Святой апостол Иаков, брат Господень — один из 70 апостолов Христа, старший сын Иосифа Обручника от его первого брака с Соломонией. Почитается как первый епископ Иерусалима. Казнён около 62 года в Иерусалиме иудеями.

Иисусу Христу Иаков приходится сводным братом. Он не входил в число 12 апостолов, т.к. во время служения Иисуса Иаков, как и все его братья, по свидетельству Евангелий (Мк.3:21; Ин.7:5), не признавал его Мессией. Иаков обратился и стал христианином после смерти и воскресения Христа. Он причтен был к числу 70 апостолов.

Иаков был строгий девственник, не пил ни вина, ни других спиртных напитков, воздерживался от мяса, носил одежду только льняную. Имел он обыкновение уединяться для молитвы в храме, и там коленопреклоненно молился о своем народе. Он так часто простирался на землю в молитве, что кожа на коленях его огрубела.

В Первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о явлении Христа после воскресения Иакову. Кроме этого Иаков упоминается в Деяниях Апостолов (Деяния 12:17; Деяния 15:13-21; Деяния 21:18) и в Послании к Галатам (Гал. 1:18; Гал. 2:9).

Иаков был первым епископом Иерусалима. Таким образом, на долю апостола Иакова выпала особенная деятельность: он не путешествовал с проповедью по разным странам, как остальные апостолы, а учил и священнодействовал в Иерусалиме, имеющем столь важное значение для христианского мира.

Литургия святого апостола Иакова

Руководимый Святым Духом, Иаков первый составил и написал чин Божественной литургии, – который затем сократили, ради немощи человеческой, сначала – Василий Великий, а затем – Иоанн Златоуст.

Как известно, во времена апостолов еще не существовало строго сложившегося чина Божественной литургии. Первые христиане совершали литургию не по устоявшемуся образцу, а в Духе Святом. Предстоятель возносил молитвы и благодарения "так долго, как мог" и "сколько позволяло время". Литургия продолжалась многие часы. Постепенно обретенный опыт – последование молитв и священных действий – закреплялся и складывался в устойчивый чин богослужения.

Божественная литургия Святого Апостола Иакова, брата Господня - это дошедшее до нас через тысячелетия сокровище древней Церкви, рождённое в её колыбели, иерусалимской христианской первообщине (знакомые каждому православному человеку литургия Иоанна Златоуста, которая отличается особой торжественностью и служится сегодня во всех православных храмах, а также литургии Василия Великого и Преждеосвященных Даров появились значительно позже) . В первые века христианства, до IX века, она служилась повсеместно: в Палестине, в Антиохии, на Кипре, в Южной Италии и на Святой Горе Синай.

Несмотря на то, что в течение веков она все же претерпела некоторые изменения (добавлено пение «Символа веры», песнопения «Достойно есть», «Святый Боже», «Единородный Сыне…» и некоторые другие), её строгий, аскетический характер и глубина её молитвословий возводят нас ко временам первых мучеников и апостольских преемников. Однако, начиная с IX века, она почти везде вытесняется литургиями св. Василия Великого и св. Иоанна Златоустого, более торжественными и созвучными пышности императорских богослужений Константинополя. Именно поэтому она осталась неизвестной и славянам, которые получили от своих просветителей богослужение в чисто "константинопольском" виде.

Единственные два места на Земле, где эта богослужебная жемчужина бережно сохранялась почти всё второе тысячелетие - это Иерусалимская Церковь и остров Закинф в Греции, где Литургия святого апостола Иакова постоянно служилась все эти годы (в Иерусалиме - три раза в год, в дни памяти святого апостола Иакова, Сродников Господних и 70 Апостолов, а на Закинфе - в любое время года, по желанию настоятеля).

Особенным для данной литургии является причащение молящихся отдельно Телом и отдельно Кровью Христовым. Такой порядок был характерен и для византийских литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоустого вплоть до VIII века.

Выразительность молитвословий литургии апостола Иакова воскрешает живую веру первых христиан. Время, кажется, обращается вспять, и воззвания на литургии к святым отцам древней Церкви, почти современникам этого богослужения, оживляет ощущение близости к ним, единства с ними в Боге.

Апостольский собор в Иерусалиме

Как глава Иерусалимской церкви, он председательствовал на Апостольском соборе в Иерусалиме в 51-м году (по другим данным — в 49 году) . Голос его здесь фактически был решающим. Именно Иаков, по свидетельству Деяний, произносит итоговую речь на Иерусалимском соборе апостолов и предложение, сделанное им, стало резолюцией Апостольского собора (Деян., 15 глава).

Иерусалимский Апостольский Собор 51 года

Когда христианство стало распространяться по всему миру и множество язычников стали принимать христианскую веру, между христианами произошло недоумение. Христиане из иудеев стали утверждать, что христиане из язычников должны строго соблюдать обрядовый закон Моисеев (в первую очередь обрезание, т. е. что нужно прежде обращать их в еврейскую веру), т. к. иначе они не могут спастись. По этому поводу среди христиан возникли жаркие споры.

