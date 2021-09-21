Какие секреты хранит паркет Эрмитажа, который пленяет посетителей не меньше, чем произведения искусства

И если уж говорить о художественном паркете, как о настоящем произведении искусства, придающем помещению шик и роскошь, так это непременно о паркете Государственного Эрмитажа - одном из самых выдающихся музеев не только России, но и мира. А ведь мало кто задумывался над тем, что знаменитые дворцовые паркеты музейного комплекса, созданные по проектам видных архитекторов XIX века, являются такими же экспонатами, как и произведения искусства, хранящиеся в нем самом.

Немного из истории Эрмитажа



Зимнему дворцу на главной площади Санкт-Петербурга уже почти 260 лет. Величественное и нарядное здание в стиле барокко построил в 1762 году архитектор Бартоломео Растрелли. А вот 1764 год принято считать годом основания Эрмитажа.





Эрмитаж. | Фото: lovepik.com.





Изначально художественная галерея представляла собой флигель Зимнего Дворца, где была размещена частная коллекция картин Екатерины II. А позже, ко времени правления ее внука императора Николая I стало ясно, что это собрание искусства давно переросло «частную семейную коллекцию», и к флигелю пристроили еще одну часть, которую и назвали Эрмитажем. Это было первое здание в России, специально возведенное для размещения музея. Постройка заняла 11 лет.

Его архитектором был Лео фон Кленце — придворный мастер короля Людвига I Баварского. Таким образом, Романовы предоставили широкой публике возможность наслаждаться своим собранием шедевров мирового искусства.

306 зал Эрмитажа/ Лоджии Рафаэля в Эрмитаже.





На сегодняшний день Государственный Эрмитаж представляет собой сложный музейный комплекс, основная экспозиционная часть которого занимает пять зданий, связанных между собой, расположенных вдоль набережной реки Невы — Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж.

Один из 365 залов Эрмитажа.| Фото: classpic.ru.





В них открыты для посещения 365 залов, где находится более трех миллионов экспонатов (для сравнения — в Лувре их около 300 тысяч). Если осматривать все 365 залов музея, то придется пройти не меньше 20 километров, а если уделять хотя бы минуту каждому экспонату — на прогулку по Эрмитажу уйдет несколько лет. Стоит также отметить, что общая площадь помещений музейного комплекса составляет 233 345 метров квадратных, а экспозиционно-выставочная площадь — 100 000 метров квадратных. И стоит отметить, что практически вся эта площадь устлана паркетом, который имеет не только весьма солидный возраст, но и художественно-историческую ценность.





Дворцовый паркет Эрмитажа



Любопытно, что в России паркет появился приблизительно в 15 веке. Так как каменный пол не добавлял комфорта жилищам, во дворцах и помещичьих усадьбах стали применять древесину. Изначально активно использовали хвойные породы: сосну, ель, пихту. Позже в качестве пола стали использовать доски из благородного и долговечного дуба.

Дворцовый паркет Эрмитажа.



Еще раз повторюсь, невзирая на то, что мы ходим по дворцовым паркетным полам Эрмитажа ногами, он является такими же экспонатом, как и шедевры искусства, хранящиеся в нем самом. Но больше всего удивляет то, что при всем при этом художественный дворцовый паркет уникален и неповторим в каждом из залов огромного музейного комплекса.



Эскизы для эксклюзивных напольных покрытий Эрмитажа создавались известнейшими архитекторами XIX века, а производились они на знаменитой фабрике Е.А.Миллера. Для изготовления дворцового паркета использовали древесину твердых и экзотических пород деревьев: дуба и палисандра, груши и яблони, ореха и красного дерева, сандала и махагона. По способу укладки мозаичный паркет, собирался бесшпунтованным способом в модули, четкую геометрию которых удерживала специфическая клейкая подкладочная основа. Затем готовые модули укладывали на мощные напольные балки.

Дворцовый паркет Эрмитажа.



