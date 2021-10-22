Как героический советский летчик стал индейским вождем: Факты и домыслы о «канадском Доценко»

В 1944-м немцы подбили под Львовом самолет с летчиком Доценко. Долгие годы Герой Советского Союза Иван считался погибшим, пока усилиями балетного танцора Махмуда Эсамбаева история не заиграла новыми гранями. Новая версия чудесного спасения советского летчика, ставшего в Канаде индейским вождем, выглядела фантастической, настолько много в ней оказалось загадок.

Сегодня перевоплощение Ивана Даценко относят к числу легенд, ведь прямых доказательств нет. Приводимые факты противоречивы, а свидетелей и участников далеких событий уже нет в живых.

Полтавская родина будущего летчика и боевой путь

Кадры из украинского фильма «на реальных событиях».

Родина Ивана Доценко - хутор Чернечий Яр, что неподалеку от полтавской Диканьки. Место неприглядное, но историческое. Название населенного пункта пошло от черниц Спасского скита, к концу 19 века ставшего Свято-Троицким монастырем. Тамошние казаки оборонялись от татар, перед Полтавской битвой здесь располагалась штаб-квартира Карла XII, а позже из местных рослых воинов набирали императорскую гвардию. Фасад вековой сельской школы украшен множественными мемориальными табличками. Тем землям есть кем гордиться.

Знают местные и Ивана Доценко, который в последний раз в 1943-м приезжал на вотчину в отпуск в чине гвардии капитана с золотой звездой на груди.

По рассказам краеведа Титаренко, по совместительству дальнего родственника летчика, Даценко в запой рассказывал молодежи о том, как бесстрашно русские погнали немца. Иван вернулся на фронт, а местные парни, проникнувшись духом приближающейся победы, прибавили себе по нескольку лет и массово отправились воевать.

Отличился в боях и младший брат летчика, Василий, служивший в штурмовой авиационной дивизии воздушным стрелком. Получив за очередной результативный вылет орден Красной Звезды, младший Доценко погиб в бою.

Горячий воздушный бой под Львовом и пропавший летчик

Место гибели экипажа.

О жизни Ивана Доценко доподлинно известно до весны 1944-го. С 22 июня 1941-го летал на бомбардировщике «За советскую Украину!» Ил-4, участвовал в воздушных сталинградских боях, награжден Героем за мастерскую операцию в горящем самолете под Орлом. Свыше 90% общего налета Доценко осуществлял ночью: 3786 часов из 4 тысяч.

Официальной причиной смерти в заключении зафиксирована гибель Ивана Даценко при бомбардировке оккупированной гитлеровцами станции Львов. Однополчанин Ивана, Также Герой Советского Союза А. Кот, свидетельствовал, что своими глазами видел гибель пилотируемого комзвена Даценко бомбардировщика. В послевоенных мемуарах он писал, что в ходе налета бомбардировщик Доценко освещал цель, сбрасывая светящие авиабомбы. Все шло по плану, и внизу один за другим загорались вагоны, взрывались склады с топливом. В какой-то момент машину Ивана поймали вражеские прожекторы, и почти сразу прогремел взрыв. Ответный снаряд, скорее всего, угодил в бензобак, и по небу в свете огненного вихря разлетелись горящие обломки. Эту картину наблюдал каждый, кто участвовал в ту ночь в операции. Никто из экипажа Доценко, по утверждению Кота, не успел бы выпрыгнуть с парашютом.

Обнаруженный в Канаде индейский вождь-украинец

«Пронзающий Огонь» в собственном племени.

Спустя два десятка лет после описанных событий танцор балета Махмуд Эсамбаев отправился в составе советской делегации в далекую Канаду. После блестящего выступления встречающая сторона организовала для гостей экскурсионную программу. Эсамбаев отправился знакомиться с танцевальной культурой аборигенов американского континента из индейской резервации. Насладившись экзотичным шоу, советский артист встретился с вождем племени. Тот тепло поприветствовал гостя, неожиданно заговорив на русском и украинском языках. Разговорившись с индейским правителем, Махмуд узнал, что «Пронзающий огонь» родом с Полтавщины. В Канаде же переселенец имел большую семью, много детей от индейской женщины, но все еще тосковал по родине.

По какой-то непонятной причине Эсамбаев далеко не сразу поведал миру эту историю, начав делиться деталями той встречи лишь через несколько лет. Причем изначально имя Ивана Доценко нигде не фигурировало. Личности полтавского летчика и индейского вождя связали позже. Открыто об этой сенсации заговорили лишь в 1991-м, а только в 2000-х неимоверную историю поведал Кваша на «Жди меня». По неподтвержденным предположениям общественности той львовской ночью пилоту Доценко удалось спастись из горевшего самолета, но приземлившись, он угодил в немецкий плен. Совершив побег, оказался уже в руках «Смерша» и пошел по этапу. В пути снова сбежал и пробрался каким-то образом в Канаду. Была и другая версия: на самом деле Доценко являлся советским шпионом, выполнявшим в стране кленового листа служебное задание.

Доводы «за» и «против» и сложность расследования

Племянница держит в руках фото Ивана Даценко.

В чеченскую войну весь архив Эсамбаева вместе с кинопленкой из Канады уничтожил артиллерийский снаряд. Из "доказательств" индейского перевоплощения героя-летчика осталось совсем мало. Первое - видеоинтервью соседки Даценко М. Данько, которая во время войны работала в Германии и якобы встретила там в 1945-м целого и невредимого Ивана. И тот даже предлагал ехать вместе в Канаду, но Марфа отказалась. Второй довод в пользу реалистичности истории - совпадение имен эсамбаевского индейца и экс-командира экипажа авиаполка, опять-таки, лишь со слов танцора.

Есть и фотографии канадского вождя, сравнивая которые с внешностью истинного Доценко одни исследователи усматривают идентичность черт, другие же считают сходства случайными. Некоторые исторические опровержения ссылаются на найденные доказательства участия «канадского Доценко» в открытии в 1936-м Индейского музея. Но на тот момент будущий Герой только начинал военную карьеру в Советском Союзе. Сторонники этой версии считают "Пронзающего Огонь" потомком давнего украинского эмигранта, который основал своего рода бизнес с танцами для туристов и продажей индейских сувениров. И добавляют, что «индеец» мог быть «вождем» лишь в качестве главы резервации.

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