Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
На похоронной плите еврея — Здесь похоронен знаменитый стоматолог Доктор Кац, а сын его ведет прием пациентов на Деребасовской 13!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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