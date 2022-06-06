Икона Богородицы «Избавительница от бед»: о чём молятся, истории чудесных исцелений

В христианстве существует немало образов святых, обладающих чудотворной силой. Молясь перед ними, верующие избавляются от тяжких недугов, обретают покой, состояние счастья.

Одной из таких святынь выступает икона Божией Матери «Избавительница от бед». Давайте сегодня ознакомимся с историей её появления, узнаем чудесные случаи исцеления, а также в каких случаях обращаться к ней за помощью.

ИКОНА «ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД»: ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

«Избавительница от бед» икона была написана на священной горе Афон неизвестным автором. Первые упоминания о ней, обнаруживаемые в летописях, относятся к 19 столетию. Исходя из чего, исследователи предполагают, время создания образа – 18 столетие. Данная икона относится к типу «Одигитрия» или «Путеводительница» (если переводить непонятное название с греческого языка).

Интересно! Что такое тип икон? Это группа образов, которые объединяет одна и та же композиция, на них Божья Матерь и младенец Иисус находятся в одинаковых позах.

Всего выделяют три главных типа написания икон. Автор же самых первых святых ликов – евангелист и апостол Лука. Иконографический тип Одигитрии соответствует большому количеству прочих чудотворных икон: Смоленской, Тихвинской, Казанской и другим.

С 1841 года возникают первые достоверные сведения об иконе «Избавительница от бед». Так, изначально лик был собственностью инока по имени Мартимиан, жившего в монастыре на Афоне. Сам же монах был родом из Спарты, и вот там случилось ужасное событие – на поля надвинулись многочисленные полчища саранчи.

Тогда отец Мартимиан собрал жителей города и вместе с ними вознёс молитву Богородице у святой иконы. После чего саранча исчезла, в честь чего иконе и дали название «Избавительница».

Верующие христиане после удивительного происшествия начинают массово приезжать в Спарту, чтобы собственными глазами лицезреть чудотворный лик, помолиться перед ним. Мартимиан принимает решение возвратить святыню обратно на Афон, где он сам проживает последние годы своей жизни в уединении. Перед смертью монах отдаёт распоряжение о перемещении образа в новую обитель, построенную недавно. В 1889 году икона была подарена Ново-Афонской Симоно-Канонитской обители (Абхазия).

В честь приезда чудотворного образа люди организовали массовое пиршество. Прямо на нём морские волны выбрасывают на берег больше, чем тонну рыбы. В этом верующие углядели милость Богородицы, ведь в тот вечер все монахи смогли наесться до отвала, да и рыбы им хватило более чем на месяц, что спасло их от голода.

Икона Божией Матери «Избавительница» длительное время находилась на хранении в том самом Ново-Афонском монастыре. Там её в своё время 17 октября посещает русский император Александр III со своим семейством. Когда царь возвращался домой, произошла страшная дорожная авария. В ней погибло большое количество людей, но ни сам Александр, ни никто другой из членов его семьи не пострадал. Естественно подобное избавление от беды сочли за чудо, а информация о нём полетела в массы. После чего популярность святого лика многократно возросла.

А 8 октября (Старый стиль) 1917 года произошло нечто ещё более удивительное: три девушки из небольшого села Ташла видят явление иконы Божьей Матери «Избавительницы». Как это произошло?

Местная жительница Екатерина Чугунова увидела сон, в котором Богоматерь указала ей место, где закопана святыня. Тогда верующая девушка, заручившись поддержкой подруг-христианок Фени Атяшевой и Прасковьи Гавриленковой, отправляется в овраг, желая исполнить волю Пресвятой Девы.

Изначально соседи по селу насмехались над девушками, полагая, что они сошли с ума. Однако, их усилия не остались напрасными – в какой-то момент из недр земных показался образ Богоматери. По размерам он был не больше, чем тетрадный листок. А когда девушки подняли икону наверх, то из того места внезапно начал бить родник.

Праведные христиане построили для иконы в селе Свято-Троицкий храм, куда и поместили священный лик. Он оберегался как зеница ока, пережил и страшные годы кровавых преследований последователей христианства, и Великую Отечественную войну.

С самого своего обретения икона «Избавительница» начала совершать чудеса. Первое из них случилось так: однажды икона неожиданно исчезает, но впоследствии её находят на источнике, где она впервые показалась людям. Конечно же, лик забирается и под торжественный звон колоколов заносится в церковь. Тогда-то у верующих устанавливается обычай после молитвы перед образом купаться в источнике и говорить друг другу слова-поздравления «Со святыней!».

