«Я всегда буду с тобой» Четыре истории об Ангеле-хранителе

Многие православные могут рассказать, как Ангел-хранитель уберег их от опасного шага, спас, когда грозила опасность, охранил в трудной ситуации, подсказал, как правильно поступить. Его голос иногда слышен столь же реально, как голоса тех, кто с нами рядом. Но даже когда он вроде бы «молчит», но мы неожиданно поступаем не так, как собирались, противореча своим желаниям, – нас ведет он, наш помощник и оберегатель, – Ангел-хранитель. Вот несколько историй об этом.

Ангел-Хранитель. Фрагмент фрески Успенского собора Троице-Сергиевой лавры

История первая. «Я твой отец…»

Меня крестили поздно, в 15 лет. Это произошло по настоятельной просьбе матери. Тогда я была неверующей. После крещения со мной стали происходить вещи, которые я никак не могла объяснить с физической точки зрения… Помню, в 19 лет стояла я на автобусной остановке. Вокруг человек десять, переминаясь с ноги на ногу, ждали автобуса. Вдруг метров за 200 от себя вижу машину, летящую на большой скорости. В голове у меня зазвучал голос: «Отойди, а то она на тебя наедет!» Причем голос этот обладал такой силой, что сопротивляться ему было очень трудно. И я отскочила вглубь тротуара метров на десять. Машина с разгона въехала на тротуар точно на то место, где я стояла пять минут назад.

Капот с лязгом раскрылся, и к моим ногам упал какой-то тяжелый прямоугольный ящик. Аккумулятор или что-то в этом роде. Вот тогда я первый раз в своей жизни с чувством перекрестилась.

Объяснение всему этому пришло намного позже.

Другой случай, когда мой Ангел-хранитель напомнил о себе, произошел после моих первых попыток воцерковиться.

Вдруг опять в голове тот же явственный голос: «Смотри, вот это твой отец!»

Пошла я как-то за хлебом, прихватив старую мамину сумку. Смотрю: идет навстречу пожилой, ничем не примечательный человек. И вдруг опять в голове тот же явственный внутренний голос: «Смотри, вот это твой отец!» (К слову сказать, на отца у меня была давняя детская обида: «У всех есть, а у меня нет! Зачем он меня бросил?!») На этом фоне внутренний голос был настолько шокирующим, что я тут же резко повернулась в его сторону, не понимая, с какой стати этот помятый неинтересный тип должен быть моим отцом. И еще раз обернулась. Смотрю: он бежит ко мне и рукой машет: остановись, остановись! Я из любопытства остановилась. Он подбегает и говорит:

– Я твой отец.

– Я знаю, – отвечаю ему.

– Ты не можешь меня знать. Тебе был год, когда мы с твоей матерью разошлись. Я тебя по сумке узнал. Твоя мать носила ее, когда была беременной…

Сколько раз в детстве я представляла себе эту встречу. Как выскажу ему всю накопившуюся за многие годы обиду. А тут… не смогла ничего сказать. Куда-то все пропало при виде чужого человека, отводящего глаза…

Дальше было неинтересно. Ненужные оправдания и пустые обещания. Все то, что обычно говорят немолодые люди в таких случаях, неожиданно сталкиваясь с забытыми ими взрослыми детьми…

Дело было в другом. Состояние тихой духовной радости, в котором я тогда пребывала почти постоянно, тут же сменилось бурей осуждения и злобы. Рассказала я это своим сестрам во Христе и услышала вместо сочувственных ахов и охов невозмутимый ответ:

– Так и должно быть. Ты начала молиться за родителей, хоть через пень колоду, но все-таки поминать отца на утреннем правиле. Вот тебе Ангел-хранитель и показал человека, за которого ты молишься. И осуждение твое тоже понятно. Это всего-навсего доказательство того, что душа твоя еще покрыта греховными пластами. Тебе ох как много еще придется трудиться над собой, чтобы научиться прощать своих должников. А иначе и «Отче наш» читать не имеет смысла.



История вторая. «Попроси прощения!»

Ангел-хранитель

Бадри рассказывает:

– Мой отец погиб во время Отечественной войны. Я очень переживал то нищее положение, в котором находился, и решил стать карманником. Ехал я как-то в трамвае, наметил себе одного раззяву. И уже собирался вытащить его бумажник, если бы не один священник. Он сидел и не сводил с меня глаз. Я ждал, пока он отвернется, но он продолжал пристально на меня смотреть. В конце концов взял меня за руку, и мы вместе вышли на остановке.

Когда мы остались наедине, он вложил мне в руку бумажную купюру, перекрестил меня и сказал: «Пусть не оставляет тебя твой Ангел-хранитель». «Какой еще Ангел-хранитель?!» – закричал я, вырвал руку, что было силы ударил священника по щиколотке и бросился наутек.

