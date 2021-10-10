Самые странные древние артефакты, происхождение которых никто не может объяснить

Мир полон странных и загадочных артефактов. Одни почти наверняка являются мистификациями, с другими связаны реальные истории.

В нашем обзоре 10-ка реально существующих артефактов, происхождение которых учёные не могут объяснить и сегодня.

1. Шумерский список царей

Шумерский список царей.

При раскопках в Ираке на территории древнего Шумера был найден манускрипт, в котором перечислены все цари этого государства. Исследователи первоначально думали, что это обычный исторический документ, однако потом обнаружилось, что многие из царей являются мифологическими персонажами. Некоторые правители, которые должны были быть включены в список, отсутствовали в нем. Другим приписывались невероятно длинные сроки правления или мифические события, связанные с ними, такие, например, как шумерская версия Великого потопа и подвиги Гильгамеша.

2. Кодекс Гигас (или "Библия дьявола")

Библия дьявола.

Наибольшей известностью пользуется древний манускрипт "Кодекс Гигас", более известный как "Библия дьявола". Поднять эту книгу, сделанную из 160 шкур, могут только 2 человека. Легенда гласит, что Кодекс Гигас был написан монахом, который после вынесения ему смертного приговора, по которому монаха должны были замуровать в стену заживо, заключил сделку с дьяволом.

3. Письменность острова Пасхи

С помощью Дьявола монах написал книгу за одну ночь (причем, дьяволом был написан автопортрет). Как ни странно, почерк в книге удивительно четкий и одинаковый, как будто она была действительно написана в течение короткого периода времени. Тем не менее, ученые считают, что такой труд занял бы от 5 лет (если писать без перерыва) до 30 лет. Рукопись содержит, казалось бы, несочетаемые тексты: полную латинскую Библию Вульгата, "Иудейские древности" Иосифа Флавия, коллекцию медицинских работ Гиппократа и Феофила, "Хроники Богемии"Космы Праги, "Этимологическую энциклопедию" Исидора Севильского, обряды экзорцизма, магические формулы и иллюстрацию небесного города.

Письменность острова Пасхи.

Почти все знают о знаменитых статуях острова Пасхи, но есть и другие артефакты, связанные с этим местом, загадку которых не удалось решить до сих пор. Были найдены 24 деревянных резных таблички, которые содержат систему символов. Эти символы получили название "ронгоронго", и они считаются древней прото-письменной формой. На сегодняшний день, их так и не смогли расшифровать.

4. Гёбекли Тепе, Турция

Гёбекли Тепе, Турция

Обычно археологи утверждают, что религия, строительство храмов и развитие сложных ритуалов является побочным продуктом человеческих поселений. Это убеждение пошатнул обнаруженный на равнине Урфа на юго-востоке Турции храм Гёбекли Тепе. Его руины могут быть старейшим организованным местом поклонения из известных человеку. Руины Гёбекли Тепе датируются 9500 г. до н.э., то есть храм был построен за 5000 лет до Стоунхенджа.

5. Римские додекаэдры, Римская империя

Римские додекаэдры, Римская империя

В регионах, которые когда-то находились в сфере влияния Римской империи, - от Уэльса до Средиземного моря — находят небольшие странные объекты, которые назвали "додекаэдрами". Они представляют собой полые каменные или бронзовые объекты, 4-12 сантиметров в диаметре с 12 плоскими пятиугольными гранями и отверстиями различных размеров на каждой стороне. Из каждого угла торчат маленькие ручки. Было выдвинуто 27 теорий, что же это такое, но ни одну из них не удалось доказать.

6. Fulachtai Fia, Ирландия

Fulachtai Fia, Ирландия

По всей Ирландии в реках и болотах найдено около 6000 таинственных артефактов, которые стали известны как Fulachtai Fia. В Великобритании, где их также находят, они называются "Сгоревшие курганы". Fulacht fiadh - насыпь из грунта и камня в форме подковы, в центре которой вырыт желоб, заполненный водой. Fulachtai Fia, как правило, встречаются поодиночке, но иногда группами по 2-6. При этом всегда рядом находится источник воды. Для чего они строились, остается загадкой.

7. Большой Заяцкий лабиринт, Россия

Большой Заяцкий лабиринт, Россия

Большой Заяцкий остров, который является частью Соловецкого архипелага на севере России, скрывает ещё одну загадку. Ещё в 3000 году до н.э. здесь строили не только деревни и культовые объекты, но и оросительные системы. Но самые загадочные объекты на острове – лабиринты спиралевидной формы, крупнейший из которых имеет в диаметре 24 метра. Структуры построены из двух рядов валунов, поросших растительностью. Для чего их использовали – неизвестно.

8. Ведьмины бутылки, Европа и США

Ведьмины бутылки

В 2014 году археологи, проводившие раскопки на месте древней битвы в Ноттингемшире, сделали странное открытие : они нашли 15-сантиметровую "ведьмину бутылку". Подобные сосуды использовались в Европе и Америка для черного колдовства в 1600 - 1700-х годах. Их, как правило, изготавливали из керамики или стекла. Всего было найдено около 200 таких объектов, и в них часто содержались остатки игл, гвоздей, ногтей, волос и даже мочи. Как полагают, ведьмины бутылки использовались для того, чтобы защитить владельца от злых чар и пагубного влияния ведьм.

9. Ящероподобные статуэтки Убайд, Ирак

Ящероподобные статуэтки Убайд

В Ираке находят странные статуэтки Убайд. Они изображают ящероподобных и змееподобных людей в различных позах. Все статуэтки имеют аномально удлиненные головы и миндалевидные глаза. Многие из этих фигурок находят в захоронениях людей, поэтому, полагают, что они отмечают некую форму статуса.

10. Крысиный король

Крысиный король

Несколько музеев по всему миру содержат странные некогда живые экспонаты легендарного зверя из средневековья, которого называют "Крысиный король". Крысиный король образуется, когда несколько крыс сплетаются или срастаются хвостами. В результате появляется своеобразное "гнездо" из крыс, морды которых направлены наружу, а в центре узел из хвостов. Крупнейший из подобных артефактов содержит 32 крысы. Сегодня находят такие мумифицированные объекты, но ни одной живой подобной аномалии обнаружено не было.

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