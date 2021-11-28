Чего нельзя делать ночью?

Ночь – время, окутанное большим количество загадок и тайн. С ночным временем связано немало примет и суеверий.

Выносить мусор

После заката не рекомендуется это делать. Считается, что это забирает у семьи удачу и #богатство

То есть человек все это выбрасывает.

Сушить белье на улице

После захода солнца нельзя оставлять на улице сушиться выстиранное белье. Высок риск атаки нечистой силы, и ваша семья будет болеть, испытывать трудности.

Считать #деньги и отдавать долги

В темное время суток лучше это не делать. Иначе потеряете то, что у вас есть, и нового не наживете. #финансы должны ночью отдыхать.

Ссоры, крики, скандалы

Ночью нельзя ссориться. Чем громче ссора, чем сильнее накал отрицательных эмоций – тем более манящий ваш дом для нечистой силы.



Нож на столе

На ночь стоит убирать все ножи на место. Иначе высок риск, что кто-то из домашних заболеет.

Домашние дела

Стирка, глажка, готовка, уборка и прочие домашние дела нельзя делать, когда на небе появилось ночное светило. Так человек навлекает несчастья на свою семью.

Ночное купание в водоемах

Есть риск, что нечистая сила войдет в вашу жизнь.

Грязная посуда

Посуду стоит перемыть до захода солнца. Иначе, если она останется на ночь, то остатками еды вы будете кормить чертей.

Стричь волосы, ногти и бриться

Ночью это нельзя делать. Так вы забираете у себя силы, здоровье и укорачиваете свою жизнь.



Смотреться в зеркало

Так вы отдаете свою силу и энергию в потусторонний мир. Повышается риск болезней, и старость придет в вашу жизнь намного быстрее.

Открывать дверь незнакомым людям

Во-первых, это просто небезопасно. А, во-вторых, считается, что вместе с этим человеком в вашу жизнь войдет беда.

Деньги на столе

Если оставили на ночь – то это к финансовым потерям.

Не занавесить окна

Так нечисти будет проще проникнуть к вам в дом.

Серьезные признания

Считается, что ночью не стоит делать важных заявлений первый раз признаваться человеку в чувствах, давать обещания. Так вы лишаете силы сказанное, оно не будет иметь веса.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2356773987841477210/

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