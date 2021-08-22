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Конский размер: знакомьтесь, флоридская улитка-монстр

Имеет ли размер значение? Спор на эту тему длится веками, но если ты таскаешь на себе огромную раковину и терроризируешь песочные пляжи, то ответ определенно «да». Вот флоридская конская улитка и не стала себя сдерживать в габаритах!

Конский размер: знакомьтесь, флоридская улитка-монстр

Размеры у нее действительно конские. 5 килограммов веса и 60 сантиметров в диаметре — это почти рекордные размеры для брюхоногого моллюска. Больше вымахал только австралийский трубач.

Конский размер: знакомьтесь, флоридская улитка-монстр


Нежась в водах Мексиканского залива, рыжая бестия освоила прибрежную зону с гладким песочным дном без камней и скал, в хорошо прогретой воде на глубине 5-8 метров. Почему рыжая? Потому что мускулистая ножка у неё ярко-оранжевая. Почему бестия? Потому что своей конечностью флоридская улитка не только передвигается, но и плющит тех, кто рискует пошутить про её конские размеры.
А вот так улитка прячется от врагов: втягивает ногу внутрь раковины и закупоривает вход специальной крышечкой.

Конский размер: знакомьтесь, флоридская улитка-монстр


К её величайшему сожалению, убежать от загребущей ноги не способны только другие улитки, двустворчатые моллюски и раки-отшельники. Мощной ножищей наша героиня буквально топчет свой будущий обед, да с такой силой, что ломает жертвам панцири и раковины. Не стесняется коняшка откушать и собрата помоложе да поменьше, поэтому юные улиточки относятся к старшим с должным уважением и держатся на почтительном от них расстоянии.

Конский размер: знакомьтесь, флоридская улитка-монстр


Когда улитке надоедает жрать, греться на песочке и кошмарить живность, приходит пора размножения. Тут особых тонкостей нет, нужно лишь найти партнера. В отличие от большинства брюхоногих гермафродитов, наши герои таки поделились на мальчиков и девочек. Когда звёзды и конские улитки сходятся, на свет появляются от 35 до 140 яичных капсул с сотнями яиц в каждой.
Так выглядит свежая кладка нашей улитки.

Конский размер: знакомьтесь, флоридская улитка-монстр


Из всего этого множество яйчишек лишь 40-60 являются оплодотворёнными. Остальные служат кормом для подрастающего поколения. Всю личиночную стадию молодняк тусуется в импровизированном общежитии. Из яичных капсул выбираются уже сформированные маленькие копии родителей.
Новорождённые улитки имеют ярко-оранжевую раковину. С годами они будут бледнеть или буреть, а сами малыши будут расти и жрать на протяжении 80 лет! Чтоб мы так жили!

Конский размер: знакомьтесь, флоридская улитка-монстр


Казалось бы, кто станет трогать такую жестокую бронированную махину, медленно, но верно убивающую всё на своём пути? Как говорится, всегда найдется рыба крупнее: в нашем случае, в её роли выступил человек. Мексиканские и флоридские индейцы с большим смаком употребляют хищную улитку в пищу, нахваливая ее «перченый» вкус. А чтобы добро не пропадало, параллельно используют оставшиеся от обеда раковины для хранения красок и чернил, делают из них музыкальные инструменты, в общем — рукодельничают, как могут.

Конский размер: знакомьтесь, флоридская улитка-монстр


Американцы же к ней холодны из-за специфического запаха, но одним из символов Флориды улитку, всё же, сделали. Теперь суровый сильный хищник, что ломает одним сжатием ноги раковины, стал обычной безделушкой. У индейцев, приноровившихся их ловить, раковины конской улитки покупают как местные жители, так и туристы.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2282520434610014343/

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