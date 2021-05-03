Библия: содержание, структура, комментарии священнослужителей

Слово «библия» переводится с греческого языка как «книги». Можно сказать, что это маленькая библиотека, собранная из 66 отдельных повествований. В течение множества веков она являлась самой известной в человеческой истории, в каком-то смысле считается бестселлером. Любой может ознакомиться с этой книгой. А вот во времена инквизиции она была недоступна для многих, и не каждый простой человек имел возможность читать Библию. Краткое содержание книги, которое будет предоставлено в статье, раскрывает настоящую ценность записанных в ней событий.

Влияние книги на современное общество

В нынешнее время едва ли найдется человек, который ничего не слышал о такой книге, как Библия. Содержание Ветхого завета знает практически каждый. Сюжеты отсюда очень часто становились темой для художественных повествований, картин. Влияние более приближенной к нашему времени части Библии - Нового завета, содержание которого нельзя переоценить, на современную жизнь достаточно сильное. Рассматривают эту книгу с трех позиций.

Библия как Священное Писание

Во-первых, прежде чем перейти к обсуждению Библии, содержанию книги, нужно принять во внимание тот факт, что в христианстве она считается священной. При этом немалая часть ее, а именно Ветхий завет, была написана до нашей эры.

Мусульманство возникло позднее христианства, и оно тоже часто пользуется образами и сюжетами из Библии. По сути, это источник Корана.

Также различные христианские направления по-разному относятся к составу и содержанию Библии. Некоторые из них священным считают лишь Новый завет.

Библия как исторический источник

Как показали археологические исследования, содержание Библии - достоверно, многие события действительно происходили в реальности. В ней имеется немало сведений об истории древневосточных народов, начиная от 2 000 лет до нашей эры. Нельзя забывать, что писалась эта книга людьми древности, и многие описанные в ней события, которые теперь объясняются наукой, представлены гиперболично и с точки зрения человека тех времен.

Библия как литературный памятник

Важно отметить, что данная книга является настоящим памятником культуры. Все дело в том, что содержание Библии представляет собой огромную ценность как предание старины. Это наиболее часто переводимое на другие языки произведение во всем мире.

Состав и структура

Труд этот считается объемным: содержание Библии включает в себя несколько отдельных книг. Главным образом делится произведение на Ветхий и Новый завет. Первая часть является дохристианскими описаниями. Ее приняли в христианстве в качестве Священного Писания. Здесь имеется немало предсказаний о пришествии Мессии, которым является Иисус.

Новый завет представляет собой текст, описывающий жизнь непосредственно Иисуса Христа с его апостолами. В различных изданиях может быть разный порядок передачи этих историй. Колеблется и число книг, входящих в Библию.

Неканонические книги

Заинтересовавшимся кратким содержанием Библии, Бытия нужно знать, что помимо признанных достоверными повествований имеются и неканонические книги. Они вышли на свет уже после Ветхого завета. Христианские наставники советуют прочитывать и их тоже тем, кто собирается принять эту веру. Все дело в том, что неканонические книги часто носят поучительный характер.

Краткое содержание

Если говорить о кратком содержании Библии, то прежде всего она делится на две части, однако каждая из них имеет свою упорядоченную структуру. Например, после описания этапов сотворения (в книге Бытия), рассказывается, как жили люди, не имея закона (в то время они руководствовались лишь принципами). Далее Бог заключил с израильтянами союз и дал им свои постановления. В Ветхом Завете, что переводится как «старый союз», содержится описание событий до момента, когда к людям пришел Иисус. По этой причине вторую часть и называют Новым Заветом.

Если речь идет о кратком содержании Библии, Ветхого Завета, то это произведение о том, как Бог создавал мир, небо, растения, животных, людей. Здесь описывается жизнь далеких предков современного человечества – они проживали в пустыне, в степи, разводили скот, попадали в узы рабства и освобождались от них. Помимо этого они заключали соглашения с Богом. И однажды Он обещал им передать богатые земли, в которых вместо воды в реках будет течь молоко и мед.

