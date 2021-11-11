Фальшивые мощи - обман, длящийся веками

Особое и важное место в христианстве занимает поклонение останкам умерших праведников, или, говоря проще, мощам. У католиков в основном распространено почитание мощей (мумифицированные останки) или нетленных тел.

Однако при правильном подходе к пониманию количества тел,мощей и прочих вещей, всплывают многочисленные обманы и люди поклоняются и молятся над мешками с ватой.

Православные несколько расширили традицию поклонения мощам и поклоняются не только костям, но и обрывкам одежды трупов, отдельным частям тела и даже пеплу.

Сколько же святых, частей их тел, кусков одежды имеется на самом деле?

Приведем отрывки из журнала "Революция и церковь", 1920, №№ 9-12 "Отчет VIII-го Отдела Народного Комиссариата Юстиции Съезду Советов о вскрытии мощей": "22-го октября 1918 года, при приеме на учет богослужебного имущества Александро-Свирского монастыря, Петрозаводской губ., в литой раке, весящей более 20-ти пудов, вместо "нетленных" мощей Александра Свирского была обнаружена восковая кукла."

Известие, опубликованное советской властью в прессе вызвало сильное волнение, как среди церковных служащих, так и среди народных масс. Сами же люди начали требовать осмотра содержимого в раках и ларцах для мощей.

На основании этого была создана специальная комиссия, которая в ряде губерний, в присутствии экспертов и представителей духовенства, провела 63 вскрытия, в результате которых было обнаружено множество фальсификаций со стороны служителей культа.

Оказалось, например, что некоторые серебряные гробницы, часто блистающие драгоценными камнями, содержали в себе либо истлевшие, превратившиеся в пыль кости, либо имитацию тел с помощью железных, обмотанных тканями каркасов, дамских чулок, ботинок, перчаток, ваты, окрашенного в телесный цвет картона и т. д.

Тут же начали поступать сигналы из патриаршей канцелярии, призывающее к публичному освидетельствованию и осмотру святых мощей, в "целях устранения всякого повода к глумлению и соблазну" производят очистку рак от таких предметов, как, например, коробки из под сардин, брошки с надписью "Шура" и т.д. "Обретение" этих именно предметов в раках "святых мощей" было точно зафиксировано в протоколах вскрытия, подписанных представителями самого же духовенства.

Приведем примеры из протоколов осмотра:

"Авраамий мученик, г. Владимир12 февраля 1919По снятии покровов была обнаружена вата свежего происхождения, в которой лежала группа костей не одного лица, по крайней мере двух. Одна кость по внешнему своему виду отличается от всех других свежестью, вследствие своей плотности к белизны. Внутри черепа вата.

Сергий Радонежский, г. Сергиев, Московская губ.11 апреля 1919 Изъеденные молью тряпки, вата, полуразвалившиеся человеческие кости, масса мертвой моли, бабочек, личинок. В черепной коробке в провощенной бумаге недавнего происхождения русо-рыжеватые волосы.

Князь Владимир, Новгород3 апреля 1919Груда чёрных костей, тряпок и трухи, череп, расколовшийся на две половины. Никакого сходства с человеческим скелетом грудь не имеет. На костях никаких конечностей. Остатки кожаных сапог машинного производства. В груде трухи видны коконы засохших червяков.

Макарий Жабынский. г. Белев., Тульская губ.16 марта 1919Гробница оказалась пустой. Вследствие указания служителей культа, что мощи "почивают под спудом", была разрыта могила под ракой на глубину 5 аршин, никаких признаков "мощей" не найдено.

Павел Обнорский, село Воскресенское, Любимск. у.26 сентября 1920 Несколько досок, старых монет, банка фиксатуара фирмы "Брокар", стружки, земля, щепки и кирпичи."

Понятно, что обретение многочисленных мощей святых - дело затруднительное, особенно в условиях, когда каждый приход желает обрести хотя бы частичку святыни. Из-за этого появляются мощи и части святых в немыслимых количествах. Так, у Андрея Первозванного оказалось 5 тел, 6 голов и 17 рук. У святой Анны 2 тела и 8 голов. Столько же голов и у святого Филиппа. У Иоанна Крестителя 10 тел и 7 «подлинных голов», и это при всем том, что, согласно христианской легенде, тело Иоанна было сожжено вместе с отрезанной головой.

