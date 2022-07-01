Почему Господь не дает нам держать всё под контролем

Почему Господь приближается и отдаляется, не давая нам быть самоуверенными и держать все под контролем, и зачем Ему быть сюрпризом для нас – размышляет архимандрит Андрей (Конанос).

Христос появляется и тут же исчезает, оставляя сладостное «послевкусие» в их душах – тепло, веру и силу. Силу – чтобы они смогли поверить в Него, прикоснуться к Нему и ощутить Его невидимое присутствие, почувствовать, что они Им обладают – Тем, Кто в действительности им не принадлежит.

И несмотря на то, что Иисус покидает их, Его аромат, Его сладость остаются с ними, продолжая устремлять и притягивать к Нему.

И Лука с Клеопой приходят к остальным ученикам со словами: «Мы видели воскресшего Господа!» А между собой недоумевают: «Помнишь, мы тогда почувствовали, будто в сердце у нас запылал огонь? Наши души были словно охвачены пламенем. И как только мы ощутили это, Христос исчез».

Господь хочет, чтобы мы любили Его без уверенности в том, что обладаем Им. Он хочет дать нам пространство, чтобы мы могли свободно совершать любые полеты, выписывать любые фигуры в небесах Его любви, в океане жизни, среди волн. Иногда нам кажется, что мы не знаем, куда плыть в этом океане, а Господь говорит:

– Доверься ветру, пусть волны несут тебя.

– Но у меня нет компаса! Я не знаю, куда плыву!– Доверься ветру, и все получится.

Если мы это поймем, то будем чувствовать присутствие Бога даже тогда, когда нам кажется, что Его нет рядом. Будем в тот момент, когда кажется, будто Его нет, понимать, что, скорее всего, Он только что был совсем близко и дал нам Свой хлеб, исчезнув до того, как мы это осознали.

Господь говорит: «Хочу, чтобы у тебя со Мной возникли новые отношения. Хочу, чтобы мы с тобой вышли за рамки схем, цветов, видений, прикосновений и ощущения уверенности. Хочу, чтобы ты чувствовал Меня в своем сердце».

Господь то приближается, то отдаляется, оставляя отпечаток в нашем сердце. И хотя мы не можем описать это ощущение словами, люди, заглядывая нам в глаза, видят, что нашу душу посетил Господь и оставил в ней что-то, благодаря чему у нас есть возможность для новых шагов, новых достижений.Говорят, что именно такими мы окажемся в вечности, в Царстве Божием – там, где всегда будем наслаждаться Господом, желая при этом все большего и большего наслаждения. Он уже будет для нас не какой-то Тайной, которую пока невозможно узнать, а Тем, Кого мы хорошо знаем, но Кем не можем насытиться. Тем, Кем обладаем, но Кто постоянно ускользает от нас; Тем, Кто не хочет, чтобы мы пристали к берегу, бросив якорь – будучи уверены, что теперь знаем Его.

Видите, как эти вещи взаимосвязаны? И если мы это поймем, у нас появятся силы для движения вперед, и при этом мы будем одновременно уверены и не уверены во всем, что нас окружает.

Когда ты уверен в чем-то, Бога там может и не быть. Вот что мне сейчас подумалось. Если сегодня, после нашей беседы, ты будешь разговаривать со своим ребенком – начнешь говорить ему о Боге, о жизни, захочешь что-то посоветовать, – в твоих словах обязательно будет присутствовать уверенность. Ты настолько уверен в своей правоте, что думаешь, будто и Бог того же мнения. Приходить домой не позже такого-то часа, поступить в вуз, пойти туда-то, купить то-то… Все это ты говоришь с полной уверенностью в том, что знаешь, как надо.

А ведь Сам Бог говорит с нами совсем иначе: «Я, Бог, – Бог сюрпризов. Я хочу, чтобы ты вырос и понял: когда пребываешь в полной уверенности относительно чего-то, Меня там может и не быть. Я совсем не всегда подтверждаю то, в чем ты не сомневаешься. Я могу быть и среди сомнений, среди неожиданностей. Могу быть там, где тебе кажется, будто ты проиграл. Но на самом деле проигрыша нет».

Другими словами, разговаривать с ребенком можно совсем иначе. «Хорошо, сынок. Раз ты никак не можешь понять, что приходить домой нужно не позже двенадцати, я просто буду молиться. А ты возвращайся тогда, когда Бог просветит тебя». И в то время как тебе будет казаться, что ты полностью отпустил ситуацию, на самом деле твои слова («Приходи тогда, когда Бог тебя просветит») найдут гораздо бóльший отклик в его сердце.

