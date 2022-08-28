Майами выкупает у населения стрелковое оружие для передачи Украине

Власти города Майами объявили программу по выкупу оружия у жителей города. Это оружие направят на Украину, сообщили власти города в Twitter 26 августа.

Как следует из сообщения, за сдачу пистолета жители города могут получить ваучер на $50, за ружье или дробовик — $100, за оружие с калибром 223, 5,56, 45 мм и 7,62-мм — $150. Оружие можно сдать в городской департамент полиции Майами.

24 августа США выделили Украине военную помощь в размере $2,9 млрд. По словам президента США Джо Байдена, за эти средства Украина сможет закупить системы противовоздушной обороны, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары. Это уже третий пакет военный помощи Украине за месяц.

Олеся Павленко

Источник : https://news.mail.ru/politics/52804994/gallery/8360402/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Ну что — подлые потомки грязных кровожадных варваров — в военных арсеналах заканчивается оружие и вы позорно закупаете оружие у своего населения для майданутых нацистских бандеровцев, часть которого кровавый клоун наркокомандующий Зеленский вместе со своими продажными чиновниками опять продаст , накопив деньги для побега из Украины!В этом отношении очень поучительна английская поговорка: «Если ты планируешь отомстить, ты должен вырыть сразу две могилы. Одну для твоего врага, а другую для себя».

Именно подобную могилу прежде всего для себя выкапывают кровавые руководители величайшей американской империи зла. В частности, существует термин «капитализм мести» и он используется для обозначения стратегии Соединенных Штатов, в соответствии с которой американская империя зла вводит тысячи различных санкций и эмбарго против 44 стран мира. Чемпионом мира в этом плане является Россия, против которой было введено наибольшее количество ограничений.

«Поскольку Соединенные Штаты являются "правителями мира",им полезно подумать о том, как создавалось это агресс ивное государство. Общеизвестно, чем новые переселенцы «отплатили» коренным жителям Америки за их гостеприимство — они фактически полностью истребили индейцев. С точки зрения психологии очевидно, что чувство вины порождает агрессивность. Именно эта духовная цепная реакция и свойственна современным американцам. Интересно, что одним из главных национальных праздников в США является День благодарения и это стало своего рода проявлением чувства вины, которое терзает жителей этой страны.

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть называют «золотой закулисной элитой» и «хозяевами планеты». В грязной игре, которая называется западная демократия, эти зловещие потомки европейских варваров не брезгуют никакими средствами.Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита!

Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны и цветные революции, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. В истории человечества ,пожалуй, не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее подлой агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва»,однако она забыла только об одном — когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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