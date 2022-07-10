«Теория темного леса» - гипотеза, объясняющая почему мы до сих пор не встретили инопланетян

Вопрос о том, одни ли мы во Вселенной, возник сразу же после того, как было научно доказано, что Земля крутится вокруг Солнца и что помимо нашей планеты в том безграничном пространстве есть и множество других.

К 21 веку человечество уже научилось проникать во многие затаенные уголки космоса, находить далекие экзопланеты (схожие с Землей), наблюдать за туманностями и черными дырами.

Но мы все еще нигде (официально) не можем найти какие-либо следы разумной жизни.

Все, что ученые до сих пор нашли, это микроскопические останки самой примитивной органики в прилетающих на Землю метеоритах. Неужели мы одни в этом огромном холодном мире?

Люди пытаются найти иные цивилизации, регулярно отправляя в различные уголки космоса радиосигналы, но не получая на них ответов, а если и получая, то не понимая что это такое и является ли это послание от разумной жизни или просто отраженные сигналы от каких-либо комет.

Согласно теории Энрико Ферми (парадокс Ферми), выдвинутой в 1950-х, за миллиарды лет развития вселенной в ней теоретически во многих местах должны были возникнуть развитые цивилизации, однако если мы до сих пор не видим их, то возможно мы являемся единственной подобной цивилизацией.

Десятилетием позже астрофизик Фрэнк Дрейк создал специальную формулу, которая на основе множества параметров рассчитывала число внеземных цивилизаций в Галактике и согласно этой формуле, несмотря на то, что мы не видим следов этих цивилизации, их должно быть достаточно много.

С тех лет было выдвинуто множество теорий, которые пытались объяснить почему все эти цивилизации не выходят на контакт с нами, а словно наоборот специально прячутся от нас. Одна из самых новых и любопытных возникла в 2008 году и носит немного зловещее название «Теория темного леса».

Эта теория была раскрыта в одноименном научно-фантастическом романе Лю Цысиня, вышедшем в том же году. Она базируется на трех утверждениях:

1) Все живое стремится обеспечить собственное выживание.2) Нет никакого способа узнать, будет ли незнакомая форма жизни дружелюбна к вам или попытается вас уничтожить.

3) Не имея гарантий получить точных сведений об опасности этой формы жизни, самое лучшее для вашего выживания, это оставаться скрытым как можно долго, либо самому нанести первый упреждающий удар.

Из всего этого идет вывод, что если внеземные цивилизации стойко молчат и не отвечают на любые попытки контакта, то они вероятно придерживаются условия «скрытости» или же они вступили в войну (упреждающий удар) и были уничтожены ее последствиями.

«Вселенная представляет собой Темный лес. Каждая цивилизация как вооруженный охотник двигается среди деревьев, осторожно раздвигая ветки и стараясь не издавать громких звуков. Даже свое дыхание этот охотник старается контролировать и дышать как можно тише. Охотник должен быть осторожным, потому что этот лес полон таких же крадущихся охотников.

И если он наткнется на кого-то чужого, он вероятнее всего нападет на него и убьет его, потому что иначе чужак сам попытается его убить, а выживание это главное. Это картина космической цивилизации и она хорошо объясняет парадокс Ферми», — рассказывал Лю Цысинь.

Лю также объясняет, что ресурсы Вселенной не бесконечны и ограничены и поэтому цивилизации будут стараться захватить их раньше других и уничтожить конкурентов. То есть любая инопланетная раса для любой другой инопланетной расы это конкурент и катастрофическая угроза.

Между своими собственными представителями эта раса может учиться договариваться, как это делают и люди на Земле, но с совершенно чужой разумной формой жизни играют совсем другие правила, а на кону встает выживание вида.



Эту теорию вскоре поддержал и писатель-фантаст Дэвид Брин, а также многие другие. При этом, если принять эту теорию за истинную, то получается, что человечество подвергает себя огромной опасности, посылая в космос радиосигналы. Это все равно, что в темном лесу, полном опасности, кричать «Я тут, идите все сюда!».

Покойный Стивен Хокинг тоже понимал эту опасность и выступал против попыток поисков контакта с инопланетянами, считая подобное по сути самоубийством.Может быть люди излишне драматизируют и зря представляют себе внеземные цивилизации как безжалостных хищников?

Однако если все эти цивилизации развивались схожим с человечеством путем (что очень вероятно при схожих химико-биологических условиях), то просто вспомните, что творили в нашей истории «цивилизованные» народы, когда сталкивались с менее развитыми племенами.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2519244305852795505/

А вы знали об этом?

Употреблением в пищу коров на Руси было запрещено, потому что они давали молоко, и каждый год рожали телят. До 19 века мясо в российских семьях появлялось только на праздники и обычно это было мясо самых старых животных, которые не приносили больше пользы. Убийство теленка было преступлением. Иностранные гости России говорили о том, что русские не едят телятину из-за убеждений и есть мясо теленка для них, как мясо человека. В свое время Иван Грозный приказал казнить трех рабочих, которые съели теленка.

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