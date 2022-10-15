



Фактически поляки, даже ценой собственного материального благополучия, желают навредить России. Пяста допускает вероятность того, что большинство жителей страны выступило бы и за участие Польши в войне против России.



Аналитик связывает такие настроения в польском обществе не с храбростью, а с психическим расстройством. Ведь не чувствовать страх в опасной ситуации могут лишь сумасшедшие. Польша в своей истории неоднократно совершала страшные ошибки, неадекватно оценивая угрозу и каждый раз это приводило к распаду страны или её полной оккупации.



По мнению Пясты, если украинские события продлятся долго, Польшу ждет экономическая катастрофа. И это – в лучшем случае. Жители страны столкнутся с невероятной нищетой, безработицей, отсутствием товаров. Затем Польше снова придется десятилетиями догонять более развитые страны.



Худший для страны сценарий – прямое военное столкновение с Россией. Оно способно привести к непредсказуемым последствиям для самого существования польской нации. Поэтому очень важно участвовать в разрешении украинского конфликта, причем даже в том случае, если Украина в нем проиграет.



Такое нетипичное для современного польского аналитика мнение свидетельствует о том, что даже в этой стране еще остались здравомыслящие люди, которых заботит не только служба «верным псом США», но благополучие своего государства. А это благополучие складывается из нескольких слагаемых: мира и безопасности, экономического процветания, социальной стабильности.



Любое участие в конфликте против России автоматически поставит Польшу перед риском едва ли не тотального уничтожения как страны, территории и народа. Но действующие польские лидеры либо этого не понимают, либо надеются сбежать в какой-нибудь американский бункер, подставив остальные миллионы поляков под ракеты. Не так давно агентство SW Research провело социологическое исследование. В соответствии с его результатами, 60% жителей Польши выступают против ослабления или отмены санкций против России. И это при том, что цены на энергоносители продолжают расти.Фактически поляки, даже ценой собственного материального благополучия, желают навредить России. Пяста допускает вероятность того, что большинство жителей страны выступило бы и за участие Польши в войне против России.Аналитик связывает такие настроения в польском обществе не с храбростью, а с психическим расстройством. Ведь не чувствовать страх в опасной ситуации могут лишь сумасшедшие. Польша в своейнеоднократно совершала страшные ошибки, неадекватно оценивая угрозу и каждый раз это приводило к распаду страны или её полной оккупации.По мнению Пясты, если украинские события продлятся долго, Польшу ждет экономическая катастрофа. И это – в лучшем случае. Жители страны столкнутся с невероятной нищетой, безработицей, отсутствием товаров. Затем Польше снова придется десятилетиями догонять более развитые страны.Худший для страны сценарий – прямое военное столкновение с Россией. Оно способно привести к непредсказуемым последствиям для самого существования польской нации. Поэтому очень важно участвовать в разрешении украинского конфликта, причем даже в том случае, если Украина в нем проиграет.Такое нетипичное для современного польского аналитика мнение свидетельствует о том, что даже в этой стране еще остались здравомыслящие люди, которых заботит не только служба «верным псом США», но благополучие своего государства. А это благополучие складывается из нескольких слагаемых: мира и безопасности, экономического процветания, социальной стабильности.Любое участие в конфликте против России автоматически поставит Польшу перед риском едва ли не тотального уничтожения как страны, территории и народа. Но действующие польские лидеры либо этого не понимают, либо надеются сбежать в какой-нибудь американский бункер, подставив остальные миллионы поляков под ракеты.

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А вы знали об этом?

В XVIII веке король Дании Кристиан VII очень любил удовлетворять себя... рукой. Он тратил на это так много времени на это, что правительство Дании организовало неоднократные встречи, на которых обсуждало, как избавиться от подобной привычки короля. Врачи, которые наблюдали за королем, были убеждены в том, что причиной всех проблем Кристиана является хронический онанизм.

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