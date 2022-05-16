Почему в Америке нельзя помогать рыбакам взять в подсак рыбу, даже если они сами попросят

Вы тащите хорошую щуку или судака на спиннинг, или может вы поймали леща на тонкий поводок фидерной оснастки. Подвели трофей к берегу, а подсак предательски лежит далеко от вас. Хорошо, что рядом есть люди. Вы просите помочь, человек с удовольствием подставляет ваш подсак, и вы аккуратно заводите в него улов. Стандартная ситуация? Но только не для Америки. Там нельзя так делать.

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В Америке много странных законов, касающихся не только рыбалки. Законы разнятся от штата к штату. Какие-то являются лишь выдумкой, другие утратили силу. Но есть и вполне реальные законы. Недавно я уже писал 👉 Почему в Америке запрещено рыбачить на кукурузу. Если не читали, почитайте потом.

Не тяни подсак не к своей рыбе

А вот в Нью-Йорке запрещено протянуть подсак, чтобы помочь рыболову выудить рыбу. Более того, нельзя в этот важный момент подержать его удочку, чтобы он сам сбегал за подсаком. Любая помощь в поимке рыбы другому человеку запрещена. Почему? Сейчас разберемся.

Все дело в деньгах?

Чтобы ловить рыбу в Нью-Йорке вам нужно купить лицензию на рыбную ловлю. Она нужна даже для того, чтобы помочь поймать рыбу для другого рыболова. Поэтому, любая попытка помочь другу поймать рыбу, если у вас нет лицензии, является незаконной. Это называется «незаконная помощь другому рыболову» и может повлечь за собой штраф.

Цитирую правила рыболовства для того района: Источник

Рыболовство означает добычу, умерщвление, ловлю сетью, поимку или изъятие рыбы любым способом. Это включает в себя каждую попытку поймать рыбу, а также помощь другому человеку в ловле или попытке поймать рыбу.

В правилах отмечается даже попытка помощи, а не только выловленная рыба.

Вывод

Получается, если вы проходили мимо человека с удочкой, который обратился к вам за помощью, чтобы подержать удилище или протянуть подсак, то лучше пройти мимо и пожелать ему удачи. Но я думаю, что нашего рыболова не испугаешь штрафами.

Даже, если он не имеет лицензии в Нью-Йорке, и даже, если его никто не просит о помощи, то все равно наш человек схватит подсак и побежит помогать. Это ведь от души. А душа у нашего человека широка. А вы бы помогли?

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А вы знали об этом?

Троцкий решил перейти к жёстким репрессиям по отношению к дезертирам и трусам. Он приказал применить к солдатам бежавшего полка децимацию: каждый десятый солдат был расстрелян, согласно жребию.Эту жестокую кару приказано было и впредь применять ко всем дезертирам и трусам. Кроме того, по приказу №18, в случае самовольного отступления части с позиций расстрелу подлежали её командир и комиссар!

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43054696206).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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