Как выглядел Иисус Христос в действительности?

Реконструкция Роберта Нива

Как ни странно, в Библии практически отсутствуют какие-либо прямые указания на внешность Иисуса вплоть до момента его Вознесения. Что касается последнего, то описана она в «Откровении Иоанна Богослова» весьма аллегорично:

«…глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану [неизвестный металл, возможно, медь в расплавленном состоянии], как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих…».

Поскольку в Новом Завете, таким образом, нет прижизненного описания внешности Иисуса, в разных религиозных традициях изображался он по-разному. В Эфиопии Христос темнокожий; в Египте – коротковолосый, с продолговатым лицом и большими глазами. Таким образом, ориентироваться на иконографию при попытке описать реальную внешность Иисуса мы не можем. Понять, как в реальности скорее всего выглядел Иисус нам может помочь антропология и краниометрические данные людей того же этнического происхождения, что и интересующий нас персонаж. Так, в частности, и поступил Ричард Нив, британский антрополог, который попытался воссоздать реальный облик Христа. В этом ему помогли, с одной стороны, исследования черепов той эпохи, найденных в окрестностях Иерусалима; с другой – изображения, рисунки того периода. Образ, к которому в итоге пришёл эксперт, очень далёк от того, как в известной нам традиции представляют Иисуса. Во-первых, он имеет гораздо более смуглую кожу, – собственно, какую и имели жители Назарета. Глаза у него тоже отнюдь не светлые, а тёмные, возможно, карие. Естественно, как и всякий иудей, он носил бороду. Иисус не был длинноволосым и высоким – вероятно, его рост не превышал 165 сантиметров. Во-вторых, с большой вероятностью его волосы были короткими, тёмными и курчавыми: с длинными волосами очень трудно пережить жаркий палестинский климат. Коллеги Нива также поработали с черепами жителей того региона I в. до н.э. - I в. н.э., постаравшись дополнить возможный облик Иисуса. Также они опирались на те немногие письменные свидетельства, которые оставили нам ближайшие ученики Христа касательно его внешности. В частности, в Евангелии от Луки Иисус описан как не сильно худой мужчина приблизительно 30 лет.