Вернувшись домой, почувствовал себя больным. Потом три дня пролежал с высокой температурой без сознания.

Все это время от меня не отходил мальчик, одетый в белое. Он клал свою прохладную руку на мой горячий лоб, и я чувствовал облегчение

Все это время от меня не отходил мальчик, одетый в белое. Он клал свою прохладную руку на мой горячий лоб, и я чувствовал облегчение.

Я попросил: «Не уходи от меня». – «Как же я уйду от тебя? Я твой Ангел-хранитель. И тогда буду с тобой, когда другие тебя покинут. Но если защищу тебя, ты тоже должен мне помочь».

Потом добавил: «Когда поправишься, пойди и извинись перед тем священником…»

Выздоровев и снова начав ходить в школу, я вернулся на то место, где мы «расстались», и стал расспрашивать людей. После долгих поисков я все-таки нашел того священника. Он сразу меня узнал.

«Меня послал к вам мой Ангел-хранитель, чтобы я попросил прощения», – сказал я, отводя глаза.

Может, я бы и не решился сейчас рассказать эту старую историю, если бы не один недавний случай.

Я уже разменял шестой десяток, когда попал в аварию – свалился на машине в ущелье и несколько дней пролежал без сознания в реанимации. Удивительно, но факт: все это время я видел около себя того самого светоносного мальчика, который за столько лет нисколько не изменился….

Газета «Квирис палитра». 16 марта 2009 г.



История третья. Спасение от теракта

2004 год, 31 августа. Этот день – престольный праздник нашего храма святых мучеников Флора и Лавра. Утром была на службе, потом собралась в дорогу.

И вот я еду в Себеж на дачу к подруге поработать, пока они уехали. Билеты взяла на поезд Москва–Рига (Себеж – это пограничный город). На станцию «Рижская» приехала задолго до поезда. На вокзал рано. Думаю пойти направо, к Крестовскому торговому центру. Возникает мысль: «Опасность: теракт». Удивляюсь неожиданности мысли, так как думала совсем о другом. Но поворачиваю налево, захожу в «Ростикс», беру мороженое… Тут и бабахнуло. Дальше уже двигалась, как хорошо отлаженный комп: надо быстрее пройти к вокзалу, пока не перекрыли движение, и прочее. Оглянулась: над тем местом, куда я шла сначала, стоял высоченный черный столб… Ужасно мерзкое впечатление… Тогда погибло более 10 человек.

Я думала потом, почему вообще попала в опасную ситуацию. А именно: не напутала ли я что-то, приняв неверное решение? Потом все совпало: поездка оказалась неудачной и ненужной, пришлось быстро вернуться, и оказалось, что я нужна была дома…

Маргарита

(Москва)



История четвертая. «Не прикасайся к жене!»

Я взмолилась: «Господи! Ведь я должна поститься, а поста не получается…» Господь и послал ангела к мужу!

Это тоже было давно, лет 20 назад, может, больше. Мы поженились с мужем, потом обвенчались. И помню, что был Великий пост. И тут я загрустила. Муж-то повенчался со мной, но так и остался лютеранином. И для него был непонятен пост. Ни телесный, ни духовный. Тогда я взмолилась: «Господи! Что же мне делать? Ведь я должна поститься, а поста не получается…» Господь и послал ангела к моему мужу! Вот как это было. К сожалению, детали я уже не помню, надо было бы тогда записать все в подробностях. Теперь жалею, что не сделала этого. Но то, что случилось, очень примечательно.

Муж тогда спал один на втором этаже по причине ремонта на первом этаже. Утром прибегает с выпученными глазами и рассказывает мне. Ночью пришел к нему ангел, как он потом понял. Вначале муж подумал спросонья, что это я к нему пришла, потому как голос у ангела тонкий, как у женщины. Потом понял, что это была не жена. Ангел спросил, верит ли мой муж в Бога. На что мой муж ответил якобы, что не очень так…. Что-то еще они обсуждали, я не помню. Но хорошо помню, как ангел строго приказал мужу не притрагиваться к жене еще 40 дней за то, что он нарушил пост трижды. Мой муж достаточно был напуган, мне тоже как-то было не по себе. Я все рассказала двум батюшкам, которые очень серьезно отнеслись к запрету ангела и посоветовали исполнить запрет.

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Мозг начинает видеть ещё до того, как раскрываются глаза, — как такое возможно? https://otari.mirtesen.ru/blog/43649918754/

Какие сны являются предвестниками беды? https://otari.mirtesen.ru/blog/43326263312/

Вундерваффе на нитроглицерине: почему пневматическая артиллерия так и не прижилась https://otari.mirtesen.ru/blog/43610051659/