Почему слова пророка Захарии актуальны и в наши дни?

Возвращение на родину после Вавилонского плена не было легким. Кончились семьдесят лет на чужбине, вдали от Обетованной земли. Народ Божий вернулся к опустошенному Иерусалиму, готовился восстановить храм, наладить жизнь. И столкнулся со многими трудностями, внутренними и внешними, – от соседних племен, которым это возвращение было не по душе.

Отсюда понятно, что первые послепленные годы не были отмечены воодушевлением и подъемом. Напротив, в народе Божьем царило уныние: «Как нам теперь восстановить все утраченное? Как сопротивляться недругам? Откуда взять силы?» В эти тягостные годы от Господа приходит слово ободрения. Господь посылает пророка Захарию.

Разграбление Первого храма вавилонянами

Книга пророка Захарии вся лучится утешением, вливает силы в изнемогающих, унывающих людей. Как нужен был пророк Захария тогда… Как нужны и нам слова ободрения сейчас! На нашей земле семьдесят лет православные храмы, монастыри и приходы уничтожались, были закрыты многие духовные школы. Каково было в 1990-е годы открывать семинарии и богословские курсы, непросто было собирать средства на строительство, находить силы на восстановление церковной жизни. Враги Церкви тоже не дремали. Старались не допускать восстановления православной жизни, препятствовали словом и делом.

И в 90-е годы было немало противодействия. Это печальный факт, но мы не будем унывать, послушаем, что говорит святой пророк Захария. К нам его слова тоже относятся.

* * *

Для начала пророк объясняет, почему Господь попустил Вавилонский плен. Господь взывал к народу: «Обратитесь от злых путей ваших… но они не слушались и не внимали Мне, говорит Господь» (Зах. 1:4). И воспылал гнев Божий на нераскаянных грешников. Народ постигла катастрофа. Нашествие полчищ с востока, разорение земли и горький плен. Много времени прошло в плену, и вот, наконец, появилась возможность вернуться домой. Вернувшиеся столкнулись с такими трудностями, что у многих руки опустились. Что делать? «Обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам» (Зах. 1:3).



Возвращение евреев из вавилонского плена

Своими силами мы мало что можем изменить. Но сила Божия творит чудеса. Гнев Божий проливается на нераскаянных грешников. Значит, для того, чтобы с нами была сила Господня, надо покаяться, отвернуться от злых путей и обратиться к Господу. Тогда Господь обратится к нам и поможет. Пленение пришло из Вавилона, но судьба народа Божия решалась не только на земле. «Я определил наказать вас (греч.: Он тропон диеноифин ту какосе имас), когда отцы ваши прогневали Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять Я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину; не бойтесь!» (Зах. 8:14-15)Вавилонский плен был допущен как средство наказания народа, как епитимья. Время разрушения и наказания кончилось, начинается время созидания и покаяния, время милости Божией. Через тяжкие испытания проводит Господь Своих людей. Такие испытания, что некоторым кажется – Бог покинул Свой народ, забыл о нем, не сочувствует его страданиям, не обращает внимания на беззаконных захватчиков. Разве так надо понимать? Нет. «Так говорит Господь Саваоф… касающийся вас касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8).



Пророк Захария Серповидец

Идет война с Вавилоном. Силы неравные. Мужчины гибнут, дома разграбляются, женщинам и детям вяжут руки и уводят прочь. Означает ли это, что Господь оставил людей Своих, забыл их и не дорожит ими? Нет. Народ Божий забыл о Господе Вседержителе, ходит злыми путями. И вот народ постигает чужеземное нашествие. Но даже во время наказания Господу дороги Его люди, даже тогда Он бережет их. Как бережет? Как человек бережет зеницу ока. Именно, как зеницу ока! Какое же здесь «народосбережение», если потери в народе немалые? Потери, действительно, немалые, однако «народосбережение» и при потерях ощутимо. Какой красноречивый библейский символ – «зеница ока». Легко себе представить: всякий человек рукой заслоняется от удара в глаз, бережет зеницу ока. Лучше травмировать руку, чем лишится глаза. Так и в Вавилонском плену – пострадали многие из народа, но «зеница ока» уцелела.

Остаток народа был сохранен. Это важно. У пророка Захарии есть слова про остаток народа (см. Зах. 8:11). Конечно, о всяком человеке заботится Господь, и обо всем народе Господь имеет попечение. Однако сама по себе принадлежность к народу Божию – по факту рождения – еще не все, что связывает нас с Богом. Человек, появившийся на свет в народе Божием, призван жить не «как все», не «как придется», не «как хочется», а по Божией воле. Исполняющий волю Божию входит в остаток народа Божия. А Господь хранит Своих людей, как зеницу ока. На их долю тоже выпадают тяжелые испытания, но Господь не оставляет их без помощи и утешения. Не будет людей Божиих – история потеряет свой смысл, исчерпает себя, подойдет к финальной апокалиптической точке.

Пока есть на земле кающиеся грешники, пока есть остаток народа Божия, история спасения не закончена, Господь продолжает спасать людей. Разве не о зенице ока Всевышнего мы читаем и в Новом Завете? Спаситель говорит в притче о Царствии небесном: «Много званых, но мало избранных» (Лк. 14:24). И каждого из них Господь очень ценит, на голове избранных и волосы сочтены.



Пророк Захария

Что мы слышим от пророка Захарии? Господь зовет Своих людей, укрепляет их, утешает, наполняет их сердца мужеством, избирает их для новой жизни, показывает им путь покаяния и прощения грехов. Они прошли через горький плен, и Он искупил их из плена. Господь дорожит Своими людьми, как зеницей ока.

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