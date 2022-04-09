Что умышленно не показали в начале «Великолепного века»?

«Великолепный век» начинается с того, как гонец приносит Сулейману письмо от главного визиря, в котором ему сообщается о смерти султана Селима Грозного, его отца, и просьбе приехать в Стамбул, чтобы занять престол. На дворе 1520 год.

«Великолепный век» - сериал художественный, хотя и основан на исторических событиях. Благодаря отличной работе создателей фильма и актеров, историей Османской империи заинтересовались во многих странах, там, где был показан этот сериал. И в том числе в России. Сейчас российский телеканал Домашний начал показ сериала, а потому давайте вновь окунемся в историю и вспомним некоторые моменты, которые в сериале опустили.

Стоп-кадр из первой серии «Великолепного века»

1. Умершие дети султана Сулеймана. В начале фильма нам показывают Гюльфем, бывшую наложницу Сулеймана и мать его сына, умершего в детском возрасте. На самом деле, у Сулеймана почти одновременно умерли двое маленьких сыновей. Причем случилось это через год после его восшествия на престол. Гюльфем на момент начала сериала, в реальности, была даже главнее Махидевран, поскольку ее сын был старше.

2. Образование и поведение Хюррем. В первой серии нам показывают, как Александра, будущая Хюррем, подвегается нападению татар.

Ее родных убивают, а она оказывается в рабстве. Плывя на корабле в Стамбул, она говорит о том, что оказалась во дворце крымского хана. А он ее и других девушек решил преподнести в дар новому османскому султану (Сулейману).

Не совсем понятно, сколько времени Александра провела во дворце крымского хана, но судя по ее поведению - недолго.

В реальности Хюррем, вероятно, действительно была подарена Сулейману крымским ханом. Вот только для остроты сюжета нам не показали, что во дворце крымского хана она провела не менее 2 лет. Именно столько проходили обучение будущие наложницы султана.

И явно бы крымский хан не стал дарить османскому султану только что попавших в плен девушек. Его подарок должен был быть дорогим, чтобы заслужить благосклонность султана. А потому крымский хан подарил Сулейману девушек не только красивых, но и хорошо обученных османским обычаям и воспитанных.

Также интересно то, что уже за несколько дней пребывания в гареме Хюррем успела выучить османский язык и говорить так, чтобы ее понимал султан! Одно из множества несоответствий в фильме.

3. Дворец Топкапы. Шикарный гарем, который нам показали в сериале, в то время находился совсем не в Топкапы, а в Старом дворце, куда Сулейман сослал Хюррем, обвиненную в убийстве наложницы. Однако сценаристов можно понять. Если бы они показали все, как было в реальности (а в реальности Сулейман только раз в неделю посещал Старый дворец, а выбранная наложница отправлялась к нему в Топкапы), смотреть за интригами было бы совсем не так интересно.

4. Кроме Гюльфем и Махидевран, в Топкапы должна была приехать еще одна женщина, та, что первой родила Сулейману сына. Ее настоящее имя неизвестно, но в истории она фигурирует, как Фюлане (так называли всех женщин султана, чьи имена не были известны). Так что, у Хюррем на момент начала сериала должно было быть сразу 3 соперницы — Фюлане, Гюльфем и Махидевран.

5. Братья Сулеймана. Самым удачливым среди османских султанов был султан Сулейман. Благодаря тому, что он был единственным живым сыном своего отца, ему не пришлось бороться за претол. Сулейман возглавил крупнейшее государство в Европе, которое его отец за короткое время укрепил и обогатил.

В первой серии «Великолепного века» говорят о том, что у Сулеймана было трое братьев — Орхан, Муса и Коркут, которые умерли, когда Сулейману было 16 (то есть в 1510 году). Существовали ли на самом деле эти братья — доподлинно неизвестно. Иногда попадается даже информация о том, что Селим Грозный сам казнил этих трех сыновей, опасаясь за престол, и что Сулейман остался в живых только потому, что был смирным, и его отец не опасался. Хотя опять-таки остается открытым вопрос, а была ли в реальности история с отравленным кафтаном, посланным Селимом Грозным своему сыну Сулейману?

В той же первой серии упоминается младший брат Сулеймана — Увейс. По словам визирей, его отправили в восточные провинции и запретили даже приближаться к Топкапы. Увейс — реальная историческая личность и с ним связана интересная история.

Его родила наложница Селима Грозного, выданная замуж за подданного султана. Мальчик родился, похожим на султана и по срокам был, вероятно, его сыном. Султан Сулейман в реальности дал ему государственную должность, а когда тот умер, прямо объявил, что тот был его братом. К сожалению, в сериале этого момента не покажут.

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