Вскоре шла беспощадная борьба с народом, проживавшим на той земле. А затем, победив, древние евреи устроили здесь собственное государство. Спустя века оно оказалось разрушенным соседями, а израильтяне были угнаны в плен. Судя даже по содержанию детской Библии, произошло это по причине неповиновения евреев Богу.

Но, наказав народ, Владыка дал обещание, что однажды спасет его от угнетателей. На древнееврейском языке посланник Бога звучит как «Мессия», а на греческом – «Христос». Именно под таким именем Он и вошел в историю.

Когда уже существовало христианство, создавался Новый завет. Здесь главной фигурой является Иисус из Назарета – Христос. Помимо этого значительная часть книги отведена рассказам о деяниях христианских общин. Тут имеется повествование о деятельности апостолов, которые были учениками Иисуса.

О мифах

Библия представляет собой сборник множества древнейших рассказов. В них есть и мифы, и легенды, и повествования о подлинных исторических событиях, предсказания, лирические сочинения. Наиболее богат этим вещами Ветхий завет. Библия в значительной мере сумела повлиять на развитие человечества. Многие библейские сюжеты нужно грамотно толковать.

Об истории Евангелия

Каждая книга Нового завета была создана на греческом языке. Но при этом имелся в виду не классический греческий язык, а александрийское наречие. Именно его использовало население Римской империи.

При этом в письме использовали лишь заглавные буквы, не применяли знаки препинания, не отделяли и слова друг от друга. Примечательно, что мелкий шрифт начали включать в текст лишь в IX веке. То же касается и раздельного написания слов. А знаки препинания пришли лишь с изобретением книгопечатания, в XV веке.

То деление, которое есть в Библии сейчас, осуществил кардинал Гугон в XIII веке. Церковь на протяжении тысячелетий берегла Священное Писание, и ей удалось донести эти древнейшие тексты до наших дней.

В XVII веке возникло в один момент сразу 2 издания Нового завета, они были напечатаны. Считается, что эти тексты являются "чистыми" и оригинальными греческими. Во второй половине IX века Новый завет был переведен Кириллом и Мефодием на славянских язык (болгаро-македонский диалект). Примечательно, что этот экземпляр дошел до наших дней в оригинале. Изначально славянское издание подвергалось русификации на протяжении истории. Перевод, который используется на данный момент, был произведен в XIX веке.

Время написания Евангелий

Время создания данных произведений точно не определили. Но нет сомнений, что они были созданы в начале I века. Все дело в том, что сочинения 107 и 150 года содержат отсылки на Новый завет, в них есть цитаты из этой книги.

Первым делом были написаны произведения апостолов. Это было необходимо для утверждения веры новых христианских общин. Удалось доподлинно установить, что Евангелие от Матфея было наиболее ранним, оно не могло быть создано позднее 50 годов I века. Евангелия от Марка и Луки появились после него, но также были созданы до 70 года, до разрушения Иерусалима. Позже всех свою книгу записал Иоанн Богослов, на тот момент он был уже стариком, примерно в 96 году. Его труд известен как "Апокалипсис". Символы, используемые в книге Откровение, – существа, которые напоминают человека, льва, тельца и орла.

О значении Евангелий

Все книги данной серии описывают жизнь и учение Христа. Здесь содержится история его страданий, гибели, захоронения и воскрешения. Они служат дополнениями друг для друга, и ни одна из книг не имеет противоречий в главных моментах.

Помимо этого, на протяжении истории создавалось около 50 иных писаний, которые носили такое же название, им также приписывалось авторство апостолов. Однако Церковь их отвергала. В них имелись сомнительные истории. К таковым отнесли «Евангелие Фомы», «Евангелие Никодима» и ряд других подобных произведений.

Взаимоотношения Евангелий

Из всех официально признанных Евангелий три – от Матфея, Марка и Луки, близки друг другу. Они обладают схожей манерой написания, повествуют об одном и том же. Но в Евангелии от Иоанна содержатся несколько иные сведения (хотя эта книга также считается канонической), и форма изложения там другая. Иоанн рассуждает больше о глубоком смысле происходящего, в то время как остальные евангелисты описывают внешние события.

