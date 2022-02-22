Семь основных Христианских молитв

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да приидет царствие

Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

О,Пресвятая Дева, Мати Господа, Царица небесе и земли! Вонми многоболезненному моему воздыханию души нашея, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию поклоняющихся Пречистому Образу Твоему! Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирая на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренныя моления наши. Не имамы бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводите. Подаждь христианскую кончину и на страшном суде Сына Твоего явися нам милосердная Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода Христианского, со всеми угодившими Богу.

МОЛИТВА СИМВОЛ ВЕРЫ

Аминь!

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,

Единороднаго, иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от света,

Бога истинна, от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, Единосущна

Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день, по писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым,

Его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа,

животворящаго, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых. И жизни будущаго века. Аминь.

ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви:

Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчей, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящие, от сряща, и беса полуденного. Падет от страны твоея тысяча,и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое,Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохрани тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.Воззовет ко мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

МОЛИТВА АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый предан¬ный мне на соблюдение души к телу моему грешному от святого крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою препречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делами, клеветами, завистию, осуждением презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством многогла¬голанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякого плотское вожделение. О, злое мое произволение, его же и скоти безсловесних не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступи¬ти ко мне, аки ко псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делах? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю но вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая хранителю мой святой, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2419039234184973189/

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