Модули собирались из разных по форме элементов, контрастных по цвету и рисунков на самой древесине, выкладывались орнаменты и целые картины, образуя на полу цельное полотно с изображением. Оригинальный паркет основных залов, состоящий из нескольких ценных пород древесины различных оттенков, оформлялся тончайшими эксклюзивными узорами при помощи гравировки и служил главным украшением всего дворца. И сегодня мы предлагаем вам небольшой виртуальный экскурс по основным залам Государственного Эрмитажа, дабы увидеть диво-дивное, которое часто не замечаем под своими ногами.

Георгиевский (Большой тронный) зал Эрмитажа



Нужно отметить, что Большой тронный за свою историю претерпевал две крупные реставрации напольного покрытия и одну косметическую. Первый раз - по указу Николая I, который решил полностью изменить рисунок паркета. Во время этой реставрации также изменили расположение люстр на потолке и возвели колонны. С того времени кессонный орнамент потолков стал практически полностью повторять рисунок паркета. Для более четкой привязки все декоративные элементы потолочного орнамента покрыли золотой краской, которая подчеркивала рисунок паркета. Использование же красного дерева в элементах напольного покрытия, в свою очередь эффектно подчеркивал позолоту потолка и белоснежность мраморных колонн.

Георгиевский (Большой тронный) зал Эрмитажа.





Сам паркет Георгиевского зала был собран из 16 видов элитного дерева. Его орнамент включал в себя сплетение вензелей, повторяющие геометрическую округлость герба, изображенного на потолке в центре зала. Общая площадь покрытия разделена на модули бордюрами с рисунком в египетском стиле. Модули имеют вытянутый прямоугольный вид, а их размер уменьшается от центра зала к стенам.

Художественный паркет Георгиевского зала Эрмитажа. Фрагменты.





Повторной реставрации напольное покрытие подверглось после бомбежки Зимнего вначале 1941 года. Рисунок паркета Георгиевского зала реставраторами был восстановлен полностью еще до окончания войны, так как Большой тронный зал был олицетворением величия и значимости России со времен империи. Во время последней реставрации, проводимой в 2012 году, мастера смогли полностью воссоздать гравировку, созданную в еще в 1840-х годах.

Фрагменты дворцового паркета Георгиевского зала Эрмитажа.

Петровский (Малый тронный) зал Эрмитажа



Петровский зал Эрмитажа, спроектированный и созданный французским архитектором О. Монферраном в 1833 году, по замыслу должен был отразить величие основателя Санкт-Петербурга и первого императора России. Паркет Петровского зала насчитывает 9 пород дерева для создания декоративного рисунка. За основу орнамента была выбрана большая розетка в центре зала с вплетением между её лепестками петровских вензелей в виде двойных символов «Р». По краям основного рисунка в несколько рядов расположены темные бордюры, первый бордюр отражает египетский орнамент, второй повторяет мелкие розетки, дополняющие основной рисунок цветка.

Петровский (Малый тронный) зал Эрмитажа.



К слову сказать, Петровский зал за всю историю Эрмитажа пострадал больше всего: во время пожара в 1837 году и бомбежки Зимнего дворца немцами во Вторую мировую. После пожара большую реставрационную часть работ провел российский архитектор В. П. Стасов, который по сохранившимся эскизам Монферрана смог полностью воссоздать первозданный рисунок наборного паркета.

Художественный паркет Малого тронного зала Эрмитажа. Фрагмент.





2 января 1944 года одним из последних снарядов, выпущенных немцами по Зимнему дворцу, задело Малый тронный зал. От взрывной волны в нём рухнула огромнейшая бронзовая люстра, разрушившая повторно отреставрированное покрытие пола. Помимо этого, наборный паркет Эрмитажа очень сильно пострадал от наледи и воды, которая долгое время покрывала весь пол музея. Теперь уже советский архитектор А. В. Сивков возглавлял реставрационные работы всего Эрмитажа. И в Петровском зале покрытие по-прежнему было полностью воссоздано по первоначальному проекту.

