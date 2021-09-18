Как сформировать уверенность в себе?

Неуверенность в себе — один из самых популярных запросов к психологам. Она приносит множество неприятных ощущений и отравляет жизнь людям всех возрастов. Анастасия Паршукова, руководитель выездного лагеря «12 коллегий», в интервью incamp.ru поделилась секретами формирования уверенности в себе.

— Как и в каком возрасте формируется уверенность в себе?

— Уверенность в себе формируется, когда появляется «Я», примерно в три года. Ребенок ощущает себя самостоятельным человеком и понимает, что кроме него есть еще другие дети. Но при этом он остается маленьким и уязвимым – формируется компенсаторный механизм, который проявляется в стремлении стать супергероем. Ребенок начинает верить в себя и свои возможности. Для этого возраста абсолютно естественна завышенная самооценка, чувство собственной значимости.

— Уверенность в себе – это адекватная самооценка или завышенная?

— На мой взгляд, адекватная.

— Где провести границу между неуверенностью, уверенностью и самоуверенность?

— Между неуверенностью и уверенностью — граница в сомнении. Любой человек, чтобы убедиться в правильности поступка, подвергает его сомнению. Это признак здоровой психики. Но если вы подвергаете сомнению все свои действия, то, вероятно, речь идет уже о неуверенности.

Если вы настолько не верите в себя, что готовы отказаться от поступка. Вы заранее знаете, что ничего не получится и вас ждет провал. В этих случаях стоит задуматься.

Вторая граница – между уверенностью и самоуверенностью. Здоровым считается доверие к себе, одобрение своих действий, хорошее самочувствие – это уверенность. Но если вы перестаете сомневаться в себе, верите, что одинаково идеально выполняете все задачи и перестаете проверять результаты – это уже похоже на самоуверенность.

— Уверенность в себе – это постоянная характеристика? Человек всегда в себе уверен, либо это зависит от ситуации?

— Мне кажется, ситуативная характеристика. В жизни ребенка, любого человека появляется новая деятельность, и он пока не знает, как он себя в ней проявит. Он чувствует сомнение. Это естественно. Важно при этом доверять себе, верить, что может получиться. Тогда человек будет пробовать снова и снова и двигаться к совершенству.

— Как формировать в ребенке уверенность в себе, в каком возрасте надо начинать об этом задумываться?

— Как раз в три года. В дошкольном и младшем возрасте поддерживайте ребенка, говорите, что у него все получится. Для ребенка родитель или учитель становится внешним проявлением доверия к себе. Этот человек помогает тем, что верит в ребенка. Потом ребенок уже сам начинает в себя верить. Это адекватная поддержка, обратная связь, которая действует. Если у малыша не получается с первого раза, говорите, где подправить, и тренируйтесь дальше. Аккуратно и мягко корректируйте его действия, а результат обязательно поддерживайте. Так вы постепенно сформируете уверенность. Нужно достичь этого перехода, когда не только вы будете верить в ребенка, но и он сам в себя.

— Как найти баланс между похвалой и критикой?

— Многие родители хвалят детей абстрактно, без уточнения причин. Ребенок не понимает: его похвалили за поступок или из-за хорошего к нему отношения. Разделяйте разные чувства. Если вам хочется сказать ему приятные слова, то скажите, что вы его любите, что вам нравится с ним играть и проводить время.

Если он что-то сделал хорошо, добился результата, похвалите его за это конкретное действие. Тогда у него будет формироваться ощущение, что он сделал все правильно, и что это может получиться еще лучше. Чем чаще конкретизировать похвалу, тем меньше риск недопонимания и ошибок.

— Что делать, если у ребенка уже сформировалась неуверенность в себе?

— Разговаривать с ним об этом: он нуждается в поддержке и позитивном подкреплении от взрослого. Если у него что-то явно не получается в одной сфере, а в другой получается, друзья или товарищи по кружку, одноклассники могут дать не совсем адекватную обратную связь в силу возраста. Нужно выявить сильные стороны ребенка и понять, как они влияют на его ощущение себя. Возможно, стоит отказаться или снизить важность сфер, в которых ребенок не успешен.

— В психологической и околопсихологической литературе часто можно услышать такое понятие, как «комплекс». Что это на самом деле такое? Как он формируется?

— Комплекс – эмоциональная потребность в компенсации какого-либо недостатка. Недостаток может быть как субъективный, так и объективный. Удовлетворение этой эмоциональной потребности влияет на уверенность в себе. Если ребенок плохо поет, то у него появляется впечатление, что он что-то сделал не так.

— Неуверенность в себе исправима?

— Конечно. Если ребенок не уверен в себе, то ему нужна поддержка. Чтобы внешняя уверенность других людей перешла в его внутреннюю. Подросток или взрослый уже сам понимает, в чем ему не хватает уверенности. Эти сферы стоит проговорить и работать с ними самостоятельно или с помощью психолога.

— Несколько слов на прощание.

— Уверенность в себе важна и дает нам удовлетворенность жизнью, полноту ощущения жизни. Вопросы: «Смогу ли я что-то сделать?», Смогу ли найти себе применение?» — относятся к вопросу уверенности в себе. Внешние факторы уже второстепенны. Можно жить в объективно некомфортных условиях – в небольшой квартире, в не очень красивом городе — но при этом быть довольным собой, принимать себя и свою деятельность. Можно быть красавцем- миллиардером и при этом чувствовать себя несчастным.