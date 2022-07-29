А вы знали об этом?

1. После героической гибели Нельсона в Трафальгарском сражении, к наследию адмирала подошли с исключительным почтением. 9 января 1806 г. Нельсон был торжественно захоронен в соборе Святого Павла в Лондоне. Семья адмирала получила щедрые пожертвования: вдове Фрэнсис «Фани» Нельсон была назначена ежегодная пенсия в 2 тыс. фунтов стерлингов, брат Уильям Нельсон унаследовал титул лорда, получил 5 тыс. фунтов стерлингов ежегодной пенсии и 99 тыс. фунтов на покупку имения, две сестры получили единовременное пособие в 15 тыс. фунтов стерлингов каждая.

Единственное, что проигнорировало правительство – посмертную просьбу Нельсона обеспечить безбедную жизнь любовницы Нельсона Эмме Гамильтон.Как известно, Эмма близко дружила с королевой Марией Каролиной Австрийской,которая и познакомила ее с Нельсоном, ставшим ее любовником. Сэр Гамильтон, очевидно, терпимо относился к этой связи, по некоторым мнениям, он даже поощрял её. В 1800 году любовный треугольник переместился в Лондон, обеспечив местные газеты скандальными заголовками.Кроме того, Эмму Гамильтон и так не любили из-за ее любовных отношений с несколькими мужчинами, а также за выступления в обнажённом виде в представлениях шотландского шарлатана Джеймса Грэхэма в качестве богини здоровья.Вместе с тем Эмма Гамильтон активно участвовала в терроре против "якобинцев" в Италии. Именно из-за этих скандальных событий британская корона не выполнила посмертную просьбу Нельсона – обеспечить безбедную жизнь любовницы Нельсона Эмме Гамильтон, которая умерла в нищете !

2. После того , как Анри Жерве отказали выставить свою картину «Ролла» в Парижском Салоне, он попросил своего друга поместить картину в витрине его мебельного магазина.Именно после этого художник и его картина стали всемирно известными.

Картину – «Ролла».

Ранее же от этого полотна отказались в Парижском Салоне: 1878 году устроителям выставки показалось, что художник слишком дерзок. Дело было вовсе не в обнаженной натуре, к этому уже привыкли. Но академики от живописи разглядели на переднем плане — корсет. И сделали вывод, что Жерве якобы изобразил женщину, которая торгует собой, поэтому посчитали недостойным показывать такую картиеу публике. Эти ценители искусства ,к сожалению, не подумали о том , что корсет могли одевать и порядочные женщины !

3.В это сложно поверить, но главную роль в комедии «Афоня» мог сыграть не Леонид Куравлёв, а – Владимир Высоцкий. Автор-исполнитель участвовал в отборе актёров на роль сантехника Борщова и успешно справился. В ожидании приглашения на съёмки, Владимир Семёнович даже начал сочинять песню, которую бы исполнил Афоня на экране…

Высоцкий и Куравлев, фото из открытых источников

Когда же очередь дошла до Леонида Куравлёва, режиссёр понял, что поиски можно благополучно завершить: актёр идеально соответствовал задаче – зрители должны были полюбить Афоню, несмотря на все его неблаговидные поступки.Именно после этого Куравлёв и Высоцкий не подавали друг другу руки!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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