В отдельности, т. е. самостоятельно, ни один из апостолов не мог решить такого важного вопроса. Это заставило св. Апостолов, совместно с пресвитерами (священниками) согласно заповеди Христовой (Матф. 18:17) собраться на первый Апостольский Собор, в Иерусалиме в 51 г. по Р. X.

На этом соборе христиане отказались от необходимости соблюдения крещёными язычниками обрезания, жертвоприношений животных в Иерусалимском храме, а также множества обрядовых ритуалов, введенных книжниками и фарисеями в религиозную жизнь иудеев, за слепое последование которым книжников и фарисеев обличал ещё Сам Христос. И, несмотря на то, что христиане из евреев вынуждены были ещё соблюдать традиции и обряды, установленные старцами (Деян.15:10), окончательный разрыв с иудаизмом стал свершившимся фактом.

Смерть Иакова, брата Господня

Иаков принял мученическую смерть: был сброшен иудеями с крыла Иерусалимского храма и побит камнями около 62 года.

Пребывая в должности Иерусалимского епископа около 30-ти лет, он распространил и утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Пользовался великим уважением не только у христиан, но и среди иудеев. Когда апостол Павел в последнее свое путешествие посетил апостола Иакова, то в то время собрались к нему пресвитеры, и об успехах христианской проповеди среди евреев передали ему следуюшими словами: "Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона" (Деян. 21:20). Многие из евреев обращались к Церкви по одному доверию к слову праведника.

Видя такое влияние апостола, иудейские начальники стали опасаться, как бы весь народ не обратился ко Христу, и решили воспользоваться промежутком времени между отъездом прокурора Феста и прибытием на его место Альбина (62 г. после Р. X.) для того, чтобы или склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить его. Первосвященником в это время был безбожный саддукей Анан. При большом стечении народа апостола ввели на портик храма, и после нескольких льстивых слов пренебрежительно спросили: "Скажи нам о Распятом?" - "Вы спрашиваете меня об Иисусе? -громко сказал праведник. - Он сидит на Небесах одесную Всевышней силы и снова придет на облаках небесных" . В толпе оказалось много христиан, которые радостно воскликнули: "Осанна Сыну Давидову!" Первосвященники же и книжники закричали: "О, и сам праведник в заблуждении!" - и сбросили его на землю. Иаков мог еще подняться на колени и сказал: "Господи, прости Они не ведают, что творят" . "Побьем его камнями" , - закричали враги. Один священник из племени Рихава (они не пили вина, жили в палатках, не сеяли пшеницы, ни возделывали винограда) начал уговаривать их: "Что вы делаете? Видите: праведник за вас молится". Но в эту минуту один изувер, по ремеслу суконщик, ударил своим вальком апостола по голове и умертвил его. Вместе с ним было умерщвлено много христиан.

Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, что Господь наказал евреев, между прочим, за убиение праведного Иакова.

Соборное послание апостола Иакова, брата Господня по плоти

Апостол Иаков незадолго до своей смерти написал соборное послание. В отличие от посланий апостола Павла, Послание Иакова адресовано не конкретным общинам и людям, а широким кругам христиан.

Центральная мысль Послания — «вера без дел мертва» . По этой причине послание недолюбливали протестантские богословы периода Реформации, формулировавшие принцип «sola fide» – оправдание одной верой. Однако противоречие послания Иакова с тезисом апостола Павла «человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» лишь кажущееся. Павел говорит о невозможности спасения одними делами без веры в Спасителя, Иаков же показывает, что настоящая вера обязательно должна выражаться в делах милосердия и христианской любви.

Исторические сведения об апостоле Иакове, брате Иисуса

Канонические Евангелия содержат целый ряд упоминаний о братьях Иисуса Христа и об апостолах с именем Иаков. В средневековье Иакова, «брата Господня» зачастую отождествляли с апостолом Иаковом Алфеевым, однако в настоящее время библеисты полагают, что это два разных лица.

В ноябре 2002 года было объявлено об обнаружении иудейского оссуария (ящика из известняка для вторичного захоронения костей, обычно использовавшегося при погребении в каменных гробницах) , надпись на котором гласит, что в нём был похоронен «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». До настоящего времени вопрос об аутентичности оссуария Иакова однозначно не решён.

Оссуарий апостола Иакова, брата Господня

Апостол Иаков вспоминается в святые дни празднования Рождества Христова вместе со своим отцом Иосифом и святым царем и пророком Давидом, потому что, по преданию, сопровождал святое Семейство при бегстве в Египет и пребывал там вместе с Богомладенцем Иисусом, Богоматерью и Иосифом, служа им, и с ними же вернулся в Иудею.