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Как мудрец Имхотеп стал богом в Древнем Египте

Как быть, если чувствуешь в себе серьезный потенциал и готов к большим свершениям сразу в нескольких профессиональных областях, но мешает один нюанс: факт рождения в Древнем Египте, за два с половиной тысячелетия до наступления новой эры? 

Ответ прост – надо не просто строить карьеру, а стать одним из самых почитаемых богов, заставив собственную репутацию работать и после смерти. Такое удавалось немногим – и Имхотеп в их числе.

Имхотеп – архитектор и государственный деятель

Если бы Имхотеп составлял резюме (возможно, для других инкарнаций, классом выше), то в этот документ были бы включены весьма значительные достижения. В каком-то смысле их следует признать уникальными – ведь Имхотепу поклонялись цивилизации, которых при его жизни еще просто не существовало! После такого вступления невольно хочется предположить, что речь идет о персонаже мифологии, но нет – существование Имхотепа как реального исторического лица доказано вполне определенно.

Ступенчатая пирамида Джосера. Фараон Джосер правил в середине XXVII века до н.э.

Ступенчатая пирамида Джосера. Фараон Джосер правил в середине XXVII века до н.э.

О биографии же его судить довольно трудно. Главное и, по сути, единственное, что известно о жизни Имхотепа, – что он занимал один из самых высоких государственных постов при фараоне Джосере, а тот, в свою очередь, хорошо известен благодаря уникальной в своем роде пирамиде.

Это самое древнее из сооружений подобного типа, а одной из главных особенностей пирамиды Джосера стали ее ступенчатые очертания.

Это не случайность – сооружение стало результатом своеобразного архитектурного эксперимента, новаторского решения, когда над прямоугольной в плане усыпальницей-мастабой (такие строились раньше) были надстроены еще несколько таких же, поменьше. Пирамида Джосера стала самым высоким архитектурным творением своего времени, да и сейчас ее габариты (высота в 62 м) кажутся довольно внушительными.

Некрополь Саккара неподалеку от древней столицы Египта - Мемфиса

Некрополь Саккара неподалеку от древней столицы Египта - Мемфиса

Пирамидальная форма с тех пор стала обычной для главных сооружений заупокойных комплексов Древнего Египта, со временем эта традиция была воспринята и другими культурами. При чем же здесь Имхотеп? Дело в том, что сооружение пирамиды Джосера, как и строений рядом с ней – результат его работы и один из самых значимых проектов в его карьере.

О причастности Имхотепа к созданию погребального комплекса говорит надпись на основании статуи Джосера, обнаруженной неподалеку от пирамиды. В ней содержится перечень ипостасей Имхотепа в период его деятельности на благо Египта: после перечисления титулов и имен самого правителя указаны звания его первого советника, где он назван казначеем, главным жрецом города Гелиополя, главой строителей и прочее.

Статуя фараона Джосера, в основании которой содержится информация об Имхотепе

Статуя фараона Джосера, в основании которой содержится информация об Имхотепе

Безусловно, выдающиеся достижения Имхотепа оказались возможными благодаря условиям, созданным «работодателем», фараоном, который, в свою очередь был почитаем и при жизни, и после ее окончания как мудрый и талантливый правитель. Но Джосера его первый советник пережил – и продолжал работать и в правление преемника, Сехемхета, о чем говорит надпись на одной из стен комплекса недостроенной пирамиды нового фараона.

Имхотеп – отец медицины

Едва ли не самым большим достижением Имхотепа стали успехи на ниве врачевания. Говоря о древнеегипетской медицине, не следует представлять себе что-то примитивное, несмотря на то, что речь идет о третьем тысячелетии до н.э. Египтяне тогда не особенно хорошо представляли себе работу разных органов, несмотря на то, что благодаря традициям бальзамирования прекрасно знали анатомию человека. Сердце, например, считалось не только главной частью организма, но и органом, отвечающим за мышление: ведь именно сердце давало о себе знать в трудные или, наоборот, счастливые моменты жизни.