С тех пор 21 октября для жителей села Ташла считается местным праздником явления чудесного образа Богородицы. В годы Революции атеисты неоднократно совершали попытки надругаться над святыней: так они разрушают родник и храм, где хранится образ. Вместо него строят скотный двор, а в источник высыпают навоз.

К счастью, нелюди не успели взорвать Троицкий храм. А верующие ташлинцы самоотверженно прятали святыню, втайне передавали её из одного жилища в другое. Когда началась война, храм снова стал функционировать. И люди приходили туда, чтобы вознести молитвы Богородице, прося избавить русскую землю от врага.

По сегодняшний день Дева Мария поддерживает своей благодатью село Ташла. А икона «Избавительница от бед» — считается наиболее почитаемой из святынь Поволжья. Люди приходят к ней, чтобы помолиться, а также набрать воды из источника, которая, по рассказам, обладает исцеляющими свойствами. Продолжают и окунаться в источник. А, как говорят местные верующие, часто можно увидеть над водой явление Богородицы, которая держит на руках младенца Христа.

ИКОНА «ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА»: ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ

Дальше предлагается несколько случаев, когда икона совершала настоящие чудеса:

Она помогла молодому парню из Тольятти вылечить страшный диагноз – ВИЧ-СПИД. Для этого он помолился у образа, а потом окунулся в источник. Впоследствии он рассказывал людям, что был крайне опечален таким тяжким диагнозом, но, к счастью, услыхал про местную святыню. Вернувшись домой после поездки и сдав анализы, юноша подтвердил своё исцеление. Особенно хорошо Ташлинский список образа помогает справляться с недугами суставов, кожными и глазными патологиями, а также бесплодием. Молодой солдат, воевавший в Чечне, получил ранение, в результате которого мог перемещаться лишь с помощью костылей. Он приехал к целебному источнику вместе со своими друзьями и искупался в нём. Затем за разговорами никто сразу не обратил внимания, что парень уже несёт костыли в руках, идёт самостоятельно. Больше они ему не понадобились. Известна история мужчины-украинца, проживавшего в Киеве, который смог благодаря силе иконы вылечить трофическую язву ног. О чудесах образа ему рассказал сын-тольяттинец. Больной приехал в Ташлу, помолился у «Избавительницы», однако, опасался погружаться в родник, чтобы не намочить ногу.

Вечером же отец и сын беседовали за ужином, мужчина поставил ногу на скамейку и обратился к сыну с просьбой дать ему святой воды. Когда тот выполнял просьбу, то нечаянно вылил воду на ногу. Сначала отец пришёл в ярость, но неожиданно боли исчезли, он смог в первый раз за много лет хорошо выспаться ночью.

Нужно заметить, что это далеко не все истории чудесных исцелений с помощью данной иконы Богородицы. Ещё больше их вы сможете найти на YouTube, а одну историю в видео расскажет выздоровевший человек в видео в конце статьи.

О ЧЁМ МОЛИТЬСЯ ОБРАЗУ «ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА»

Молитва иконе «Избавительница от бед» рекомендована в следующих ситуациях:

если вы находитесь в затруднительной ситуации;

если страдаете от тяжкого недуга, а официальные медики просто разводят руками;

если вас тяготят проблемы не физические, а душевные: страдаете от тоски, уныния, апатии или депрессивных состояний;

с целью защититься от несчастных случаев и любых бед;

для предотвращения внезапного нападения врагов, атак недругов;

чтобы надёжно защитить свою семью от всякого зла;

если идут военные действия – чтобы укрепить волю людей, придать им храбрости, очистить их мысли;

для избавления от внезапных ударов стихии;

чтобы помочь человеку очистить свою душу от греха, страстей, пороков.

Обращение к образу «Избавительницы» подарит просящему надежду и веру, что всё будет хорошо. Очень важно уметь доверять Богу и всегда искренне, от души молиться ему. И, конечно, не забывать благодарить за полученную помощь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2492908927321115022/

А вы знали об этом?

На сегодняшний день четки – это и вспомогательный элемент при прочтении молитв или мантр, и просто украшение. Возникновение их не имеет какой-либо даты, различные источники указывают различные периоды. Однако все изыскания сводятся к одному мнению: своим появлением они обязаны индийским традициям и верованиям. Четки используются в различных религиях: буддизме, исламе, индуизме, христианстве, которое имеет множество течений. Основными являются православие и католичество. Они имеют различие в оформлении храмов, ведении служб, одеяниях священнослужителей. И, конечно, православные четки отличаются от тех, которые используются в католичестве. Считается, что использоваться они начали приблизительно в IV веке, связывают их с именем Святого Пахомия.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43673547096)

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