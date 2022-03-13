12 признаков того, что в ваших отношениях проблемы с доверием

Как бы избито это не звучало, но доверие – основа всех отношений. Если вы не можете быть честны со своим партнером или же без конца сомневаетесь в искренности своей половинки, у ваших отношений просто нет будущего!

Хотите проверить, насколько далеко вы зашли в своем недоверии? Начинайте загибать пальцы…

1. Вы проверяете его телефон

Сомнения в верности партнера вызывают желание выследить, подловить и проверить своего любимого человека. Если вы время от времени проверяете его входящие, подчитываете сообщения в соцсетях и на почте – это уже первый звоночек того, что ваши отношения не так идеальны, как хотелось бы.

2. Вы устраиваете ему проверки

Вы постоянно пытаетесь поставить его в неудобные ситуации типа «выбирай: либо я, либо…», а проверки на верность при участии подруг и каверзных вопросов стали вашей реальностью? К сожалению, вам ничего не светит в таких отношениях. Проверять партнера нужно было до того, как вы стали строить с ним что-то серьезное, и, если на данном этапе вы не можете ему доверять, вам есть над чем задуматься.

3. Вы не даете ему личного пространства

Каждый человек имеет право время от времени побыть наедине с собой. И если ваш партнер не берет вас собой на мужские посиделки, это еще не значит, что он не любит вас или собирается вам изменить.

4. Вы следите за его активностью в соцсетях

Дайте любимому человеку шанс провести хотя бы немного времени за своими личными интересами.

Вам знакомы скандалы из-за того, что он лайкнул чью-то фотографию или добавил в друзья кого-то женского пола? Пора осознать, что своим поведением вы разрушаете ваши отношения.

5. Вы становитесь слишком навязчивой

Здоровые отношения заканчиваются там, где начинается психологическая зависимость от партнера и завышенные ожидания.

6. Вы время от времени обвиняете его во лжи просто так

Надеетесь однажды поймать его с поличным? Своим недоверием вы оскорбляете партнера.

7. Вы ведете себя эгоистично и требовательно

Иногда от неуверенности в себе женщины начинают донимать мужчин, требуя постоянных доказательств любви и восхищения. Такое поведение свидетельствует лишь о ваших проблемах с самооценкой, поэтому, прежде чем обвинять в чем-то партнера, разберитесь со своими внутренними проблемами.

8. Вы или ваш партнер говорите «ложь во спасение»

Иногда, когда вы с друзьями, вам проще сказать супругу, что вы задержались на работе. Именно потому, что так будет проще для всех. Сами того не подозревая, мы провоцируем партнера на необоснованную ревность или придирки.

9. Вы ревнуете, стоит ему заговорить с человеком противоположного пола

Это свидетельствует лишь о вашей неуверенности в себе.

10. Вы звоните его бывшим

Вам хочется узнать темные детали их отношений, о которых ваш партнер вам никогда не расскажет.

11. Вы всегда прокручиваете худший сценарий ситуации

Вы чрезмерно подозрительны, и, стоит вашему партнеру прийти с работы на час позже, вы сразу же начинаете искать «следы преступления». Продолжайте в том же духе, и вы обязательно их найдете, потому что мало кто сможет долго продержаться возле вечно обиженного и недоверчивого человека.

12. Вы напоминаете об его прошлых ошибках в качестве аргумента

Каждый человек может ошибиться, но несправедливо при каждой ссоре припоминать любимому человеку все прошлые обиды и грехи. Научитесь вести конструктивные диалоги.

Надеемся, все вышеописанные признаки не относятся к вам и к вашей второй половинке. А если вы все-таки заметили у себя некоторые из этих симптомов, вам есть над чем поработать!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2432820600288053341/

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