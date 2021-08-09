Все на борьбу с автоматизмами!

Каждый день мы автоматически совершаем действия, над которыми не задумываемся ни на миг. Машинально садимся в автобус, заходим в хорошо знакомый офис, ставим подпись на документе… Психологи называют это автоматизмами.



Такие механические действия свойственны всем людям, и это плохая новость для нашего мозга. Он просто-напросто привыкает не думать, не решать сложных задач и не чувствовать дискомфорта. Авторы книги «Мозг: краткое руководство» утверждают: нам нужна ежедневная встряска, иначе в мозге не будут формироваться новые нейронные связи, необходимые для развития интеллекта.

За поведение, которое повторяется многократно и выполняется на автопилоте, отвечает левая часть префронтальной коры головного мозга. Правая часть префронтальной коры «включается», когда человек сталкивается с незнакомой информацией, собирается выполнить новую задачу или идет в неизвестное место. Старайтесь чаще получать новый опыт, и правая часть префронтальной коры станет работать вам на пользу.



Именно поэтому время от времени стоит создавать себе нестандартные условия работы, особенно когда долго не получается решить какую-нибудь проблему. Вот несколько советов, как вызвать фонтан идей:

● Уйдите на пару часов в парк, конференц-зал, незнакомое кафе.

И подумайте над своими задачами в новом месте. Мозг активируется и сам начнет подбрасывать нужные решения. Свежий воздух, отсутствие стен и потолка определенно помогут вашему мышлению. А если вы не можете отлучиться с рабочего места, то «прогуляйтесь» по Интернету, поиграйте пять минут в логическую онлайн-игрушку или подумайте над головоломкой.



● Чтобы активировать правую часть префронтальной коры, можно послушать необычную этническую музыку. Новые ритмы, непривычные мелодии другой культуры, песни на незнакомом языке точно пробудят ваш мозг и помогут в поиске креативных идей.

● Отличный способ решить любую проблему — на время отвлечься от нее. Сконцентрируйтесь на задаче, думайте о ней в течение 45 минут. А потом сделайте 15-минутный перерыв и возвращайтесь к работе (но не забудьте: перерыв должен длиться только 15 минут).

● Устройте деловую встречу рядом с шумящей водой. Подойдет река, водопад или безлюдный пляж. Правая часть префронтальной коры просыпается, когда мы наблюдаем за движущейся, постоянно меняющейся водой.



● Настоящей встряской для мозга может стать брейнсторминг, когда люди собираются вместе и подбрасывают разные идеи. Важное условие — полное отсутствие критики. Еще лучше такой вариант мозгового штурма, когда каждый отдельно думает над проблемой, записывает мысли на бумагу и запечатывает в конверт анонимно. В день обсуждения все конверты вскрываются. Как разбить ментальные барьеры? Дайте людям возможность посмеяться, их мозг расслабится и откроется для самых неожиданных идей.

● Есть два занятия, которые одинаково избавляют от автоматизмов, положительно влияют на мозг, делают его более гибким и изобретательным. Это отдых и игра. Если вы найдете для них время, то станете гораздо креативнее, а новые идеи начнут сами приходить в вашу голову.

Следуя всем этим советам, помните: чтобы решить проблему, нужно сначала хорошо поразмыслить над ней, собрать много информации и лишь потом активировать креативные зоны мозга. Дайте мозгу необходимый материал, иначе ему будет просто не над чем работать. Загрузите подсознание на полную катушку. Вам помогут книги, журналы, интернет-страницыи мнения экспертов.

И напоследок приятное известие для полиглотов: билингвы лучше концентрируются и переключают внимание между задачами. Двуязычие (причем не просто знание двух языков, а регулярное общение на обоих) увеличивает возможности вашего мозга и помогает избавиться от автоматизмов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2276335634799134772/

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