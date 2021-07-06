Факты о косолапых обитателях Арктики

Белые медведи, без сомнения, одни из самых удивительных и смертоносных животных на планете.

Сам факт, что они могут выжить в чрезвычайно суровых и холодных условиях, вызывает восхищение.

Вот 10 фактов о белых медведях:

В отличие от других медведей, белые медведи — единственный вид, который не впадает в спячку и активен в течение всего года.



Беременность самки длится восемь месяцев. Обычно рождается два детёныша — слепыми, голыми и глухими. Их вес после рождения составляет около полкилограмма.



Мало кто знает, что у белых медведей проблема с перегревом больше, чем с холодом. Они необычайно теплокровные животные. Их температура тела никогда не опускается ниже 31 градусов по Цельсию. Они иногда даже избегают бега и других физических нагрузок, чтобы не перегреваться.



У полярного медведя под белыми волосками находится чёрная кожа, которая помогает лучше поглощать солнечные лучи. Языки также пугающе тёмно-синего цвета — это связано с большим количеством пигмента.



Белые медведи способны бежать со скоростью около 40 км в час, плыть до 3,5 узлов (почти 6,5 км/ч).



Многие учёные считают, что интеллект белых медведей находится на уровне обезьян, благодаря их сложным приёмам охоты, изобретательности и способности адаптироваться к различным проблемам, возникающим в их среде.



Основная пища белых медведей — тюлени. Интересно, что если мишки не добиваются успеха в охоте и не ели пищу более 7 дней, их метаболизм замедляется, и они начинают использовать свой запас жира до тех пор, пока охота не станет успешной. На охоте они очень умны и используют большое количество приёмов. Например, для лучшей маскировки могут прикрывать свои чёрные морды и лапы снегом.



Белые медведи — отличные пловцы. В поисках пищи могут проплывать десятки километров в день. Однако в последние годы увеличилось количество утонувших особей в результате истощения.



Белый медведь является вторым по величине сухопутным хищником планеты после гребнистого крокодила и не имеет естественных врагов на суше. Однако в воде для них таится большая опасность в виде моржей. Им также угрожают косатки.



Очень печально, что жизненное пространство белых медведей ежегодно сокращается. Им нужен морской лёд для жизни, но в результате глобальных погодных изменений он тает прямо у них под лапами. По оценкам учёных, из-за сокращения ледников две трети нынешней популяции белых медведей исчезнут к 2050 году.