А вот продолжение выборочного и далеко не полного списка самопроизвольно клонировавшихся мощей:

Бенедикт – 3 тела и 4 головы;

Эразм – 11 тел;

Доротея – 6 тел;

Стефан – 4 тела и 8 голов;

Вильгельм – 7 тел и 10 голов;

Елена – 4 тела и 5 голов;

Исайя Пророк – 3 тела;

Иероним – 2 тела, 4 головы и 63 пальца;

Юлиана – 20 тел и 26 голов;

Лука – 8 тел и 9 голов;

Петр – 16 тел;

Федора – 4 тела и 6 голов.

Полный перечень дубликатов займет еще несколько страниц.

60-е годы 20-го века ознаменовались кризисом Ватикана, в следствии которого последний покаялся в грехах и разжаловал множество святых, известных всему миру. Как пример приведем лишение всех званий и чинов у Георгия Победоносца. Причина – его никогда не существовало. Но при этом у никогда не существовавшего святого обнаружилось 30 тел.

Также был разжалован и Николай Чудотворец. Причина принудительной «отставки» та же, что и у Георгия. Католики также признали никогда не существовавшими целый список своих святых, в числе которых, например, святой Валентин (того самого, в честь которого 14 февраля празднуется день всех влюбленных). Однако мощи у всех этих святых есть.

Однако перечень святынь не ограничивается лишь мощами, части и частицы различных предметов имеются по всему миру. Отметим кисть руки Марии Магдалины и частицу креста, на котором был распят Иисус Христос. Однако если все имеющиеся по миру частицы, то из них можно составить около сотни крестов и десятки рук. По всей видимости крест был немыслимо большим, а гвозди, потраченные на Христа собрались по всему в миру в количестве 1235 штук!

А вот краткий список других христианских реликвий. Имеются поистине удивительные, неподвластные пониманию вещи:

Кусок окна, через которое архангел Гавриил явился Марии;

Свеча, которая светила при рождении Иисуса;

Тряпки с кровями Святой Девы;

Слезы Богородицы;

Молоко Богородицы;

Сено из яслей, в которых лежал Иисус;

Волосы младенца Иисуса;

Слезы Иисуса;

Крайняя плоть Иисуса;

Камень, на котором сидел Иисус;

Мощи петуха, прокукарекавшего Петру;

Одеяние, в котором Иисуса вели на Голгофу;

Коробка с последним вздохом Иисуса;

Кровь Иисуса, собранная у подножия Креста;

Лоскуты савана Иисуса;

Терновый венец (хранится в Соборе Парижской Богоматери);

Серебряное блюдо, на котором лежала голова Иоанна Крестителя;

Посуда с Тайной вечери;

Ноготь святого Павла;

Остатки одежд апостолов;

Сосуд с потом святого Михаила, собранного после его борений с Дьяволом;

Кости ослицы, на которой Иисус въезжал в Иерусалим (в Вероне скелет, а в Генуе хвост;

Чихи святого духа;

Палец святого духа (!);

Кости коров, приснившихся египетскому фараону.

В ноябре 2002 года обнаружились даже сандалии Христа (хранятся в Прюме). Также в мире существуют два стола, участвовавшие в Тайной вечере - один кедровый, находится в Италии, другой дубовый, находится в Австрии. Отдельными, весьма многочисленными количествами, представлены предметы той самой вечери.

Лоскутов с савана Господня хватило бы на приличный парус, можно даже обнаружить мощи кукарекавшего петуха. Кажется, что за Христом ходили не ученики, а собиратели разных вещей и предметов для потомков.

Многие известные и почитаемые реликвии оказывались на поверку подделками, так, например, мощи святой Розалии оказались костями козла, а спектральный анализ Туринской плащаницы показал, что она была изготовлена в XIV веке. В марте 1990-го года в Британском музее состоялась огромная выставка о Туринской плащанице с говорящим названием: «Подделка. Искусство надувательства».

Кажется церковь не спешить с захоронениями своих трупов, ведь из них можно наделать еще больше частиц для еще большего поклонения и воспевания.

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