Помимо этого, он приводит достаточно трудные для понимания беседы. В остальных трех Евангелиях диалоги вполне просты. Иоанн преследовал свою личную цель – глубже раскрыть учение. Тем не менее каждая из этих книг обладает и своими особенностями. И именно совокупность сведений, описанных с разных точек зрения, создает точный и детальный портрет Христа.

О характере Евангелий

В православном учении о священности этих произведений всегда звучала мысль о том, что Дух Святой не теснил ума и характера каждого автора. По этой причине во многом отличия Евангелий обусловлены индивидуальными чертами каждого автора. Помимо этого, писались они в разном окружении и условиях. Чтобы точнее толковать каждое Евангелие, имеет смысл понять характерные отличия каждого автора.

Матфей

Матфей был одним из двенадцати апостолов Христа. До того момента его знали как мытаря – сборщика налогов. Его мало кто любил. По происхождению Матфей был из родословной линии Левия, на что указывают Марк и Лука в своих Евангелиях.

Мытарь был тронут тем, что Христос, несмотря на презрение народа, не гнушался им. В особенности сборщика налогов порицали книжники и фарисеи, и Матфей приводит обличительную речь в их адрес в своем Евангелии, поскольку они также нарушали законы.

По большей части писал он свою книгу для израильского народа. Согласно одной из теорий, его Евангелие изначально было создано на еврейском языке, и лишь затем переведено на греческий. Матфей умер мученической смертью в Эфиопии.

Марк

Марк не был одним из двенадцати апостолов. По этой причине он не сопровождал Иисуса постоянно, как Матфей. Свое произведение он писал со слов и при непосредственном участии апостола Петра. Сам же он видел Христа лишь за пару дней до его кончины. И лишь в Евангелии авторства Марка приведен случай, когда юноша, который следовал за Христом, когда того арестовали, был завернут в покрывало на нагое тело, и он же был схвачен стражниками, но, оставив покрывало, сбежал нагим. Вероятнее всего, это был сам Марк.

Впоследствии он стал спутником Петра. Марк был мученически убит в Александрии.

В центре его Евангелия стоит тот факт, что Иисус творил чудеса. Автор всячески подчеркивает величие, могущество Его.

Лука

По данным древнейших историков, Лука был родом из Антиохии. Он являлся врачом, занимался и живописью. Он был в числе 70 учеников Христа. Очень ярко в данном Евангелии описывается явление Господа двум ученикам, а это дает основание полагать, что одним из них и был Лука.

Он же стал спутником апостола Павла. Согласно сохранившимся до наших дней сведениям, Лука также умер мученической смертью в Фивах. Его мощи император Констанций в IV веке перенес в Константинополь.

Лука написал свою книгу по просьбе знатного человека из Антиохии. В ходе написания он пользовался и словами очевидцев, и письменными сведениями о Христе, которые на тот момент уже имелись.

Сам Лука утверждал, что тщательно проверял каждую запись, и его Евангелие точно в местах и времени событий, которые изложены в четком хронологическом порядке. Очевидно, что заказчик Евангелия от Луки никогда не был в Иерусалиме. По этой причине апостол и описывает географию той местности.

Иоанн

Иоанн являлся учеником Христа. Это был сын рыбака Заведея и Соломии. Его мать упоминается в числе женщин, которые служили Христу своим имуществом. Она следовала за Иисусом всюду.

Постоянным учеником Христа Иоанн стал после чудесного улова на Геннисаретском озере. Он присутствовал при многих его чудесах. На Тайной вечере же Иоанн «возлежал у груди Иисуса». Он считается любимым учеником Христа.

Свое Евангелие апостол писал по просьбе христиан. Они хотели, чтобы он дополнил имеющиеся три повествования. Иоанн согласился с их содержанием, но решил, что необходимо дополнить их речами Христа. Что он и сделал, раскрыв глубже его сущность именно как Сына Божьего, а не человека.

Комментарии священников

Комментируя Библию, священники указывают на то, что трактовать ее можно совершенно по-разному. Этим и объясняется обилие версий во всем мире, учений, основанных на ней. Читать ее рекомендуется, начиная с Нового завета. Важно запастись искренним желанием познать эти книги. И лишь после четырех Евангелий имеет смысл переходить к Ветхому завету.

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