Народная магия: как на Руси избавлялись от порчи

В сознании деревенских жителей старой России порча — главная причина всех бед и несчастий. Вековые суеверия так прочно засели в памяти народа, что для снятия порчи были разработаны десятки различных ритуалов.

По каким признакам определяли порчу?

Был повод встревожиться, когда люди находили у своего порога на­сыпанную землю, налитую воду, мел­кие предметы вроде монет, булавок, швейных и еловых иголок. Порой зло­умышленники зарывали возле дома жертвы «порченые» продукты — яйца, хлеб; металлические предметы с «наговором». Популярно было наведение порчи с помощью молока. Раньше существовало поверье — если ведьма подоит чью-то корову, у той молоко либо пропадет, либо станет горьким. Колдуньи поступали так с теми, кому хотели нанести вред.

Признаком порчи могло являться любое неблагополучие, особенно проявившееся внезапно. Чаще всего порче приписывали проблемы со здоровьем: мигрени, бессон­ницу, нервные расстройства, сердеч­ные болезни. Симптомом подобного воздействия могли стать и беспричинная слабость, раздражительность, кошма­ры во сне. Иногда людей преследовали неудачи в делах, личной и семейной жизни – это тоже относили к порче.

Способы защиты от порчи

Как известно, лучшее средство от чего-либо – профилактика.

Вот какие способы защиты от порчи предлагаются в старинных книгах:

«Ни в коем разе не подбирайте на улице золотые кольца! И мелочь денежную тоже. А уж если жадность сильно заела, то поднимайте с приговором: “Кольцо (деньги) беру, а подклад оставляю”… Мусор от порога надо отмести подальше с приговором: “Ни сор и ни ссор ни ко мне в дом, а от моего дома, от моего порога. Аминь!” и при этом веник три раза вверх подбросить… Перед сном скажи: “Ложусь спать, на мне крестовая печать. По бокам ангелы-хранители. Сохраните мне душу с вечера до полуночи до утра. Аминь!”».

Способы снятия порчи

В случае, если порча все-таки обнаруживалась, существовало несколько вариантов выхода из ситуации. Во-первых, сходить в церковь. Церковные таинства – исповедь, причастие, соборование – считались защитой от любых негативных воздействий. Можно было заказать молебен или сорокоуст за здравие, и, конечно, возносить молитвы святым и в первую очередь Христу, Богородице и своему ангелу-хранителю. Иногда проводили «отчитку» с помощью особых молитв. Если в доме было «нечисто», можно было позвать священника и освятить жилище.

Другим способом было провести ритуал снятия порчи самостоятельно. Чаще всего в этих обрядах фигурировала церковная атрибутика – свечи, иконы, святая вода, чтение молитв. Нередко читались специальные заклинания «от порчи».

Например, брали куриное яйцо, аккуратно разбивали в стакан с водой и ставили на ночь у изголовья кровати. Наутро содержимое стакана выливали со словами: «Откуда пришло, туда и ушло, возвращайся к хозяину». Данный ритуал повторяли семь ночей подряд.

Или раскаляли на огне горсть соли, читая при этом «Отче наш». После этого говорили: «Соль освященная, на огне раскаленная, как тебя жажда мучит, так нареченного (имярек) порча крутит, порчу ту забери, всю худобу из него возьми, а я тебя напою». Затем высыпали соль на блюдце и ставили в изголовье кровати порченого человека. Ритуал повторяли в течение семи дней, а на восьмой – высыпали соль в проточную воду (ручей или реку) со словами: «Соль освященная, на огне раскаленная, утоли свою жажду, я обещала – я слово сдержала».

Еще покупали в церкви три восковые свечи, вечером ставили их на блюдце в изголовье кровати, зажигали и читали молитвы: «Отче наш», затем – молитву «Животворящему кресту», и наконец – любую молитву на исцеление. Считалось, что если на человеке порча, пламя будет трещать и метаться. Дождавшись, пока оно успокоится и станет ровным, свечи следовало затушить. Повторять ритуал следовало от трех до девяти дней, пока свечи не переставали трещать. После этого свечи и расплавленный воск вместе с блюдцем сжигали в печи или закапывали в тайном месте. Правда, считалось, что этот способ помогает только при сглазе или легкой порче.

Но чаще всего при подозрении на порчу обращались к колдунам, знахарям и целителям с просьбой снять порчу. Те проводили особые ритуалы, использовали снадобья, которые надо было пить или принимать внутрь. Обряд снятия порчи редко обходился без заговоров, которые были известны только «знающим» людям.

Правда, церковь всегда считала, что лучшее средство от любого негатива – это вера. Того, кто искренне верит в Бога и Христа, «испортить» нельзя, а все «магические воздействия» — от лукавого.

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