Фрагмент папируса Эдвина Смита - главного медицинского документа Древнего Египта

Фрагмент папируса Эдвина Смита - главного медицинского документа Древнего Египта

Тем не менее, лечили – или пытались лечить – многое: травмы и кровотечения, отравления, гинекологические проблемы, инфекционные болезни. Использовали снадобья, которые изготавливались из продуктов вроде меда, молока, растительных и животных жиров, из лекарственных трав, порой добавляли и нечто совсем специфическое, вроде навоза. Примечательно, что в Древнем Египте большое значение придавалось гигиене, и в рекомендациях лекарей постоянно встречались советы о поддержании чистоты тела и отказе от употребления в пищу сырого мяса или рыбы. Были распространены хирургические операции, осуществлялось даже протезирование – преследовавшее, правда, лишь эстетические цели.

С Имхотепом связывали птицу ибис, как и с Тотом - богом письма и науки

С Имхотепом связывали птицу ибис, как и с Тотом - богом письма и науки

О том, как лечили в Древнем Египте, мы знаем из найденных при раскопках папирусов. Один из них, папирус Эдвина Смита, названный так по имени обнаружившего его в 1862 году археолога, считается фундаментальным исследованием на медицинскую тему. Папирус охватывает полсотни травм и болезней с их описаниями, рекомендациями по лечению и прогнозами. Документ датирован 1700 – 1500 годами до н.э., но сам является лишь копией более раннего труда, и именно к тому, как считается, причастен Имхотеп.

Тексты папируса Эдвина Смита были написаны раньше примерно на тысячу лет – и весь этот период они были «настольной книгой» для египетских врачевателей. Лечением в Древнем Египте занимались жрецы – ведь сам процесс порой предполагал не только использование лекарственных средств, но и привлечение магических, божественных сил. Кстати говоря, и сам предполагаемый автор этого важного медицинского документа, мудрец Имхотеп, который при жизни был жрецом, после смерти обрел статус божественный.

Реконструированный внешний облик вельможи эпохи Имхотепа

Реконструированный внешний облик вельможи эпохи Имхотепа

До следующего упоминания об Имхотепе (из дошедших до наших дней) прошли не просто годы и века, а целые тысячелетия. Геродот, посетивший Египет в V веке до н.э., писал об этом древнем сановнике как об исключительно выдающейся личности. По всей видимости, имя прославленного целителя и строителя пирамиды Джосера хранилось в народе несмотря на смену эпох, оно передавалось в мифах от поколения к поколению. Имхотеп якобы не просто чудесным образом исцелял больных, но и мог воскрешать мертвых. Уже в эллинистический период он отождествлялся с греческим Асклепием и римским Эскулапом – богом медицины и врачевания.

Имхотеп и семь голодных лет

Как складывалась жизнь Имхотепа и при каких обстоятельствах она завершилась, можно лишь гадать. Ему приписывается родство с богиней Ранпатнафрат или же брак с ней, но вообще к настоящему времени не найдено даже место упокоения великого визиря фараона, хотя считается, что расположено оно где-то на территории некрополя Саккары, неподалеку от созданного им же погребального комплекса фараона Джосера.

Как мудрец Имхотеп стал богом в Древнем Египте

«Стела голода» с упоминанием Имхотепа

Есть у Имхотепа и еще одна любопытная «строка в резюме»: его порой отождествляют с библейским Иосифом, тем, что собирал урожай зерна в годы изобилия и раздавал его с приходом семи голодных лет. Действительно, на период правления фараона Джосера приходится период засухи, это косвенно подтверждает надпись на гранитной Стеле голода, найденной в Верхнем Египте. Само сооружение датируется периодом IV – I вв. до н.э., но содержит легенду о том, как Имхотеп по поручению Джосера «договорился» с богом Хнумом, который повелевал водами Нила. Было также высказано предположение, что внутри пирамиды Джосера, изрезанной проходами и камерами разных размеров, имелось зернохранилище.

Так или иначе, а на протяжении тысячелетий Имхотепу поклонялись наравне с главными египетскими богами. В знак уважения перед ним было принято выплеснуть на пол воду из сосуда, приступая к работе, – так делали писцы. Чиновник и архитектор, врач и покровитель наук, Имхотеп почитался вплоть до арабского нашествия в VII веке.

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