Как выглядел Иисус Христос в действительности?

Как ни странно, в Библии практически отсутствуют какие-либо прямые указания на внешность Иисуса вплоть до момента его Вознесения. Что касается последнего, то описана она в «Откровении Иоанна Богослова» весьма аллегорично:
«…глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану [неизвестный металл, возможно, медь в расплавленном состоянии], как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих…».
Поскольку в Новом Завете, таким образом, нет прижизненного описания внешности Иисуса, в разных религиозных традициях изображался он по-разному. В Эфиопии Христос темнокожий; в Египте – коротковолосый, с продолговатым лицом и большими глазами. Таким образом, ориентироваться на иконографию при попытке описать реальную внешность Иисуса мы не можем.
Понять, как в реальности скорее всего выглядел Иисус нам может помочь антропология и краниометрические данные людей того же этнического происхождения, что и интересующий нас персонаж. Так, в частности, и поступил Ричард Нив, британский антрополог, который попытался воссоздать реальный облик Христа.
В этом ему помогли, с одной стороны, исследования черепов той эпохи, найденных в окрестностях Иерусалима; с другой – изображения, рисунки того периода.Образ, к которому в итоге пришёл эксперт, очень далёк от того, как в известной нам традиции представляют Иисуса.
Во-первых, он имеет гораздо более смуглую кожу, – собственно, какую и имели жители Назарета. Глаза у него тоже отнюдь не светлые, а тёмные, возможно, карие. Естественно, как и всякий иудей, он носил бороду. Иисус не был длинноволосым и высоким – вероятно, его рост не превышал 165 сантиметров. Во-вторых, с большой вероятностью его волосы были короткими, тёмными и курчавыми: с длинными волосами очень трудно пережить жаркий палестинский климат.
Коллеги Нива также поработали с черепами жителей того региона I в. до н.э. - I в. н.э., постаравшись дополнить возможный облик Иисуса. Также они опирались на те немногие письменные свидетельства, которые оставили нам ближайшие ученики Христа касательно его внешности. В частности, в Евангелии от Луки Иисус описан как не сильно худой мужчина приблизительно 30 лет.
Само по себе отсутствие описания в Евангелиях конкретной внешности Иисуса указывает на то, что чего-то экстраординарного в его облике не было. Таким образом, центральная личность христианской религии вряд ли чем-то особенным выделялась в сравнении с палестинцами, жившими в ту эпоху – в противном случае, об этом непременно было бы упомянуто в известных нам христианских источниках.
Наконец, одежда Иисуса. Часто его изображают в белоснежных одеяниях, однако на одних из самых ранних изображений в еврейских церквях он показан как человек в одежду, сделанную из самой обычной некрашеной шерсти. Кроме того, чтобы одежда была белой, её необходимо было для начала отбелить (или добавить мел), и белые одежды в Иудее носили почти исключительно ессеи (представители одной из иудейских сект), в то время как сам Иисус не принадлежал к этой секте.
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