9 цивилизаций, загадка исчезновения которых остаётся неразгаданной

За всю историю человечества на планете существовало огромное количество народов и целых цивилизаций, которые не дожили до сегодняшнего дня. Историки и археологи активно занимаются изучением каждой из них.

Вот только если об одних информации много, и можно узнать как они появились и пропали с авансцены истории, то судьба других для исследователей продолжает быть туманной. Вашему вниманию «девятка» цивилизаций, загадка исчезновения которых остаётся неразгаданной.

1. Ольмеки

Одна из древнейших цивилизаций мира.

Ольмеки жили в южной и центральной Мексике, приблизительно в 1400-х гг. до н.э.: их остатки обнаружили на территории современных Сан-Лоренцо, Потреро-Нуэво и Теночтитлане. Представители этой культуры оставили после себя пирамиды, дворцы, скульптуры, и даже курганы. Уровень их обработки свидетельствует о том, что данная цивилизация ныне именуется учёными как самая древняя и развитая цивилизация среди всех известных американских народов. А вот о причинах исчезновения ольмекской народности, которая произошла в 400-х годах до н.э., не известно ничего. Выдвигается несколько теорий: климатические изменения, сейсмическая и вулканическая активность, либо вообще выдвигаются мнения о похищении цивилизации неизвестными существами.

2. Набатейское царство

После этой таинственной цивилизации остались красивые дворцы.

Территорией Набатейского царства называется регион, где находится нынешние Израиль, Иордания, Сирия и Саудовская Аравия. Сохранилась и столица государства - город Петра, который буквально высекли из скалы. Известно, что в основном набатеи занимались торговлей драгоценными камнями и металлами, натуральным шёлком, слоновой костью, чему способствовало выгодное географическое положение. Кроме того, в отличие от других древних цивилизаций, в Набатейском царстве не было рабства. Однако успешная и передовая на первый взгляд цивилизация примерно 4 веке до н.э. внезапно, но при этом очень организованно уходит с отлично обжитого места. Исходя из этих данных, историки сделали лишь один вывод относительно исчезновения набатеев: торговые пути сменились, и территория оказалась невыгодной для проживания.

3. Аксумское царство

Есть как минимум три версии, как исчез Аксум.

Аксумское царство располагалось на территории современной Эфиопии, и датируется 1 веком нашей эры, а столица именовалась Аксум и была торговым городом. Основным предметом сбыта были слоновая кость и золото, а покупателями зачастую становились Индия и Древний Рим. Об успешности достатке этой народности говорит, в частности, наличие собственной монетной расчётной системой. Другим известным памятником культуры Аксумского царства - это стеллы, дошедшие до наших дней. Об исчезновении цивилизации спорят до сих пор: зачастую выдвигаются предположения о возможном завоевании государства еврейской царицей Юдифью, стихийные бедствия или изменения климата, либо упадок и голод по причине торговой изоляции.

4. Микены

Одна из самых загадочных цивилизаций Античности.

Довольно известная древнегреческая цивилизация, которая существовала приблизительно с 1600-х гг. до н.э. Микенская культура отличалась сильной военной организацией, имевшей, в частности собственный морской флот. В мирные же годы микенцы занимались торговлей, причём сбывалась продукция ремесленников, так как территория их расселения была бедна на природные ресурсы. А вот о том, куда делись представители этой цивилизации, дискуссии не утихают десятилетиями. Самыми популярными версиями являются природные катаклизмы, военный упадок, классовый конфликт.

5. Кхмерская империя

Потерянное величие древней Камбоджи.

На территории современной Камбоджи, а также Вьетнама, Таиланда и Лаоса можно найти величественные остатки некогда сильнейшего государства юго-восточной Азии IX столетия. Среди историков она известна как Камбуджадеша, и отличается яркостью и богатством культуры. Однако просуществовала столь сильная империя всего 500 лет, после чего непонятно по какой причине она прекратила своё существование. Историки и археологи считают наиболее вероятной версией исчезновения Кхмерской империи экономический упадок из-за постоянных войн.

6. Трипольская культура

Земледельческая культура, которая непонятно как пропала.

На территории Восточной Европы примерно пять тысяч лет назад существовала богатейшая земледельческая цивилизация - Трипольская культура. Вот только загадок после себя оставила достаточно: например, совершенно непонятно, зачем трипольцы через каждый 50-70 лет полностью сжигали свою деревню, чтобы на этом же или другом месте выстроить новую. Совершенно непонятны и причины, по которым они исчезли с исторической карты. Самыми популярными версиями в этом отношении являются климатические изменения, завоевание трипольской культуры другой или мирная ассимиляция с соседствующими племенами в результате общего упадка.

7. Культура Кловис

Возможно, это была первая американская цивилизация.

Доисторическая цивилизация каменного века, названная исследователями Кловис, нередко считается ими первой цивилизацией, которая проживала в Северной и Центральной Америке: по данным редакции, существовала она примерно 14 000 лет назад. Будучи ярким представителем каменных племён, они, как и остальные, занимались собирательством и охотой. Но больше информации о них фактически нет, равно как и причин их исчезновения. Среди версий выдвигаются предположения о падении небесного тела, либо о похолодании в результате Ледникового периода.

8. Минойская цивилизация

Античная цивилизация бронзового века.

Ещё одна античная цивилизация, оставившая после себя немало тайн. Согласно выводам археологов, культура существовала примерно с 14 столетия до н.э., то сеть является представителем бронзового века. Ряд раскопок, которые проводятся экспедициями, находят множество остатков дворцов и артефакты. Однако все эти находки не проливают свет на обстоятельства исчезновения минойской цивилизации. Среди наиболее популярных теорий сейсмическая или вулканическая активность, а также стихийные бедствия, ставшие причинами голода.

9. Анасази

Непонятно, почему эти красивые дома были брошены хозяевами.

Данная индейская культура настолько древняя, что исследователями именуется как цивилизация, которая была предками племени пуэбло. Территорией её расселения определяется современным юго-западным регионом Америки. О анасази известно, что они занимались изготовлением керамических изделий, которые и сегодня археологи находят в оставшихся после них качественно построенных зданиях. Об исчезновении данной цивилизации известно только то, что они покинули обжитые территории в 12 столетии до н.э. А причины данного процесса не исследованы до конца, и на сегодняшний день основной версией считаются военные конфликты.

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