ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

Несмотря на то, что загадки природы так мистичны и привлекательны, ученые со всего мира изо всех сил стараются разгадать все непонятные и неизвестные науке явления. За последние годы произошло разоблачение нескольких таких загадок.



Секрет поющих песчаных дюн В мире существует 35 песчаных дюн, издающих громкий звук, который немного напоминает низкий звук виолончели. Продолжительность и высота звука могут быть совершенно различны. Исследователи взяли для изучения пески из дюн в восточном Омане и на юго-западе Марокко.

© altyn-emel.kz Было установлено, что высота нот зависит от размера песчинок. Песчинки из Марокко были размером примерно 150–170 мкм, и всегда звучали как соль-диез. Песчинки из Омана были размером от 150 до 310 мкм, потому их диапазон звучания состоял из девяти нот.

© yandex.net Как возникли «подводные волны» Внутренние волны переносят через океан большие объёмы соли, тепла и питательных веществ. Именно с их помощью тепло передаётся от поверхности океана к его глубинам.

© wallhere.com Получить внутренние волны удалось, подав под давлением поток холодной воды на два «горных хребта», находящихся на дне резервуара. По всей видимости огромные внутренние волны возникают из-за цепочки горных хребтов, находящихся на дне пролива.

© hsl.guru Массовое вымирание 90% видов Земли «Великое» пермское вымирание — самое массовое вымирание из всех, приведшее к исчезновению 90% (по некоторым оценкам, даже 95%) морских видов нашей планеты. По версии исследователей из MIT, виновником вымирания был одноклеточный микроорганизм под названием Methanosarcina.

© znaj.ua В пермском периоде Methanosarcina пережила генетическое преобразование из бактерии, что позволило Methanosarcina обрабатывать ацетат. Как только это произошло, микроб стал способен потреблять кучу органических веществ, содержащих ацетат, и находящихся на дне океана.

© manuscript.su Секрет голубиного Бермудского треугольника



В 1960-е годы профессор Корнельского университета изучал способность почтовых голубей находить путь домой из незнакомых мест. Он выпустил голубей из различных районов штата Нью-Йорк. Все голуби справились с заданием, кроме выпущенных из леса Джерси Хилл. В то время он не смог объяснить это явление.

© versiya.info Доктор Джонатан Хагструм из геологической службы США предложил объяснение этому явлению. Хагструм полагает, что голуби используют для ориентации по незнакомой местности инфразвук, не слышимый ухом человека. Когда птицы заблудились в Джерси-Хилл, температура и ветер могли "отогнать" сигнал инфразвука высокого в атмосферу, вследствие чего голуби не сумели его уловить. Однако 13 августа 1969 года температура воздуха и ветер были идеальными, что послужило возвращению голубей.

© publy.ru Происхождение океанов Земли Раньше считалось, что вода появилась на нашей планете гораздо позже ее образования, в результате столкновений с астероидами и влажными кометами. Однако новое исследование показывает, что вода была на поверхности Земли ещё на этапе её формирования.

© yandex.net Ученые исследовали два вида метеоритов и нашли, что в их химическом составе много воды. А это значит, что вода появилась на нашей планете посредством углеродистых хондритов еще на стадии ее образования.

© yandex.net Зачем зебрам полоски



Специалисты из Калифорнийского университета в Дэйвисе и Бристольского университета выяснили, зачем эволюция подарила зебрам полосы. Изначально существовало несколько гипотез происхождения полос: камуфляж, терморегуляция и защита от укусов слепней. Совсем недавно подтвердилась последняя гипотеза. Полосы снижают шансы пострадать от укусов слепней, так как влияют на зрительную систему насекомых, тем самым как бы ослепляя их.

© 2krota.ru В Африке, где обитают зебры, слепни переносят опасные заболевания, вызывающие истощение и смерть, поэтому появление полос может быть прямым следствием смертельной угрозы.

© extraimage.net Секрет происхождения единственного активного вулкана Австралии



За последние 4 миллиона лет вулкан оживал около 400 раз, последнее произошло примерно 5000 лет назад. В Австралии изменения в толщине континента привели к уникальным условиям, при которых тепло из мантии идёт к поверхности. В сочетании с дрейфом Австралии на север (она проходит примерно по 7 см ежегодно) это привело к тому, что на континенте возникла горячая точка, создающая магму.

© utas.edu.au Секрет рыбки, живущей в грязных водах Нью-Бедфорда



В гавань Нью-Бедфорд в штате Массачусетс в течение 30 лет сбрасывали производственные отходы. Агентство по охране окружающей среды объявило эту гавань зоной экологического бедствия, но, несмотря на загрязнение, рыбка под названием атлантический фундулюс продолжает там жить и процветать. По словам исследователей, фундулюс смог генетически приспособится к яду, и в результате токсины в его организме не возникают. Рыбка полностью адаптировалась к загрязнению и спокойно живет в таки условиях.

© adbseptic.com Секрет «движущихся камней» в Долине Смерти



Высохшее озеро, находящееся в Долине смерти, известно исследователям как место, где наблюдается феномен «движущихся камней». Некая сила, о которой нам было неизвестно до недавнего времени, двигала камни по земле, оставляя длинные следы. Интересно то, что вес таких камней достигал 300 кг.

© hyser.com.ua В 2011-м году группа американских исследователей установила специальные камеры и метеостанцию для измерения порывов ветра. Оказалось, что в редкие моменты, когда на дне озера скапливается вода из-за осадков и затем замерзает ночью, образовавшийся лед начинает двигать глыбы даже при несильном ветре.

© mtdata.ru Секрет тонких ног жирафа



Несмотря на кажущуюся стройность жирафов, их вес может достигать тонны. Но тогда почему при таком весе у жирафов такие тонкие ноги? И не влияет ли это на здоровье?

© steemitimages.com Ученые из Королевского ветеринарного колледжа исследовали кости жирафа и выяснили, что по всей длине кости находится фиброзная ткань. Она обеспечивает пассивную поддержку и достаточно эластична. Это уменьшает усталость животного, поскольку ему не нужно слишком интенсивно использовать собственные мышцы для движения.