Александр Егоров: за что Сталин пустил в расход своего боевого товарища?

Сталинская эпоха и вообще личность Иосифа Виссарионовича вызывает у меня разные эмоции, как, впрочем, и у большинства людей. Кто-то считает его деспотом, кто-то, наоборот, является его поклонником. Я же, в свою очередь, придерживаюсь "золотой середины": для меня этот правитель является тираном, но, безусловно, у него есть и немало заслуг, благодаря которым страна смогла выстоять в сложные годы середины 20 века.

Хотя методы, которыми пользовался Сталин для достижения результата, зачастую были неоправданно жестокими. "Вождь всех народов" не гнушался избавляться и от своих друзей, с которыми было пережито немало событий, но которые могли бросить тень на его личность, поскольку знали Иосифа еще совсем неопытным. Именно так произошло и с его товарищем, но давайте обо всем по порядку.

Александр Ильич Егоров – один из первых советских маршалов. Он прошел Гражданскую войну вместе со Сталиным. Но начать нужно не с этого.

Егоров родился в семье провинциального мещанина. Отец будущего маршала был состоятельным человеком, поэтому смог дать всем своим детям неплохое образование, в том числе и Саше.

Александр Ильич Егоров

Александр, понимая, что ему – парню из провинции, будет трудно построить гражданскую карьеру, пошел в армию.

И там у него всё получилось. Он дослужился до полковника.

Забавно, что это звание ему присвоили тогда, когда страной уже руководили большевики.

Нужно акцентировать внимание на двух моментах из биографии Александра Ильича:

Позже, когда Егоров начал сражаться за красных, он подкорректировал данные о своем происхождении – всем говорил, что родился в крестьянской семье. Когда в 1905 году начались волнения, Егоров занимался подавлением восстаний, бунтов, народных выступлений, хотя товарищей-коммунистов всегда уверял в том, что был эсером с 1902 года.

Конечно, Егоров многое выдумал, чтобы построить карьеру и даже просто выжить. К эсерам он примкнул уже в 17-м году. Так делали многие. И многие знали о том, кем Егоров был до революции и Гражданской войны.

Считается, что ему припомнили «грехи».

Действительно, еще в 20-х годах многие большевики открыто говорили, что Егоров – это плохой коммунист. Сталин защищал своего товарища, парируя: «Он хороший командир».

Егоров и Джугашвили командовали войсками вместе. И это, как ни странно, могло послужить причиной устранения маршала. Дело в том, что Сталин усердно трудился над культом своей личности. Он шел к диктаторству, хотел, чтобы его считали тем человеком, усилиями которого красные победили в Гражданской войне. Но Егоров знал о многих промашках Джугашвили. Поэтому, возможно, Иосиф Виссарионович и решил отправить в лучший мир давнего друга.

По официальной версии Александр Ильич был заговорщиком. Сталин в конце 30-х годов дал понять, что с такими будет расправляться, сказав знаменитое: «Народ вас сметет». Егоров всё понял правильно, сделал выводы, но не смог избежать печальной участи.

Впрочем, утверждать, что Егоров готовил переворот – это неправильно. По крайней мере, именно так кажется. Судите сами:

Маршал не обладал хорошей репутацией. В отношении него были постоянно какие-то подозрения. Это вам не Тухачевский, который, действительно, мог поменять власть. Многие считают, что в устранении Егорова виноват Ежов. Тот тоже усердно занимался карьерой и постоянно готовил новые расстрельные списки. На Егорова как на предателя якобы указывали арестованные ранее. Сложно судить. Во-первых, в СССР могли добиться нужных показаний от любого. Во-вторых, многое могли сочинить и сами сотрудники известных органов.

Недоумение вызывает и еще один момент: Егорова должны были расстрелять еще в 38 году. Но якобы Сталин лично вычеркнул его из «черного списка» !

Сомневался, что поступает правильно? Хотел дать еще немного пожить давнему соратнику?

Ответов на эти вопросы нет.

Александр Ильич Егоров был реабилитирован в 1956 году. Но это, в принципе, ничего не значит. В 90-х у нас реабилитировали тех, кто поддерживал Гитлера. Здесь все решают политические силы, пришедшие в определенный период времени к власти. Поэтому нельзя утверждать, что Егоров был ни в чем не виновен.

Кстати, сначала арестовали жену Александра Ильича. И тогда Егоров написал, что в её виновности сомнений нет. Еще одна странность. Хотел спасти себя, пожертвовав супругой?

Как относиться к Егорову, решайте сами, но мне этот человек крайне неприятен. То, как он поступил со своей женой, вызывает только чувство брезгливости к нему.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Как известно, Сталин в полной мере возродил византийскую концепцию катехона – защитника народа. Наиболее же излюбленной и коварной была лживая и подлая тактика Сталина сваливать всю свою вину на подчиненных.Причем кровожадный палвч народов Сталин не щадил ни своих близких друзей, ни боевых товарищей !

Например, в 1929 году Сталин расстрелял боевого товарища Александра Егорова только из-за того, чтобы окончательно скрыть свою вину в сокрушительном поражении Красной Армии в 1920 г., когда большевикам не удалось насильственно провести оккупацию и советизацию Польши .Как известно , тогда ,чтобы в случае победы вся слава не досталась бы «Красному Наполеону» , как называли Тухачевского, Сталин уговорил Егорова на несколько дней задержать переброску войск, чтобы не выполнить приказ командования объединить силы Западного и Юго-Западного фронтов под руководством Тухачевского. В результате время на объедение было упущено и поляки перехватили инициативу, что и стало основной причиной сокрушительного поражения Красной Армии .

И разве можно читать без сострадания предсмертное письмо к Сталину его близкого друга и «любимчика партии» Бухарина , которое начинается словами: «Коба, зачем тебе была нужна моя смерть?».Кроме того Николай Бухарин продиктовал своей супруге А.М. Лариной политическое завещание, в котором он признался в том, что чувствует свою «беспомощность перед адской репрессивной машиной, которая , пользуясь методами Средневековья, фабрикует клевету»!

Авантюризм Сталина был безграничен! Например, только в июля 1941 года были арестованы и расстреляны четыре генерала , которым вначале инкриминировался «антисоветский заговор», то есть измена Родине. Однако перед началом трибунала Сталин решил изменить формулировку обвинения , видимо, побоялся, что известие об «измене Родине» начальниками такого ранга произведёт удручающее впечатление на армию. И поэтому генералы были расстреляны якобы «за трусость» и «бездействие».

В этом отношении еще более авантюристическими и лживыми были сообщения сталинских СМИ, лицемерно скрывающие информацию о реальных размерах поражений советских войск. Из этих сводок часто получалось, что ежедневно на всех направлениях советские войска наносили противнику «поражения» ,но почему-то немцы всё дальше и дальше продвигались вглубь территории Советского Союза!

С уважением, Отари Хидирбегишвили!

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