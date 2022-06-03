Судьба одесского криминального авторитета "Карабаса"

Власть криминальных авторитетов приносила обществу разное. Были это и поборы, и рэкет, и кровавые разборки, в которых гибли невиновные. Однако бывали случаи, когда криминальный лидер наводил порядок, сдерживая насилие, и многие, даже далекие от криминала горожане, до сих пор помнят об этом и благодарят. Таким примером был одесский криминальный авторитет Виктор Куливар, предпочитавший решать все конфликты мирным путем. Только после его смерти Одессу захлестнула волны кровавых разборок и убийств.

Семья и личная жизнь «Карабаса»

Одесса была родным городом будущему авторитету — тут он родился в 1949 году, тут же и рос. Детство его не было безоблачным, как и у многих мальчишек в сложное послевоенное время. Его отец был военным, и вскоре после рождения сына умер, оставив семью без кормильца. Мать с трудом зарабатывала гроши, убираясь на рынке, чтобы прокормить себя и двоих детей — помимо Виктора у нее была старшая дочь. Мальчику часто приходилось драться, отстаивая свое мнение и право на существование. Ему помогало его телосложение — высокий рост и жилистость. Его друзьями была дворовая шпана, а в школе он считался маленьким бандитом. Закончив шесть классов, Куливар ушел из школы. В том же юном возрасте случилось его первое знакомство с тюрьмой.

Его посадили за хулиганство.

Отсидев срок, Куливар вышел на свободу и сделал соответствующие выводы. Нет, он не превратился в законопослушного гражданина, он просто стал хитрее. Больше его ни разу не посадили: Куливар либо не принимал личного участия в своих криминальных делах, только организуя их, либо занимался деятельностью, балансирующей на краю статей Уголовного кодекса.

С детства авторитет любил заниматься спортом. Из всех его видов предпочитал футбол. Он часто играл на футбольном поле с друзьями, несмотря на все запреты врачей. Дело в том, что у авторитета атрофировалась нога, и лечение не приносило результатов. Впоследствии Куливар стал прихрамывать, но при этом делал это элегантно. Он вообще всегда стремился одеваться со вкусом. При этом вел себя достойно, в речи не использовал ненормативную лексику, не позволял себе лишнего алкоголя, даже не курил. Единственное, что выдавало в нем авторитета по тем временам, это была золотая цепь на шее, да дорогой перстень с рубином.

Куливар был женат, причем женился он на женщине с сыном Алексеем от предыдущего брака. Мальчика он воспитывал как своего. Совместно они родили еще одного сына, которого назвали Владимир. Авторитет любил детей и свою жену Татьяну, хотя жили они достаточно скромно. Ездил «Карабас» на обычной «шестерке», жил вместе с семьей в однокомнатной квартирке, попозже приобрели скромный домик в Аркадии. При этом жена не одобряла криминальной деятельности своего супруга и старалась тоже зарабатывать какие-то свои деньги, только честным путем.

Криминальная «карьера» «Карабаса»

Освободившись после своего первого срока, Куливар столкнулся с тем, что долго не мог найти себе работу. Сама судьба заставила его идти на нечестные заработки. Начал он аферистом — обменивал морякам чеки, которые выдавали им вместо заработка, на деньги. Предполагалось, что эти чеки должны были обмениваться на продукты в специальных магазинах, но сделать это не получалось. Чтобы прокормить семьи, моряки меняли чеки, получая за них вдвое меньше. Куливар был одним из «ломщиков» - при обмене он ловко зажимал в руке эту чековую книжку, что оставлял себе самые дорогие по номинальной стоимости чеки, и таким образом обманывая их владельца. Именно в то время Куливар получил свое прозвище «Карабас».

Существует несколько версий происхождения этой клички. Самая распространенная — это наличие магазина «Золотой ключик» в доме, где жил авторитет. По другой версии его назвали так из-за того, что в школе он часто дрался и запугивал младших детей. Также возможно его прозвали «Карабасом» за склонность к манипулированию людьми, которые были у него в руках словно марионетки.

Когда СССР развалился на части, Куливар собрал свою команду и занялся рэкетом. В своей группировке он установил жесткую дисциплину. Запрещал своим людям злоупотреблять алкоголем и наркотиками. С другими авторитетами он наладил спокойные и дружественные отношения. При нем не было разборок между группировками. Да и его люди не допускали насилия, на всех встречах стремились договориться словами. К себе «на работу» «Карабас» не брал тех, кто сидел за убийства. При этом за свою «крышу» авторитет брал стабильно 10 процентов, не больше. И под его покровительство стремились попасть — он никогда не отбирал последнее, не брал лишнего. При этом действительно обеспечивал безопасность, и даже защищал от официальных властей, если бизнесмен допускал какое-либо нарушение. Авторитет часто помогал тем, кто приходил к нему за помощью — получить квартиру вне очереди, которая тянулась годами, вернуть похищенное.

Куливару даже предложили стать «вором в законе», однако авторитет отказался. По его словам, высший воровской титул накладывал на него определенные обязательства, которые он не мог выполнить. У него была семья, а «законник» не должен был жениться, плюс сам Куливар постоянно крутился среди публичных деятелей и был на виду. Он дружил со спортсменами, исполнителями, артистами, посещал светские мероприятия. Давал деньги театральным режиссерам на новые постановки, помогал детским домам.

К концу 90-х годов Куливар был почти полновластным хозяином Одессы. Его уважали даже «воры в законе», несмотря на отсутствие у него соответствующего статуса. Сам он при этом чтил воровской кодекс.

Смерть «Карабаса»

В последние два года перед смертью авторитет решил влезть в более крупный бизнес. Он заинтересовался нефтяной отраслью, к которой проявляли нешуточный интерес и кавказские группировки. Последних в свой город Куливар не пускал.

Свою смерть авторитет предчувствовал, но не подавал виду. Решил даже не усиливать собственную охрану. В апреле 1997 года при посещении бани, куда Куливар наведывался каждую неделю, его застрелил киллер. Всего в авторитета было выпущено восемь пуль. В тот день он почему-то не взял с собой своих людей, в которыми всегда ходил в баню вместе. По общему мнению, ему в тот день была назначена там встреча — авторитет даже бросил свою машину рядом, толком не припарковав.

Смерть авторитета открыла сезон кровавых разборок. Все то, что он со своими людьми сдерживал и перенаправлял в мирное русло, вырвалось на свободу. Начался передел сфер влияния, захватить власть стремился молодой и беспощадный криминал. Само убийство так и не было раскрыто — считается, что заказали его слишком влиятельные люди Одессы. Раскрывать преступление никому не выгодно.

Похороны авторитета были очень пышными и многолюдными. Возле места убийства друзья авторитета устроили мемориал в честь Куливара. И до сих пор люди несут на его могилу свежие цветы. Дела «Карабаса» принял на себя другой криминальный авторитет — Александр Ангерт («Ангел»).

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