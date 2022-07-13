Правила воспитания детей от святых отцов

7 правил воспитания детей в соответствии с учениями Иоанна Златоуста, Нила Синайского, Макария Оптинского, Иоанна Кронштадтского, Амвросия Харьковского.

1. Учите детей личным примером. Он во сто крат сильнее назидательных слов и поучений. «Развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности (родителей) к житейскому». (Иоанн Златоуст)

2. Не балуйте детей, воспитывайте их в скромной обстановке с твёрдым укладом. «Кто хочет рачительно воспитать детей своих, воспитывает их в великой строгости и трудных занятиях, чтобы, отличившись и в науках, и поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих». Преподобный Нил Синайский

3. Не стройте воспитание на запретах, давайте детям свободу выбора (например, из двух приемлемых вариантов), учите разбираться в том, что вредно и что полезно для них, через рассуждения с ними: «К чему приведёт твой выбор? Как ты думаешь, будет ли это полезно?»

«Сколько можно, надобно внушать детям, что для них вредно, смотря на других детей, упражняющихся в сих забавах, или будут им завидовать, или осуждать, а себя считать лучшими их. И тут подобает иметь мудрость, но не со своим разумом, а молить Господа, да умудрит вас, как поступать в воспитании детей, и да сохранит их от тлетворного духа вредных обычаев мирских».

(Макарий Оптинский)

4. Не потакайте детским капризам, не идите на поводу, но научитесь спокойно находить причину негативного поведения детей: если в ответ на замечание, ребёнок на время уступает, значит ему не хватает Вашего внимания. Если продолжает настаивать на своём, «бросает вызов», а в Вас вскипает возмущение — «борется за власть». Ласково посмотрите в глаза, не ввязывайтесь в ссору, стойте на своём: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (Притчи 15,1). Если в ответ на замечание Вы видите попытку «отомстить», не вымещайте свою обиду в ответ, отделите грех ребёнка от него, вспомните о том, что эта скорбь дана Вам за грехи, начните восстанавливать отношения первыми. «Остерегайте детей своих со всею заботливостию от капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят свое сердце злобою. Каприз — зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу».

(Иоанн Кронштадский)

5. Учите детей жить в присутствии Божием. «При обсуждении детских проступков не ограничивайте ваши замечания словами: «Как это стыдно или неприлично», а говорите чаще: «Как это грешно и страшно, как Господь страдал из-за наших грехов». Сколько сами понимаете силу греха, сколько сами боитесь его — пусть это будет написано на лице вашем»

( Амвросий, архиепископ Харьковский)

6. Учите детей молиться. «Научайте детей не словам только молитвы, а знакомьте их с состоянием и опытом молитвы. Не делайте молитву слишком краткою, не бойтесь за усталость детей, введите их в труд молитвы, объясняя им науку собирания мыслей и бодренного предстояния ума перед Богом. Молитесь сами при них с горячностью и усердием: теплота вашего сердца сообщится и их сердцам, они узнают утешения, находимые в молитве, и она будет для них отрадою и прибежищем во всех испытаниях и скорбях жизни».

( Амвросий, архиепископ Харьковский)

7. Учите детей бороться со злыми помыслами. «Раскройте им науку испытания помыслов и внутренней борьбы с мыслями и склонностями греховными»

Амвросий, архиепископ Харьковский)

С самого младенчества начинается эта борьба за душу. И те родители, которые упустили время – например, крестили ребеночка не сразу или даже и крестили рано, а потом в церковь его не носят, не причащают, не воспитывают по-христиански, потому что сами ничего не знают, – они дают спокойно возрастать в ребенке злу. А когда человеку уже пятнадцать-семнадцать лет, зло, которое в нем было в зачатке, распускается пышным цветом, так что родители, небрегущие о своих детях, потом пожинают то, что они сеют, вернее, то, что посеяно грехом. И они обычно ужасаются: откуда в нем это? он был маленький такой хорошенький. Да, конечно, любое маленькое дерево очень нежное на вид, а когда ему лет триста, то это уже огромный корявый кряж, в нем и дупла, и сухие сучья, и черви, и гниль.

Многие отцы и матери потом ругают детей, проклинают, хулят их: вы такие-сякие, непослушные, – не задумываясь, кто в этом виноват. Конечно, само дитя тоже имеет часть вины на себе, но во многом виновато и его окружение. Тот родитель, который к Господу Иисусу пришел, сказал, что сын его беснуется. Но беснование – это же следствие порабощения грехами. И в наших детях тоже бесы сидят: бес гордости, зависти, непослушания, непочтения, хулы, ругательства и всякие другие. Многих бесов мы передаем детям сами, по наследству и через воспитание, потому что они в нас кипят и, естественно, переходят на наших детей; мы заражаем их этими дурными, греховными болезнями. Что есть в нас, то есть и в детях наших.

Протоиерей Димитрий Смирнов

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