Малахитовый зал Эрмитажа

«Малахитовый Зал. Эрмитаж»



Особое значение во дворце всегда занимал Малахитовый зал, соединяющий приемные залы с личными покоями царской семьи. Здесь четко прослеживается смена стилистики в рисунке паркета. Крупная розетка в центре зала в виде 12-ти конечной звезды, с ответвлением угловых секторов, разделенных широкими бордюрами из темных пород дерева. Связывают весь рисунок шестиконечные звезды, располагающиеся в бордюре, окаймляющем розетку. В свою очередь, геометрически вытянутые вензеля узора на паркете, как бы отражены на потолке с золотым тиснением секторов.

Золотая гостиная Эрмитажа

Золотая гостиная Эрмитажа.



Изначально проект золотой гостиной имел куда более скромный вид. Лишь только в 1850 году было решено создать гостиную в роскошном золотом убранстве: двери, стены и паркет были позолочены. Палитра наборного паркета, которая и до этого включала только желтые и золотистые породы дерева после золочения заиграла еще большей роскошью и шиком.

Художественный паркет в золотой гостиной Эрмитажа. Фрагмент.



Рисунок паркета создан из 10 сортов древесины, а черная гравировка, разделяющая массу элементов центрального украшения паркета крупной розетки, эффектно подчеркивает богатство оттенков дерева

Павильонный зал в Эрмитаже

Мозаичный пол в павильонном зале Эрмитажа. Фрагмент.

Павильонный зал, расположенный в северной части Малого Эрмитажа, и был создан в 1858 году архитектором Е. А. Штакеншнейдером. Уникальность паркета этого зала заключена в идентичности стилистики рисунка совмещенных комнат. Этот зал представлен в виде коридоров, соединяющихся в центральной части, где расположена мозаика с мелкими мозаичными узорами, напоминающая полы древнеримской бани. Этот рисунок выгодно отразил богатство материала и ювелирную работу российских мастеров.

Мозаичный пол в павильонном зале Эрмитажа. Фрагмент.



Мозаичная розетка в центре зала разделена на восемь секторов, обрамленных бордюрами с красной и зеленой гравировкой в египетском стиле. В центральной части розетки видим щит с изображением Медузы-Горгоны, а в секторах воссозданы события военных походов римлян и конных битв, а также мифологические сюжеты. Эта работа, расположенная в центре этого зала, уникальна и имеет особую историческую ценность.

Соборный зал Эрмитажа

Художественный паркет Соборного зала Эрмитажа.



Соборный зал отделан по проекту архитектора В. П. Стасова. Цветовая гамма паркетного покрытия решена в тон тронному залу. Поавда, отличается монотонным рисунком – бесконечно повторяющиеся модули восьмигранников, в которых прочитывается крест. Нет ни бордюров, ни розеток – глазу не за что «зацепиться». Прихожане, стоящие на службе слышат лишь звуки молитвы, видят тонкую позолоту интерьера, иконы со святыми образами, а если глаза и опускаются в пол, то узорчатый образ креста возвращают их к происходящему.

P.S.



К большому сожалению, в рамках краткого обзора невозможно показать все образцовые экспонаты дворцового паркета Эрмитажа, но хотелось все же пару слов сказать о старинной технике "графье", которую использовали при оформлении вензелей и узоров на паркете в исторического дворца. Её суть заключена в том, что в массиве дерева вырубались желоба на определённую глубину основного полотна, которые затем заполнялись цветной древесной пылью, расплавленным металлом, перламутром, янтарём, другими материалами. Такой пол менее износостойкий и стоит дороже, выполненных в других техниках, но ведь это того стоит...

Художественный паркет Эрмитажа. Фрагмент.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Хелен Дункан – последняя осужденная ведьма Британии https://otari.mirtesen.ru/blog/43881613171/

10 знаменитых мысленных экспериментов https://otari.mirtesen.ru/blog/43071944936/

Собирались ли американцы применить против инопланетян атомную бомбу в Антарктиде? https://otari.mirtesen.ru/blog/43456797518/