории.

Суворов первый разглядел военный талант Бонапарта

Суворов одним из первых в Европе увидел в генерале Бонапарте носителя выдающегося военного таланта. Поскольку Бонапарт, как генерал революции, априори принадлежал к враждебному Суворову лагерю, его оценка русским полководцем была прагматической.

«Далеко шагает! – заметил Суворов ещё в 1796 году по поводу первых успехов Бонапарта в Италии. – Пора бы унять молодца!»

Понимание непримиримости своего сословия к буржуазной революции, которую представлял Бонапарт, не мешало Суворову чисто профессионально восхищаться им.

«О, как шагает этот юный Бонапарт! – писал Суворов в том же году Алексею Горчакову (отцу будущего знаменитого дипломата). – Он герой, он чудо-богатырь, он колдун! Он побеждает и природу, и людей… Он разрубил Гордиев узел тактики. Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начисто. Ему ведома неодолимая сила натиска».

Наполеон с пренебрежением относился к Суворову

«Варвар, залитый кровью поляков», — так крайне неприязненно отзывался Бонапарт о Суворове в октябре 1799 года. Здесь имелась в виду резня, учинённая русскими солдатами Суворова после взятия Варшавы в ноябре 1794 года, когда, по подсчётам даже русских исследователей, было умерщвлено не менее 10 тысяч пленных польских инсургентов и мирных жителей города.

Тут надо учитывать ещё общие политические условия и обстоятельства написания письма. Его Бонапарт написал французскому правительству вскоре после своего возвращения из Египта и совпавшего с ним отступления Суворова из Италии и Швейцарии. Суворов был врагом Франции; следовательно, Наполеон не собирался стесняться в оскорбительных эпитетах в его адрес.

Кадр из сериала "Наполеон" 2002г.

Но весьма вероятно, что это была и главная искренняя эмоция Бонапарта по отношению к Суворову. Во-первых, молодой Бонапарт был якобинцем, ненавидел тиранию и феодализм, сочувствовал угнетённым полякам (этому последнему чувству он остался верен и в дальнейшем, и поляки ему верно служили). Во-вторых, Франция весь XVIII век вела враждебную России внешнюю политику. Русофобия, можно сказать, стала наследственным чувством французов.

Известно также, что Наполеон называл Суворова «вздорным старикашкой» и «недостойным противником». Это заставляет думать, что он недооценивал русского полководца. Поэтому можно только пожалеть, что обоим военным гениям не довелось сразиться между собой. Можно предполагать, что недооценка Наполеоном Суворова, при том, что сам Суворов всегда внимательно изучал тактику Бонапарта, привела бы к поражению корсиканца.

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