Потому что, говоря и рассуждая таким образом, ты уподобляешься Богу. А когда, напротив, тебе кажется, будто ты держишь ребенка в ежовых рукавицах; когда запираешь его дома и говоришь всем: «Вот где он у меня сидит! Взаперти!» – то в таком случае твой сын как раз ускользает от тебя.

Даруя свободу, ты на самом деле привязываешь к себе. И со стороны все выглядит так, будто ты отпускаешь ребенка на все четыре стороны, а по сути на его душе появляется отпечаток, и в какой-то момент он обязательно подумает: «Когда родители отпускали меня, мне показалось, будто внутри у меня вспыхнул огонь. Нет, вернусь-ка я не в три ночи, а пораньше». Или: «Вернусь в три, как обычно. Но буду осторожнее. Мне кажется, будто родители рядом. Не буду делать ничего дурного. Не буду пробовать наркотики, пить, бродяжничать, ругаться. Буду жить так, как если бы они смотрели на меня. Ну, а припоздниться – это не страшно».

Один юноша как-то сказал мне: «Как я могу пойти домой, когда все только начинают гулять? Отец велит мне выходить из дома не позже девяти, но в девять все мои друзья еще спят. Они проснутся в одиннадцать, примут душ, оденутся и в двенадцать выйдут. А мне отец говорит возвращаться в полдвенадцатого. Но в это время никто еще из моих друзей не выходит!»

Жизнь не вписывается в схемы – как не вписывается в них и Сам Господь. Почему так получается? Чтобы поколебать нашу самоуверенность; и чтобы все наши убеждения и программы потерпели крах, Господь говорит: «У Меня нет никакой программы. Я осуществил то, что было предначертано – но Мои действия были неожиданными, они не укладывались в схемы и рамки. Если что-то предначертано, это не исключает заботу и любовь. Не было такого, чтобы в какой-то день Я разрешал людям приходить ко Мне, а в какой-то – нет. Или чтобы сегодня я пошел в дом к грешникам, а завтра – непременно к праведникам».Простота. Простота во всем. Жизнь не вписывается в схемы – как не вписывается в них и Сам Господь, управляющий нашей жизнью без каких-либо схем.

Выйди из зоны комфорта. Не бывает ничего постоянного. Жизнь полна сюрпризов. Сам Бог – это сюрприз.Научись и ты оказываться в Его атмосфере, если хочешь стяжать Его этос. Не хочешь? Ну, тогда делай что хочешь, и, возможно, когда тебе будет уже за восемьдесят или девяносто, кому уж сколько отмерено, ты усвоишь этот урок.

Многие родители – из тех, кто всегда действовал по четким схемам, – со временем изменили своим принципам. Раньше им казалось, что они всё контролируют – семью, домашнюю обстановку, жизнь, – но затем они понимали, что по-настоящему ничто контролировать они не в состоянии.

Например, отец «проповедует», а сын в итоге становится анархистом. И Господь говорит отцу: «Делай выводы. Пойми, что нельзя быть резким или постоянно равняться на какой-то идеал. Расслабься. Как тесто оставляют на какое-то время, чтобы оно поднялось, – так и ты: сделай паузу, расслабься, дай себе возможность измениться, изменить свою жизнь. Пойми, как Я действую. Пойми, что не бывает ничего однозначного и все происходит не так, как хочешь ты, а как хочет Бог».

Те, кто усваивает уроки, посланные Богом, и погружается в Его атмосферу, добиваются в жизни очень многого. Вот о чем я хотел поговорить с вами сегодня.

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А вы знали об этом?

Лев Гумилев сформулировал так называемую пассионарную теорию этногенеза, согласно которой русские сейчас находятся в предпоследней фазе своего развития, после – полное исчезновение. Если верить Игорю Панарину, автору издания «Информационная война и мир», именно в период нахождения Льва Николаевича в тюрьме «Кресты» в конце 1930-х годов он и начал свой путь к открытию нового направления в науке. Тогда ученого посетила идея о пассионарной теории этногенеза. Но даже само определение пассионарности Гумилев сформулировал лишь к 1990 году. Лев Гумилев называл пассионарностью (от лат. passio – страсть) эффект, который оказывает неравномерность распределения биохимической энергии живого вещества биосферы на поведение этнических коллективов в разные эпохи и в разных регионах. Лев Николаевич полагал, что пассионарный толчок, который и привел к образованию русского народа, произошел на Руси около 1200 года. Первая фаза завершилась созданием великого княжества Московского и освобождением от татаро-монгольского ига. Акматическая фаза пришлась на 1500-1800 годы, когда российский суперэтнос распространился. После 1800 года начался надлом, а вначале XXI века стартовала инерционная фаза, характеризующаяся тем, что народ благодаря накопленным ценностям живет будто «по инерции». Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что русские исчезнут чуть меньше чем через 700 лет.

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