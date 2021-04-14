В баню с будущей свекровью: почему на Руси существовала эта традиция?

В современном мире брак – это, наверное, больше способ решить юридические вопросы. Например, разобраться со статусом имущества, которое приобретено или будет получено в будущем мужчиной и женщиной, определиться с принадлежностью детей и так далее. Не будем вдаваться в детали.

В прежние времена женились, чтобы продолжать род. Теоретически, современное государство может существовать, если в нем есть несколько тысяч граждан. Воевать можно техникой, на заводах уже сейчас с большей частью работы справляются роботы. Главное – найти хороший источник пополнения казны: месторождение золота или нефти, открыть надежный банк, в который будут вливать средства богачи из разных стран мира и так далее.

Раньше люди были куда более ценным ресурсом. Работать в поле – человек. Воевать – человек, обслуживать знать – человек. Люди были нужны везде, поэтому очень важно было, чтобы юноша и девушка, которые собирались создать семью, были плодовитыми.

Не будем касаться научных терминов по теме. Можно объяснить все необходимое очень просто:

в мире есть процент людей, который не может воспроизводить потомство. По России есть такая статистика: бесплодных около 6-8 процентов. Причины разные. В Европе дела обстоят еще хуже. Там от бесплодия страдает около 15% населения, естественно из числа тех, кто должен, по идее, производить потомство. Стариков и детей в расчет не берем.

На Руси девушку и парня тщательно «обследовали» на предмет того, могут ли они в будущем произвести на свет детей или нет. Специальных диагностических центров, понятное дело, не было. Справлялись, как могли.

Что касается парней, то смотрели, в основном, на телосложение, внешний вид и хозяйство – не то, о котором можно подумать, читая статью, где затрагивается тема зачатия детей. Хозяйство – двор, дом, участок земли и так далее.

На девушек смотрели немного иначе: невеста должна была выглядеть здоровой. У неё должны были быть хорошие волосы, ногти, румяный цвет лица, пышная фигура. Понятно, что «справная девка» может выносить и легко родить здорового малыша. А вот «модель», как мы сейчас говорим, если и родит, то какого-нибудь «чахлика». Да и справится ли она с родами вообще? Это сейчас все просто: наркоз, кесарево и все в порядке. А раньше так не было.

Некоторые девушки, чтобы казаться полнее, надевали на себя побольше пышной одежды. Бедные. Сейчас все думают, как похудеть, а раньше стройность была признаком болезни. Мода меняется.

Пышными нарядами можно было обмануть жениха и других прочих родственников, но не свекровь. Та в давние времена непременно звала будущую невестку попариться в бане. В одежде в парную не войдешь. Вот и представлялся свекрови случай разглядеть девушку как следует, понять, хорошую ли себе пару нашел любимый сыночек или нет.

Не всегда в баню с невестами отправлялись свекрови. Бывало, что ходили париться другие родственницы жениха женского пола. Случалось, что осуществлять «осмотр» отправляли местных знахарок, которые исполняли роль и повивальных бабок – по необходимости.

Как указывалось, «диагностика» не всегда позволяла получать достоверные сведения. Но это было не страшно. Дело в том, что брак считался заключенным не сразу, а после первой брачной ночи. Таким образом, жених и невеста могли дополнительно осмотреть друг друга и сделать выводы о том, стоит ли им жить вместе или нет.

Интересно, что девушки, еще со времен, когда сильна была Византия, вступали в брак с 14 лет. Юноши – с 16. Прекрасный возраст, но не для вступления в брак!

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

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